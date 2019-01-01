В Нарве наградили лучших спортсменов

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Вручение призов за достижения предшествующего года в доме культуры «Ругодив» 31 января выявило исключительное разнообразие видов спорта, в которых преуспели воспитанники нарвских спортивных школ и клубов.

У Даниила Гайдука, которого поздравили председатель горсобрания Ирина Янович и мэр города Тармо Таммисте, впереди много испытаний, в том числе апрельские поединки с китайскими профессионалами. Фото: Сергей Трохачев

Лидеров и призеров представлял Александр Караваев, президент Федерации профессионального бокса Эстонии, в свою очередь удостоенный награды как организатор ежегодного турнира, так что на каком-то этапе вечера его функции исполнял заместитель заведующего Отделом культуры и спорта горуправы Дмитрий Вергун.

Как обычно, при отборе лучших прежде всего принимались во внимание два аспекта – первые места внутри страны и/или достаточно показательные успехи за рубежом, объяснил нашему изданию Дмитрий Вергун. Собственно, уже само участие в титульных международных состязаниях явилось базовым критерием для оценки, поэтому в нашем изложении мы позволим себе не всегда называть занятые тем или иным спортсменом конкретные места.

На переднем крае вновь стрелки

Похоже, что представители этого вида становятся своего рода небожителями. Как и в прошлом году (см. «НГ» от 7.02.2018), лучшими среди взрослых признаны Андрей Михайлов и Анжела Воронова, которая, отметим, пребывает в статусе ведущей спортсменки Нарвы уже 10 лет подряд (подробнее о ней см. «НГ» от 31.01.2018). Двумя днями ранее в Нарвском колледже Спортивный союз Ида-Вирумаа отдал ей призовое место среди лучших спортсменок в регионе, причем она неизменно становилась в данной номинации победительницей и до этого, в течение 9 лет.

Тем уместнее подчеркнуть успех двукратного чемпиона Эстонии Андрея Михайлова, тренером которого является Александр Макаров из «Паэмурру», удостоенный на том же торжестве звания лучшего тренера Нарвы. Интрига здесь в том, что Андрей Михайлов и сам тренер, в частности, наставник чемпиона Эстонии среди юниоров Романа Ломоносова. Более того, вместе с Романом он участвовал 19 января в финале соревнований на призы Рапламаа в абсолютной возрастной категории и, скажем так, немного уступил ученику. Резюмируем: если в хоккее давно утвердилось понятие «играющий тренер», почему бы не ввести в оборот термин «стреляющий тренер»?

На призовых местах – многообразие видов

Среди награжденных были не только стрелки. У взрослых за достижения в титульных соревнованиях международного уровня отмечены также Михаил Куштейн (академическая гребля), воспитанник тренера «Энергии» Валерия Осмокеску, боксер Павел Каманин из «Паэмурру», которого тренирует Василий Панов, сумоисты Роман Маркилов и Дарья Токманцева, вновь из «Энергии», их тренер Иван Новицкий, художественная гимнастка Василина Куксова, подопечная Надежды Захаренковой и, – давайте уже привыкнем, – стрелок Валерия Морозенко, еще одна воспитанница Александра Макарова.

Михаил, лучший результат которого 4-е место в двойке на чемпионате Европы, был отмечен и в числе призеров в масштабе Ида-Вирумаа. А Павел, хотя и отсутствовал на церемонии награждения по причине сдачи экзамена в Тартуском университете, через день победил в соревнованиях за открытый кубок спортшколы «Паэмурру» наряду с 13-ю своими одноклубниками, воспитанниками Василия Панова, недавно отметившего 70-летний юбилей.

Складывается «молодежная сборная»

Катрин Смирнова 19 января выиграла юниорский чемпионат страны и готовится к предстоящему в марте первенству Европы. Фото: Сергей Трохачев

Интересно, что со стрелками мы еще не закончили, поскольку лучшей молодой спортсменкой названа Катрин Смирнова, а следом за ней (будем считать – с серебряной медалью) – Анастасия Бобылева: обе – воспитанницы Александра Макарова. При этом, заметил в разговоре с нашим корреспондентом Александр Владимирович, их соперничество идет на пользу обеим: на одних соревнованиях лидирует Катрин, на других Настя, и в активе у обеих уже набралось изрядное количество рекордов, в том числе и взрослых.

