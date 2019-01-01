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КультураДополнено. Нарва продолжит борьбу за титул Культурной столицы: по-настоящему или для «галочки»?

Дата публикации: Вчера, 22:18 Просмотрено: 420

Еще год назад борьба Нарвы за титул Культурной столицы Европы - 2024 воспринималась и местной, и республиканской общественностью как процесс однозначно позитивный: Нарву называли «следующей историей успеха Эстонии». Тогда никто и предположить не мог, что непрозрачное решение местной власти урезать в три раза запланированные на оформление конкурсной заявки Нарвы средства приведет к ссоре с фирмой, которая изначально занималась проектом Нарва2024. Скандал пошатнул как надежды Нарвы на завоевание титула, так и имидж Нарвского горсобрания и Нарвы в целом.

Дополнено. Нарва продолжит борьбу за титул Культурной столицы: по-настоящему или для «галочки»?

Намерение Нарвы и Вирумаа претендовать на титул Культурной столицы Европы в 2024 году полгода назад поддерживали 85 процентов из числа опрошенных жителей.

Напомним, что еще в декабре прошлого года, в ходе подготовки городского бюджета Нарвы на 2019 год, комиссия горсобрания по культуре и спорту значительно, почти втрое урезала смету расходов на оформление финальной заявки Нарвы на международный конкурс «Культурная столица Европы - 2024». Примечательно, что протокол заседания комиссии, на котором было принято столь ответственное решение, в городском регистре документов отсутствует. При принятии бюджета правящая фракция Нарвского горсобрания это урезание расходов одобрила. Вместо 210 000 было выделено всего 75 000 евро на оформление заявки.

Ссора из-за бюджета

Вскоре несогласные с таким решением активные нарвитяне создали движение #myNarva2024 и инициировали сбор подписей под обращением в городское собрание с требованием «обеспечить адекватные ресурсы для успешного проведения самого амбициозного международного проекта, которым когда-либо занимался наш город». Неделю назад обращение и около 1000 первых собранных подписей были переданы городской управе для проверки и передачи Нарвскому горсобранию, которое, согласно закону, должно было обсудить вопрос о дополнительном финансировании заявки на одной из ближайших сессий. 

Практически одновременно с этим событием совместное предложение таллиннских фирм Shiftworks OÜ и Creativity Lab OÜ на сумму 75000 евро (с налогом с оборота) победило в объявленной городом госпоставке по составлению основной заявки на титул Культурной столицы Европы 2024. Отметим, что предварительную заявку, благодаря которой Нарва (наряду с Тарту) вышла в финальный тур международного конкурса, подготовила также фирма Shiftworks OÜ.
Однако выигравшие конкурс фирмы отказались заключать с Нарвой договор. Почему? Как пояснила руководитель Shiftworks OÜ Хелен Силдна, фирмы Shiftworks OÜ и Creativity Lab OÜ действительно представили свое предложение точно в объеме конкурса госпоставки, однако добавили к этому документу и подробный дополнительный бюджет, в котором были описаны процедуры, обязательные для каждого города-кандидата на титул Культурной столицы - например, «привлечение международных экспертов, художественного руководителя и художественного совета, сотрудничество с другими городами-кандидатами, международные проекты сотрудничества с деятелями культуры и организация визита оценочной комиссии в Нарву».
Как пояснила Силдна, фирмы надеялись, что дополнительный бюджет станет поводом для встречи с представителями горсобрания, в ходе которой будут даны все разьяснения и уточнения, а также - со стороны горсобрания - гарантии, что город оплатит дополнительные расходы, необходимые для составления качественной заявки.
Однако встречи не произошло: председатель городского собрания Нарвы Ирина Янович обвинила Хелен Силдна в вымогательстве, а та в свою очередь заявила, что после таких обвинений вопрос о дальнейшем сотрудничестве окончательно закрыт.

Политики: Нарва заслуживает лучших лидеров

Ситуацию незамедлительно прокомментировали представители практически всех политических партий. Министр внутренних дел, социал-демократ Катри Райк считает, что в Нарве споры из-за денег на подготовительные работы заслонили саму идею, которая при другом раскладе могла бы принести много пользы не только Нарве, но и уезду в целом - быстрее бы появились трехполосное шоссе между Нарвой и Йыхви и IT-академия, расцвели бы культурно-экономические связи уезда с Санкт-Петрбургом. «Большинство в городском собрании выступает за такую сумму денег, что появляется сомнение – а есть ли у Нарвы вовсе надежда!? Надежда в целом и надежда стать Культурной столицей». 

