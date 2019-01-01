Минсоцдел: люди должны доживать свой век дома, а не в казенных учреждениях

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В недрах Министерства социальных дел готовится реформа, в результате которой нуждающиеся люди смогут получать больше социальных услуг на дому, а их близкие – возможность тратить время и силы не только на уход, но и на свои нужды. Для этого необходимо стимулировать местные самоуправления вкладывать больше средств в социальную сферу.

Главный специалист отдела попечительства Министерства социальных дел Регина Сергеева: «Потребность в учреждениях, предоставляющих услуги (дома по уходу, попечения и пр.), на сегодня составляет 132 000 мест, в наличии же имеется только около 80 000. Государство рассчитывает заняться строительством домов попечения с открытием нового этапа финансирования ЕС, однако приоритетом будет все же развитие долгосрочных услуг на дому».

На брифинге, организованном Коммуникационным бюро правительства, главный специалист отдела попечительства Министерства социальных дел Регина Сергеева сообщила, что в декабре 2018 года правительство одобрило пакет изменений в системе долгосрочного ухода, при помощи которых планируется дальше развивать те услуги, которые поддерживают проживание человека дома.

Регина Сергеева:

- Человека в возрасте зачастую отправляют на проживание в дом попечения, хотя он вполне мог бы справляться с повседневными делами и у себя дома самостоятельно при достаточной поддержке. Наша цель - создать условия долгосрочного ухода, чтобы люди, по возможности, проживали дома и получали персональную помощь по трем видам деятельности: в доме (повседневные задачи - поесть, помыться, одеться и т. д.), вне дома (приготовить еду, сходить в магазин, выйти по делам и т.д.), а также сестринскую помощь (цель - уменьшить или устранить боль, избежать или снизить риски ухудшения здоровья).

Справка:

В 2017 году находившихся на попечении было 11 874 человек, из них 11 064 человека находились на попечении родственников, услуги на дому получали лишь 6 400 человек.

Доступны не всем

Исследования Министерства социальных дел показывают, что на сегодняшний день услуги долгосрочного ухода не доступны всем жителям, кто в них нуждается; доступность услуг все больше зависит от способности оплаты нуждающегося в услуге, а на членов семьи выпадает большая нагрузка при оплате услуг по уходу. Результаты опроса также говорят, что в Эстонии люди слишком часто оформляют опеку над своими близкими, а это мешает им полноценно жить и работать. Согласно опросу, доля людей в возрасте от 16 лет и старше, которые помогают близким или ухаживают за ними, в 2016 году составляла в среднем по Эстонии 6 процентов, в Ида-Вирумаа – 8,9 процента (всего 65 051 человек).

Регина Сергеева:

- Согласно закону о семье, человек обязан содержать родителей и детей, но не обязан представлять им услуги (хотя и обязан их оплачивать). Этим должно заниматься местное само­управление.

Поэтому среди целей реформы - уменьшение нагрузки по уходу для родственников, чтобы у тех, кто ухаживает за своими близкими, была бы возможность исполнять и свои желания (например, иметь отпуск или возможность работать хотя бы частично). Создаваемая система долгосрочного ухода коснется детей, людей трудоспособного возраста, а также пожилых.

В 2017 г. получивший услугу и его семья оплачивали в среднем по стране 78 процентов от стоимости услуги в месяц (дом попечения), вклад местных самоуправлений составлял в среднем 22 процента.

Система «одного окна»

Министерство ставит своей целью создать систему интегрированных услуг, которые сочетали бы в себе сразу несколько необходимых видов поддержки, так сказать, систему «одного окна». Это значит, что эстоноземелец, обратившись со своей проблемой к местному самоуправлению, мог бы рассчитывать сразу на получение целого комплекса социальных и здравоохранительных услуг, предоставляемых как государством, так и органами местного самоуправления.

- С этой точки зрения, нельзя делить людей на клиентов местного самоуправления и клиентов государства, у нас – общий клиент, - заметила Сергеева.

Надо больше средств

Создание общей системы долгосрочного ухода потребует увеличения финансирования. Министерство подсчитало, что для госсектора дополнительные расходы составят 161 миллион евро, в том числе вклад местных самоуправлений должен составлять 20-40% от расходов. Планируется, что эти средства будут выделяться поэтапно (2020-2021 гг.) и не станут слишком большой нагрузкой для государственного бюджета.

Местным самоуправлениям, судя по всему, придется пересмотреть свою политику оказания социальных услуг. Согласно статистике, невзирая на то, что за последние десять лет доходная база местных самоуправлений увеличилась, они не повышали расходы на социальную защиту, эта тема не являлась при­оритетной. По данным министерства, местные самоуправления в среднем тратят на соцуслуги 7 процентов от своего бюджета.

Действующий закон говорит, что доступность социальных услуг не может зависеть от денежных возможностей нуждающегося в помощи, однако на самом деле ответственность за оплату услуг по уходу ложится в большей мере на плечи человека, а это означает, что доступность услуг все же зависит от его платежеспособности (или его семьи). В будущем система долгосрочного ухода должна больше опираться на потребности человека, а общество - покрывать расходы на нужды людей, которые сами не могут этого сделать.

Для этого у местных самоуправлений есть возможность участвовать в различных программах и ходатайствовать о средствах Европейского Союза для развития социальных услуг. К сожалению, самоуправления Ида-Вирумаа не слишком активны, заметила представитель министерства.

Согласно планам, разработка системы долгосрочного ухода будет готова в первой половине 2019 года, после чего минсоцдел подготовит изменения к закону об опеке. Первые крупные изменения вступят в силу в 2021 году.

Наша справка:

По данным эстонского социального исследования, проведенного в 2016 году, около 65 000 человек помогали своим близким или ухаживали за ними.

Среди тех, кто помогал или ухаживал, было 5 500 несовершеннолетних и около 42 500 людей в возрасте 18 лет и старше.

Около 20 000 человек ухаживают за своими близкими (дети и взрослые) 20 и более часов в неделю.

По данным SHARE, 9% людей в Эстонии от 65 лет и старше ухаживают за членом семьи. Для сравнения, в Италии и Испании этот показатель составляет 11%, в Северных странах – 2,5%.

Софья Боборенко

Фото: Софья Боборенко