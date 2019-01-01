Нарвские блокадники отпраздновали «День победы»

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Участники Нарвского общества «Жители блокадного Ленинграда» вчера отметили 75-летие полного снятия блокады Ленинграда. Или, как это неоднократно звучало на праздновании, - «Дня победы Ленинграда».

Представители Генерального консульства РФ в Нарве вручили нарвитянкам

с ленинградскими корнями памятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

Благодаря близкому месторасположению города их детства, нарвские блокадники прочувствовали наступление праздника уже 27 января, в воскресенье, поскольку знаменательная дата широко отмечалась в Санкт-Петербурге.

Автору этих строк довелось побывать в российской северной столице на пике торжества. На Балтийском вокзале уже ранним утром приезжающих встречал военный оркестр. Телевидение помогло создать полную картину празднования: весь день в Санкт- Петербурге проходили памятные мероприятия, репортаж следовал за репортажем. Не обошли своим вниманием 75-летие и печатные медиа — ни до, ни после события.

Реконструкция ужаса

«Столь важное для города событие Петербург отмечал с исторической достоверностью, - писало по этому поводу российское издание «Аргументы и факты»... - В городе было запущенно несколько проектов, которые должны были рассказать людям о жизни во время блокады. Например, 25 января в Северной столице открылся интерактивный проект «Улица жизни». Манежную площадь и несколько улиц превратили в маленький кусочек блокадного города».

«В 82 регионах страны были обустроены информационные точки, где людям рассказывали о жизни блокадного Ленинграда. Всем желающим раздавали порции хлеба по 125 грамм (именно столько в сутки получали жители осажденного города), приготовленного по блокадному рецепту», - сообщает издание.

В воскресенье город жил торжествами — об этом с интересом рассуждали даже загруженные работой как никогда таксисты и работники

отелей. В центре внимания жителей были военный парад на Дворцовой площади, реконструировавший эпоху Великой Отечественной войны, мультимедийная постановка «Салют над Ленинградом» у Главного штаба, которая воспроизвела торжества 27 января 1944 года и салюты - «исторический», из орудий времен войны, на Марсовом поле, а также современный - над Петропавловской крепостью и Невой. Во многих окнах города вечером зажглись памятные свечи.

Представляли Эстонию

Среди приглашенных на 75-летие Комитетом внешних связей Правительства Санкт-Петербурга были и нарвитяне — руководитель общества «Жители блокадного Ленинграда» Рудольф Альфредович Рот и член правления организации Владимир Александрович Далингер. Всего же делегация Эстонии насчитывала 14 человек.

Зарубежным гостям была предложена обширная культурно-мемо­ри­альная программа, среди которой Рудольф Рот выделяет посещение выставки «Ленрезерв». В экспозиции, подготовленной к юбилейной дате, были представлены образцы военной техники того времени, средств связи, предметы быта и даже воспроизведен фрагмент квартиры, в который попала бомба.

- Мы увидели настоящие дирижабли, - не скрывает своего восхищения Рудольф Альфредович. - Любопытно, что все экспонаты выставки, по крайней мере, радиотехника, находятся в рабочем состоянии.

Нарвские блокадники — ленинградские дети

В Нарве блокадники собрались на вечер памяти вчера, 5 февраля, в ДК «Ругодив». Встреча бывших ленинградцев началась концертной программой в большом зале, затем они переместились в малый зал, где к этому времени были накрыты столы. Интересно, что темой праздничного действа, как сразу сообщила его ведущая Лариса Оленина, была выбрана жизнь, - то благо, которое принесло Ленинграду окончательное освобождение от блокады. Хотя и трагических мотивов избежать не удалось.

Особую торжественность встрече придало состоявшееся награждение нарвских блокадников. Из рук консула-советника Генконсульства РФ в Нарве Игоря Витальевича Ларина 30 человек получили юбилейный памятный знак. С «Днем победы Ленинграда», что означало — с окончанием для его жителей нечеловеческих испытаний, присутствующих поздравили мэр Нарвы Тармо Таммисте, руководитель Социального департамента Елена Васильева, со сцены было зачитано приветствие временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова.

И все же главной наградой для наших уже перешагнувших собственное 75-летие нарвских блокадников является сама жизнь. Если, конечно же, хватает здоровья, тепла близких людей и заботы тех, кто должен заниматься ими по долгу службы. В этот день все это нарвским блокадникам обещали, осталось выполнять.

Сегодня в нарвском обществе «Жители блокадного Ленинграда», втором по численности в Эстонии, состоит 86 человек. В прошлом году их было на 20 человек больше...

Справка:

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня. Хотя советские войска смогли прорвать блокаду 18 января 1943 года, полностью разгромить немецкие части у города удалось только 27 января 1944 года. За три года в городе погибло, по разным оценкам, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.

Татьяна Завьялова

«Спасая нас, о себе не думали»

Из рассказа Леонида Валерьяновича Бойцова:

- На начало блокады мне было 2,5 года, а в октябре 1941-го года у меня родился брат, второй ребенок моей мамы. Сами мы из Кингисеппского района, но когда немцы наступали, бросились спасаться в Ленинград: там у нас было много родни. Брат умер через 2 месяца после рождения. Он умер, а я остался живой. Может быть, еще и потому, что мама могла какое-то время кормить меня грудью.

Эвакуировались мы в августе 42-го года. То есть были в блокадном Ленинграде в самое тяжелое для него время, как известно, такой была зима 41-42-го годов. Конечно, этого времени я не помню, но в нашей семье остались воспоминания мамы — маленькая книжица, отпечатанная в местной типографии...

Очень больно было читать эпизод, в котором мама рассказывала, как у нас украли карточки. Мама пошла в магазин, и тут обнаружилось, что я куда-то подевался. Она стала бегать, искать меня — и тут я появляюсь. А карточек не стало: оказывается, это был отвлекающий маневр тех, кто их украл. И мы на целый месяц остались даже без такого мизерного снабжения, это было страшное время. Спасло то, что мой отчим в это время лежал в госпитале, он стал от своего скудного пайка отделять что-то и нам.