Депутат Европарламента центристка Яна Тоом в своем Facebook отмечает, что вряд ли ее мнение что-то изменит, однако жаль, что Нарва по сути отказывается от того, что получил Таллинн, став в 2011 году Культурной столицей Европы: небывалые потоки туристов, новые объекты и новые мероприятия. И далее высказывается довольно резко в адрес бывших однопартийцев: «Ида-Вирумаа, про который только ленивый не написал, что это депрессивный заброшенный регион, куда ездят в поисках плохих новостей журналисты со всего мира, получил такой шанс. Но нет - господин Воронов рассудил, что это ни к чему».
Тоом иронизирует, что в Нарве альтернативой Культурной столице станет созданное бывшими центристами НКО, «которое будет проводить культурно-массовые мероприятия и строить скворечники. А ещё - городская газета, как будто в городе нехватка СМИ. Надо же готовиться к выборам 2021 года. Кстати, сумма, которой «не хватило» в городском бюджете на продолжение проекта, равнозначна бюджету этого чудного издания. Имидж - ничто, жажда - все. Особенно, если это жажда власти».
Еще более резко высказалась в своем Facebook лидер движения Eesti 2000 Кристина Каллас: «Горсобрание не было заинтересовано в какой-либо дискуссии с командой проекта, поскольку «серый кардинал» города всем уже дал инструкции, как голосовать по решению о бюджете проекта.
Два человека несут личную ответственность за провал проекта: Алексей Воронов, руководитель фракции, и Ирина Янович, руководитель горсобрания. Политическая игра началась осенью, когда подозрения в коррупции были предъявлены Воронову и ещё семи членам горсобрания, и они потеряли поддержку своей тогдашней партии. В интересах Воронова иметь контроль над городской администрацией, подведомственными органами и всем, чем они занимаются. Проект «Культурная столица» осуществлялся людьми, которые не находились под контролем Воронова, поэтому их нужно было подавить».
Депутат Европарламента реформист Урмас Паэт в Postimees заявил, что мелкие политические игры оказались большинству Нарвского городского собрания во главе с его председателем дороже, чем упущенные возможности, имидж города и благополучие его граждан. «Нарва нуждается во внимании, туристах, инвестициях, современных рабочих местах. Непростая задача, но подготовка заявки и получение титула Культурной столицы Европы здорово помогло бы этим целям». По мнению Паэта, Нарва заслуживает лучших лидеров.

Больше всего информации - от #myNarva2024

По мнению политиков, вся надежда города - на активных нарвитян. Действительно, общественное движение #myNarva2024 за короткий срок успело сделать для осуществления идеи Культурной столицы многое - начиная от сбора подписей до подробного информирования горожан о том, что конкретно собой представляет и какие реальные возможности и выгоды может дать Нарве проект Культурной столицы даже в том случае, если Нарва в конкурсе не победит. На странице движения в Facebook представлено два сборника ответов на самые распространенные вопросы по поводу культурной столицы.
В понедельник и Алексей Воронов, и Ирина Янович выступили с заявлениями о том, что ничего страшного не произошло, и, несмотря на разрыв с фирмой Shiftworks OÜ, город не откажется от участия в конкурсе на звание Культурной столицы. Заявку же для конкурса город будет готовить своими силами, как это делает сейчас Тарту, и, как уверяет Алексей Воронов, заявка эта будет даже лучше и качественней.

Нарвитяне: вопросов больше, чем ответов

Однако такая информация вызвала недоумение у наших читателей, по мнению которых городская власть в своих комментариях не затрагивает многие существенные вопросы.

«Если уж сравнивать Нарву с Тарту, то стоит сравнить и бюджеты на оформление заявки - в Тарту 370 тысяч, у нас - 75 тысяч. Но дело даже не в этом. Как пояснила в прессе Хелен Силдна, фирмы не требовали от города дополнительных денег для оплаты своих услуг, а лишь хотели гарантий, что в городском бюджете будут заложены суммы, необходимые для оплаты различных процедур, которые должен выполнить каждый город-кандидат на звание Культурной столицы. Большинство Нарвского городского собрания считает проведение вышеназванных процедур необязательным и если да, то почему? Чем аргументируется столь значительное сокращение бюджета заявки?» - интересуется наш читатель из Силламяэ Николай.
«Встречалось ли руководство Нарвского горсобрания с руководителями фирм Shiftworks и Creativity Lab после возникновения разногласий по поводу бюджета заявки Нарва - Культурная столица 2024 и если нет, то почему? Разумно ли обвинять в «вымогательстве» фирму, составившую для Нарвы качественную предварительную заявку, которая позволила городу выйти во второй тур конкурса на звание Культурной столицы?» - спрашивает нарвитянка Ольга.
Многих читателей волнует также вопрос, справится ли Нарва с составлением качественной заявки на конкурс «своими силами» и какие конкретно фирмы или организации займутся ее составлением? Есть ли уверенность, что деньги не будут потрачены зря?
Наконец, есть и скептики, которые сомневаются, нужно ли вообще Нарве продолжать бороться за титул Культурной столицы? Ведь если в городской казне сейчас сложно найти 200 тысяч евро на составление заявки, то как справится город с выделением 5-10 миллионов евро на бюджет Культурной столицы, если Нарва этой чести удостоится? И где гарантии, что над проектом будут работать серьезно, а не ради галочки?
Разумеется, все эти вопросы мы направили в понедельник председателю Нарвского городского собрания Ирине Янович, которая передала через секретаря городского собрания, что сможет встретиться с нашим журналистом лишь в четверг, поэтому ее комментарий, к нашему большому сожалению, мы сможем опубликовать только в следующем номере.

