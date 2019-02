No Limit Dance Fest: танцу - да, границам - нет

Дата публикации: Вчера, 22:24 Просмотрено: 201

В субботу, 2 февраля, в здании Нарвской Арт-резиденции прошел международный танцевальный фестиваль No Limit Dance Fest. Целью его было доказать, что в мире искусства, особенно в танце, равны все.



Арт-резиденция на ул. Йоала, 18 на целый день была захвачена танцевальными состязаниями, мастер-классами, практическими лекциями. Профессионалы и новички делились своими достижениями и креативом друг с другом на фестивале, основная идея которого заявлена так: «мир без границ и ограничений, вне наций и социальных статусов, без разделения по физическим возможностям или религиозным и другим убеждениям». В мероприятии приняли участие танцоры не только из разных городов Эстонии, но и из Литвы.

Среди выступающих были также ребята из нарвского центра для детей с особыми потребностями «Матвейка», столичного НКО «Особый мир».

No Limit Dance Fest проходил в Нарве впервые.

Особенностью этого фестиваля в Нарве стало то, что в его рамках прошла открытая дискуссия по вопросу инклюзивного образования в Эстонии, в которой приняли участие родители детей с особыми потребностями, представители учебных заведений и некоммерческих объединений, психологи, специалисты в области образования. О ней мы расскажем в следующем выпуске нашей газеты.

Проведение такой дискуссии в рамках танцевального фестиваля не случайно: No Limit Dance Fest активно сотрудничает с организациями, которые работают с людьми, имеющими физические особенности.

Открывать фестиваль поручили весёлому и харизматичному тунисскому танцору Wissem DieHard, который провел урок по брейк-дансу и невероятно популярному хип-хопу. Все желающие были обучены базовым танцевальным элементам, благодаря которым выступление становится более динамичным и с большой вероятностью привлекает внимание судей.

Американский мастер хип-хопа Джен Уолкер, несколько лет живущий в Эстонии, подхватил тему, провел практикум и рассказал историю возникновения этого танцевального стиля.

Во время мастер-класса Екатерины Соорск, специалиста по так называемым пассивным тренировкам, гости проникались её мыслью о том, что истинная суть танца заключается в абсолютной естественности движений, исходящей из души танцующего. По её словам, не нужно бояться выглядеть нелепо, поскольку танец - это эмоции через движение, а эмоции не могут быть чем-то постыдным. Екатерина выступает за комплексный подход к улучшению качества здоровья и физической формы человека, который основан на осознании собственной проблемы и путях её решения без изнурительных тренировок и диет.

В танцевальных баттлах-поединках разброс участников по возрасту был заметный - от шести до 35 лет - очередное доказательство того, что никаких границ нет и не нужно. При этом танцоры имели возможность выступать в любой из категорий: в детской, взрослой, или же во всех сразу, - как им подсказывало чувство уверенности в своих силах. Танцевали в тех стилях, которые больше нравились, и музыку ди-джей ставил разную.

Правила поединка просты: на танцпол выходит пара соперников, один встаёт слева, другой – справа, и они по очереди демонстрируют своё мастерство в импровизации. Их оценивают судьи. В нашем случае это были Екатерина Соорск, БиБой ДиХард и Джен Уолкер, которые определили самого яркого танцора - это Bboy Tipsi (Дима Иванов) из Кохтла-Ярве. Под занавес фестиваля поединок судили уже зрители, и по их мнению лучшей стала Алиса Третьякова из Таллинна.

Участник баттла «No Limit Dance Fest» Александр Кайдалов поделился своими впечатлениями:

- Я рад, что в Нарве проводится такой фестиваль. Впервые нахожусь в этом уникальном здании на ул. Йоала, которое является частью архитектурного ансамбля Кренгольма, и считаю, что его стиль очень подходит для проведения баттлов. Я занимаюсь хип-хопом шестой год и могу по пальцам пересчитать количество баттлов, прошедших в Нарве за это время. Хотелось бы, чтобы фестиваль послужил толчком к увеличению количества таких мероприятий в нашем городе. Жаль, много танцоров из разных уголков Эстонии не смогли приехать, потому что сейчас одновременно с нашим фестивалем проходит похожее мероприятие в Швеции — один из самых крутых в мире баттлов, и многие уехали туда. В целом же я считаю, что задумка проводить подобный фестиваль в Нарве очень интересная и перспективная и с нетерпением жду следующего No Limit Dance Fest.

Хотелось бы отметить, что два лирических номера воспитанников нарвского развивающего центра «Матвейка» тронули зал до слёз, а выступление Марии и Матвея на инвалидных колясках в костюмах с символикой Эстонской Республики сорвало овации.

Один из организаторов фестиваля, многократный победитель конкурсов по брейк-дансу Марек Ветик привез из Таллинна интересный танец с ребятами из НКО «Особый мир». Для некоторых из них это было первым совсем-совсем настоящим выступлением на сцене перед зрителями. Понятно, что детям с физическими особенностями потребовалось приложить намного больше сил и времени для достижения поставленных целей. И как же важно, чтобы такие дебюты проходили в настолько дружелюбной атмосфере, какая возникла в Нарве!

Один из организаторов фестиваля Владислав Логинов подводит итог:

- Наш фестиваль собрал много как участников, так и гостей — и это радует. Всех поставленных задач мы достигли. С удовольствием хотелось бы провести фестиваль снова в Нарве.

Наша справка:

Организаторы фестиваля No Limit Dance Fest — Фонд интеграции, НКО «Особый мир», Марек Ветик, НКО BeU.

Мероприятие состоялось в рамках подпроекта «Сотрудничество в сфере интеграции» проекта Европейского социального фонда «Меры поддержки интеграции общества Эстонии».

См. больше:

www.facebook.com/nolimitdancefest

Ксения Федорова