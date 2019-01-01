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Социум+ Галерея. В честь 30-летия вывода войск из Афгана

Дата публикации: Вчера, 14:48 Просмотрено: 284

+ Галерея. В честь 30-летия вывода войск из Афгана

15 февраля - день 30-летия вывода советских войск с территории Демократический Республики Афганистан (ДРА). В 12 часов дня в Нарве состоялась траурная панихида по погибшим в Афганистане у мемориала "Сыновьям эстонской земли, погибшим на Афганской войне", организованная силами общества ветеранов боевых действий "Бастион" и отца Арсения, (синод церкви 12 апостолов в Нарве). Вечером нарвитяне приглашаются на мероприятия, посвященные памятной дате: в 17.30 в фойе ДК "Ругодив" откроется фотовыставка "Афганистан в моей душе", а чуть позже, в 18.10 состоится торжественный концерт, с участием нарвских и латышских коллективов.

Софья Боборенко

Фотогалерея: Софья боборенко

+ Галерея. В честь 30-летия вывода войск из Афгана

 

Галерея

+ Галерея. В честь 30-летия вывода войск из Афгана + Галерея. В честь 30-летия вывода войск из Афгана + Галерея. В честь 30-летия вывода войск из Афгана + Галерея. В честь 30-летия вывода войск из Афгана + Галерея. В честь 30-летия вывода войск из Афгана + Галерея. В честь 30-летия вывода войск из Афгана + Галерея. В честь 30-летия вывода войск из Афгана + Галерея. В честь 30-летия вывода войск из Афгана

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