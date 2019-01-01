Ветераны-афганцы отметили 30-летие окончания той войны 

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Участники боевых действий в Демократической Республике Афганистан в день 30-летия вывода советских войск из этой страны почтили память своих боевых товарищей, а также солдат, павших в Великой Отечественной войне.

Председатель Союза десантников Эстонии «Свирь» Сергей Иванов (слева) рассказывает афганцам о подвиге Михаила Румянцева

Памятную медаль получает рукоовдитель секции ветеранов афганской фойны Алексей Мельдер

Ветераны афганской войны у памятника героям старшего поколения в Синимяэ

Ветеран Александр Крупенский возлагает цветы на братскую могилу в Кохтла-Ярве

Панихида по погибшим в Афганистане

15 февраля ветераны «советской» афганской войны, живущие в Эстонии, отметили 30-летие ее окончания. По данным союза ветеранов афганской войны, среди советских солдат срочной службы, которых отправили в Афганистан с 1979 по 1989 год, было 1652 уроженца Эстонии, а вместе с офицерами - около 2000, из которых 38 человек с войны домой не вернулись.

Памятные мероприятия прошли и в Ида-Вирумаа. По традиции в этот день афганцы из Кохтла-Ярве, Йыхви и Кивиыли, входящие в состав Кохтла-Ярвескго Содружества ветеранов и пенсионеров, в полдень собрались на площади Вирула, откуда их путь лежал в Свято-Преображенский храм Кохтла-Ярве. Здесь иеромонах отец Дионисий отслужил панихиду по не вернувшимся с той войны.

Ежегодно в этот день члены секции участников боевых действий, входящей в Содружество ветеранов и пенсионеров Кохтла-Ярве, собираются вместе, чтобы отдать дань памяти своим погибшим на войне и умершим после нее, товарищам, Их секция, насчитывающая свыше ста человек, входит в организацию «Боевое братство». Как сказал руководитель ветеранской организации Кохтла-Ярве Валерий Тумко, в этот день особенного года афганцы сочли своим долгом отдать дань памяти и воинам, наследниками подвига которых они стали 30 лет назад, выполнив свой интернациональный долг.

После панихиды «ребята», которым сегодня за пятьдесят, навестили могилы своих боевых товарищей, где зажгли свечи памяти и возложили цветы.

Затем ветераны Афганистана совершили поездку по братским захоронениям солдат, погибших за освобождение Эстонии от немецко-фашистских захватчиков.

В Синимяэ, где в 1944 году шли ожесточенные бои, находится братская могила, в которой захоронены свыше 12 тысяч советских воинов. К памятнику, установленному на этой братской могиле, афганцы возложили венки и цветы, зажгли возле него поминальные свечи.

На территории этого мемориал есть и могила офицера, погибшего в Афганистане - старшего лейтенанта Михаила Румянцева, именем которого названа улица в его родном городе Силламяэ, где живет мама героя – 91-летняя Зинаида Михайловна. Над ней и могилой ее сына шествует Союз десантников Эстонии «Свирь», входящий в Международный Союз десантников.

Возле могилы Михаила руководитель организации «Свирь» Сергей Иванов напомнил кохтла-ярвеским афганцам, как за шесть лет до вывода советских войск из Афганистана Михаил Румянцев ценой собственной жизни спас своих боевых товарищей.

После посещения братских захоронений руководитель ветеранской организации Кохтла-Ярве Валерий Тумко вручил воинам-афганцам юбилейные медали, выпушенные в честь 30-летия окончания афганской войны.

Евгений Капов

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