Награду получила также биатлонистка, трехкратная чемпионка Эстонии Ксения Прибыловская, которая на тот момент находилась в словацком городке с трудно произносимым названием Брезно-Осрблье, где проходил молодежный чемпионат мира, завершившийся 3 февраля. О некоторых, пусть и скромных, результатах Ксении рассказал на церемонии ее тренер Евгений Вшивцев: 44-е место из более 100 в индивидуальной гонке и 15-е место из 26 в эстафете. Возможно, сообщил нам позднее Евгений Иванович, определенную роль сыграло то, что Ксения не смогла с самого начала участвовать в сборах в Италии. Есть, однако, надежда, что по завершении строительства биатлонной трассы в Нарве (см. подробнее «НГ» от 16 января) заграничные сборы более не потребуются. «Думаю, у нас сейчас попрет», – отметил тренер.

Лучшим молодым спортсменом назван Даниил Гайдук, а вслед за ним отмечен Андрес Ойтсар, кик-боксеры и мастера тайского бокса из клуба «Конкиро», которым руководит их тренер Сергей Тимофеев, в свою очередь награжденный за успехи подопечных. Наряду с Даниилом и Андресом были отмечены также пловец Иван Щеглов и боксер Семен Каманин, спустя два дня также победивший на кубке «Паэмурру».

Популяризация спорта немыслима без конкретных дел

Именно поэтому в отдельной номинации были награждены организаторы более десятка спортивных праздников, часть которых нам хорошо известна, а некоторые, может быть, менее знакомы. Лауреатами здесь стали Владимир Вшивцев (Нарвский Энергетический забег и мероприятия оздоровительного спорта), Надежда Захаренкова (турниры по художественной гимнастике), Виталий и Елена Малинины (конкурс «Фитнес-модель Эстонии»), Наталья Лобышева (оздоровительные мероприятия для дошкольников), Иван Новицкий (турниры по дзюдо), Михаил Шемарин (турниры по баскетболу), Алексей Богданов и Андрей Михин (волейбольные турниры), Oлег Горох («Нарвская Регата»: гребля на байдарках и каноэ), Наталья Рысева (турниры по фигурному катанию), Игорь Осипенков (совместный проект спортшколы «Паэмурру» и детских садов «Я выбираю хоккей»), Аэт Кийсла (стадионный марафон) и, разумеется, ведущий Александр Караваев, ежегодно организующий соревнования по профессиональному боксу и боям без правил: ближайшие предстоят в начале марта.

Особо была отмечена Пяхклимяэская гимназия за лучшие результаты в соревнованиях по школьному спорту в минувшем году.

Зрелищность и массовость

Большой футбол всегда был и будет в чести: клуб «Транс», занявший четвертое место в прошлогоднем чемпионате Эстонии, признали спортивной командой года в Ида-Вирумаа, а город назвал ее лучшей командой и наградил президента клуба Николая Бурдакова, который в новом сезоне, как он сказал в интервью порталу rus.err.ee, готов составить «конкуренцию клубам из первой тройки», тем более, что состав команды уже сейчас укомплектован на 80 процентов. И футзальная команда «Нарва Юнайтед» была отмечена за прошлогодние достижения, при том, что и в текущем сезоне коллектив рассчитывает на успех в играх play-off, которые начнутся с 23 февраля, отметил тренер Александр Дмитриев.

Дарья Токманцева одним лишь обликом подтверждает, что сумо предназначено вовсе не только для могучих японских тяжеловесов: этой борьбой в "Энергии" занимаются и совсем юные. Фото: Сергей Трохачев

Не забыты ни молодые, ни ветераны

За успехи в фехтовании на колясках награды получили братья Дмитрий и Валентин Красиковы, а также Aлексей Щеглов. Приятно, что благодаря содействию горуправы, как заметил их тренер Александр Ларюшин, удалось получить для клуба Florett новое помещение на первом этаже (раньше ютились в подвале), где условия для занятий значительно лучше, а следовательно, и результаты не замедлят сказаться.

Продолжают выступать на соревнованиях для ветеранов лыжница Надежда Полякова, выигравшая в прошлом году мировое первенство в США (см. «НГ» от 7.02.2018) и легкоатлет, мастер тройного прыжка Валерий Федюшин, который признался на вечере, что лучше всего чувствовал себя в Австралии. «Может быть, из-за соседства с кенгуру?» – пошутил ведущий Александр Караваев.

Для развития спорта в Нарве очень многое сделали в свое время и продолжают делать сейчас Людмила Ларина, Лев Мигдальский, Галина Гуляева, Раиса Гусева, Валерий Мандриков, и Валентина Шефф, получившие заслуженные награды. Баскетбольный тренер Галина Гуляева, одним из учеников которой является Михаил Шемарин, в короткой ответной речи, помимо благодарности директору спортшколы «Энергия» Ивану Маштакову, между прочим, заметила, что впредь такое мероприятие не плохо бы начинать именно с чествования ветеранов. Реакция Александра Караваева последовала мгновенно: «Принято!»

В общем шутливых реплик на вечере было много, но и серьезных намерений прозвучало не меньше.

Сергей ТРОХАЧЕВ