Наша справка:

Наш конкурент на звание Культурной столицы Европы - Тарту.
Бюджет заявки на участие в международном конкурсе - 370 000 евро.
Составлением и подачей заявки изначально занимается сам город при поддержке местных самоуправлений Южной Эстонии. При планировании бюджета город исходил из успешного опыта подачи заявок своих городов-побратимов: литовского Каунаса (2022) и венгерского Веспрема (2023). Также Тарту еще в 2017 году заключил договор по поводу оценки своей заявки с международным экспертом, чьи услуги обошлись городу в сумму свыше 70 тысяч евро.

Источник: городской сайт Тарту, rus.delfi

Оппозиция не станет выражать недоверие

Остается добавить, что в недоумении пока и оппозиция Нарвского горсобрания. Оппозиционный депутат Яна Кондрашова сообщила нашему изданию, что в понедельник вечером оппозиция приняла решение не объявлять недоверие председателю горсобрания Ирине Янович, поскольку сейчас самое главное - продолжить работу над заявкой.

Яна Кондрашова:
- Конечно, есть сомнения: если была возможность сделать качественную заявку своими силами, зачем нужно было терять время, ждать полгода, а затем портить отношения с единственной фирмой, которая с самого начала помогала Нарве? Не хочу даже сравнивать суммы 75 тысяч и 370 тысяч, которые выделяют на разработку заявки Нарва и Тарту. Главное, чтобы эти деньги не были потрачены впустую и к работе привлекли бы только компетентных специалистов. Мы, со своей стороны, тоже хотим помочь и надеемся, несмотря ни на что, на конструктивную работу по этому вопросу в Нарвском горсобрании.

Наш комментарий

Хотят ли нарвитяне статус Культурной столицы?

Ирина Токарева

Как известно, еще в ходе подготовки предварительной заявки Нарвы на титул Культурной столицы Европы - 2024 было проведено исследование, в ходе которого выяснилось: за статус - 80% опрошенных, хотя только 75 процентам известно более-менее детально, о чем идет речь. Это характерно: одно дело - поддерживать хорошее начинание, и совсем другое - проявлять личную заинтересованность: выяснять, что и как делается или не делается в рамках проекта, предлагать свои идеи, и так далее.

Но теперь, после скандальной истории с урезанием бюджета проекта Нарва2024, безусловно, гораздо больше нарвитян хорошо осведомлены о том, что даст Нарве статус Культурной столицы. Как говорится, нет худа без добра.

Благодаря скандалу, об этом очень активно заговорили политики. Неравнодушные нарвитяне, создавшие движение по сбору подписей в поддержку дополнительного финансирования проекта, одновременно занялись и мотивирующей разъяснительной работой среди населения в социальных сетях, составив два сборника весьма толковых и интересных ответов на наиболее часто задаваемые по поводу Культурной столицы вопросы.

Теперь, когда большинство нарвитян понимает, что дело это нужное и стоящее, остается другой вопрос: справимся ли мы с ним? Беспокоит неопределенность с будущим бюджетом культурной столицы, с тем, какие исполнители будут выбраны для этой работы, окажутся ли они достаточно компетентными?

Если совместная работа над этим проектом местной власти, предпринимателей и гражданского общества так и останется лишь формальной декларацией, Нарва даром потратит как минимум 150 000 евро городских денег, с учетом уже потраченных 75 000 евро на предварительную заявку. Конечно, хочется надеяться на лучшее, но пока реальная ситуация вокруг заявки Нарвы выглядит не слишком обнадеживающе.

 

Ирина ТОКАРЕВА

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