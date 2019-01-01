Арт-проект предлагает каждому из нас попробовать себя в роли мецената

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Известный художник Эдуард Зеньчик приглашает любителей прекрасного поддержать осуществление арт-проекта The Soul of a Woman («Душа женщины»), презентация которого пройдет 8 марта в стенах Нарвского колледжа Тартуского университета.

Эдуард Зеньчик уже давно пробует себя в самых разных видах искусства: он не только живописец, но еще и фотограф, график, дизайнер, автор инсталляций, перформансов и музыкальных импровизаций. Совсем недавно он участвовал в конкурсе Creative Narva по созданию собственного модного бренда и создал коллекцию купальников Luna&Zed. Фото: из архива Эдуарда Зеньчика

Арт-проект Эдуард Зеньчик, живущий и работающий в Силламяэ, задумал вместе с таллиннским модельером Дианой Денисовой, чей стиль отличает женственная романтика и элегантность.

- В нашем проекте мы решили объединить сразу несколько видов искусства: арт-живопись, мода, музыка, фотография, киноискусство, - рассказывает Эдуард. – Диана создала авторские платья с перенесенными на ткань моими картинами. Модное дефиле мы определили как центральную часть нашего арт-фестиваля. В этот же день откроется моя персональная выставка, а потом будет демонстрация фильма о моем творчестве. Наш арт-фестиваль будет сопровождаться живой музыкой в исполнении ее автора и певицы Джордан Джексон из Лондона. Она уже не раз выступала в Нарве и в Таллинне. Наших гостей ожидает танцевальный перформанс и театральное модное шоу, световые эффекты и видео инсталляции.

По словам Эдуарда, The Soul of a Woman задуман как долгосрочный международный проект, который 8 марта стартует в Нарве, а затем, надеются его организаторы, будет показан в Таллинне и других городах Эстонии, и после этого – в Риге, Хельсинки, Лондоне, Санкт-Петербурге и других городах и странах. Во всяком случае Эдуард Зеньчик и Диана Денисова очень об этом мечтают.

Но как всегда, все упирается в финансы.

Поддержать арт-проект The Soul of a Woman («Душа женщины») можно на сайте www.hooandja.ee/ru/proekt/soul-woman-naise-hing любой посильной суммой, начиная от 5 евро.

- Для организации открытия выставки картин, создания минимальной коллекции платьев от Дианы Денисовой и организации показа нам необходимо иметь сумму в 1500 евро, - говорит Эдуард. – Конечно, мы уже начали шить платья, осуществлять другие необходимые действия по проекту на собственные деньги и взятый кредит. Если мы соберем средств больше, 3000 евро, то сделаем полную коллекцию из 30 платьев, сможем пригласить больше моделей, профессионального фотографа, видеооператора и оплатить гонорар певицы из Лондона. Если средств будет еще больше, 5000 евро, то мы сможем воплотить в реальность всю нашу программу, и о нашем проекте узнают в других городах Эстонии и за ее пределами.

- Для претворения в жизнь нашего проекта нам нужна поддержка, - не скрывает художник и объясняет, что поддержать проект можно самыми разными сумами –от 5, 10, 20, 30 , 100 евро ….вплоть до 3 тысяч. Причем каждый, кто окажет поддержку, получает от авторов проекта благодарность и подарки, среди них приглашение на открытие, авторские сумки, музыкальный диск, броши из кожи ручной работы, каталоги картин, принты с картинами, картины художника… Подробнее об этом можно узнать на сайте www.hooandja.ee/ru/proekt/soul-woman-naise-hing.

Как можно было увидеть на сайте 10 февраля, проект «Душа женщины» поддержали уже 33 человека на сумму 1140 евро (от запланированных 1500).

- Даже если мы не соберем необходимой нам суммы, мы все равно не откажемся от своих планов, - говорит Эдуард. – Просто что-то придется урезать, и время осуществления проекта растянется.

Надо сказать, что и у Эдуарда, и у Дианы накоплен немалый проектный опыт, участие в международных выставках и художественных конкурсах. Например, сейчас выставка картин Зеньчика «Душа» успешно проходит в Риге. До 2 марта 40 полотен художника из эстонского Силламяэ демонстрируются в известной и престижной арт-галерее Museum LV культурного центра Grata JJ. Это тоже в рамках совместного международного проекта. Художник из Латвии Вадим Маркевич представил свои работы в жанре гиперреализм на первом этаже галереи, на втором этаже - символизм Эдуарда Зеньчика, художника из Эстонии. В феврале в галерее пройдет благотворительный аукцион.

Наша справка:

Диана Денисова - член Эстонской ассоциации модельеров и член Союза дизайнеров Эстонии.

Эдуард Зеньчик – член Союз художников Эстонии, Живописцев Эстонии, русских художников Эстонии, фотографов Эстонии; участник и победитель международных конкурсов.

Светлана Зайцева