Ярмарка труда в Нарве: вакансии искали и безработные, и работающие

Дата публикации: Вчера, 22:10 Просмотрено: 212

В субботу на ярмарке труда было многолюдно, всего ее посетили около 2000 человек.

Ярмарку труда в ДК «Ругодив» в минувшую субботу посетило около 2000 человек разного возраста - от 15-летних школьников, ищущих несложную работу на лето, до профессионалов с большим стажем, над которыми нависла угроза сокращения.

Знаменательно, что многие работники в возрасте 50+ - те, кого долгие годы было принято называть «группой риска», сказали нашему изданию, что не боятся остаться без работы, а главную проблему на сегодняшний день видят в низких зарплатах и недостатке уважения со стороны работодателей.

Нашли работу на ярмарке

Пожалуй, впервые на ярмарке было так много школьников. «Мы выяснили, что довольно много работ предлагается на лето для 16-летних, и, хотя заработок будет меньше, чем минималка, - это тоже деньги. А для 18-летних и для тех, кто закончил училище, предлагается уже хорошо оплачиваемая работа. Лично я для себя нашла два подходящих варианта: летом можно пойти работать в Maxima, а после девятого класса пойти учиться на полицейского», - рассказала газете восьмиклассница Ангелина. Шестнадцатилетние Максим и Александр также остались довольны посещением ярмарки: Максим нашел несколько подходящих вакансий, а Александр - конкретную работу на лето в Таллинне - с предварительным обучением и проживанием.

Машинист железной дороги Алексей пока работает, но знает, что на предприятии готовится большое сокращение. Он шутит, что на ярмарку его привела супруга - сам бы, может, поленился, прийти. «Впечатления в целом позитивные, я даже подумал: может быть, и неплохо попасть под сокращение? Все-таки работа машиниста - тяжелая физически, да еще сменная. Будет время найти себе новое дело, подучиться, найти работу полегче и поинтереснее», - рассказал мужчина в возрасте 50+.

Еще один работник железной дороги рассказал, что уже нашел вакансию электрика в своем родном городе Силламяэ. «Если пройду собеседование, то сразу и устроюсь: работа легче, а главное - это лучше, чем жить под страхом сокращения и с ощущением, что не особенно-то и нужен предприятию, которому отдал столько лет», - рассказал он.

Одним из самых востребованных на ярмарке оказался инфостол Силламяэского порта, где предлагали, правда, всего три реальных рабочих места на одно из предприятий порта. «Около 200 человек интересовались работой у нас, из них большинство заполнили анкеты. Люди интересовались и возможными будущими вакансиями, но вообще их не так много, поскольку текучести на наших предприятиях практически нет», - рассказала сотрудница по персоналу, представлявшая на ярмарке Силламяэский порт. «Конечно, хотелось бы тут работать, но это все равно, что вытянуть счастливый билет: все знают, что зарплаты в порту выше, чем средняя зарплата по Эстонии (1300 евро—брутто - ред.)»

Руководитель Ида-Вируского отделения Кассы по безработице Аннеки Теэлахк дала небольшое интервью нашей газете.

- На нынешней ярмарке школьники более заметны, чем обычно, причем некоторые из опрошенных нами несовершеннолетних с радостью рассказали, что сейчас для них нет большой проблемы найти работу на лето - правда, как правило, не в Нарве. Неужели дело обстоит так хорошо, ведь долгие годы найти работу на лето для подростка было почти невозможно?

- С этого года Касса по безработице занимается карьерным консультированием школьников, и сегодня многие пришли именно консультироваться. Конечно, нам очень приятно, когда школьники уходят с ярмарки с вакансиями, поскольку мы уже несколько лет занимаемся этой проблемой. Мы уже несколько лет работаем с работодателями, которые могут предлагать школьникам летнюю работу. С другой стороны, и работодателям сейчас сложнее искать новых людей, поэтому они присматриваются и к тем категориям работников, которые раньше казались им слишком проблемными: это не только школьники, но и молодые мамы, и люди в возрасте, и люди с недостатками здоровья.

- Очень многие молодые мамы и пожилые люди, а также люди с недостатками здоровья жалуются на то, что не могут найти работу с неполной занятостью, а трудиться полный день они не в состоянии - не хватает времени, сил.

- Да, это проблема, мы знаем о ней и относимся к ней, как к вызову. С другой стороны, сейчас, когда Касса предлагает свыше тысячи различных вакансий, бывают ситуации, когда мы предлалагаем работодателям, которые не могут найти работников, попробовать взять двоих человек, каждый из которых работал бы по полдня, и многие соглашаются на такой вариант. Все знают, что нехватка рабочей силы - это наш завтрашний день, и это диктует работодателю новое отношение к нуждам работников.

С другой стороны, я бы посоветовала людям не ставить самим себе диагнозов: «я - молодая мама», или «я - работник в возрасте 50+ или 60+», поэтому я никому не нужна. Нужно верить в свою ценность, в свои способности и возможности, тогда этой верой проникнутся и работодатели.

- Есть ли у работников в возрасте 50-60+, которым надоело нынешнее место работы и хотелось бы попробовать что-то новое, более интересное и прибыльное, шансы изменить свою жизнь? Какие сферы деятельности вы бы им посоветовали?

- Сферы деятельности - это дело очень индивидуальное, и, если такая потребность действительно есть, я бы посоветовала для начала обратиться к нашему карьерному консультанту. Это не пустые слова - они действительно часто помогают людям сменить сферу деятельности. И уверяю, что никто из консультантов не посмотрит на человека в возрасте 50 или 60 лет, как на чудака.

Всего на ярмарке труда в Нарве было представлено 20 работодателей и десять обучающих фирм.

Ирина ТОКАРЕВА