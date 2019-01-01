Неравнодушные нарвитяне просят депутатов побороться за титул Культурной столицы

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Сегодня, 6 февраля, на заседании Нарвской горуправы будет рассмотрено и направлено на рассмотрение Нарвскому городскому собранию обращение горожан в поддержку участия города Нарвы в конкурсе на титул “Культурной столицы Европы 2024”.

Валерия Лаврова, представитель движения #MyNarva2024, передала обращение, под которым свою подпись поставили 962 нарвитянина, городскому секретарю Нарвы Антсу Лийметсу и мэру Нарвы Тармо Таммисте.

Обращение, под которым свою подпись поставили 932 нарвитянина, было передано Валерией Лавровой мэру Тармо Таммисте в понедельник, 4 февраля. Активисты движения MyNarva2024 рассчитывают на внимание со стороны городского собрания и просят городские власти обеспечить адекватные ресурсы для успешного проведения проекта, отнестись с должной серьезностью к выбору партнера, на которого будет возложена ответственность за составление конкурсной заявки, а также максимально привлекать горожан к активному участию в процессе подготовки.

Напомним, что депутаты Нарвского городского собрания при принятии годового бюджета на 2019 год значительно урезали финансирование этого проекта - с 210 000 до 75 000 евро. В то же время конкурент Нарвы – Тарту - настроен более чем решительно. Там для составления заявки из бюджета города выделены 400 тысяч евро и уже давно работает команда из пяти человек. Все это дает неоспоримое преимущество.

Три месяца на рассмотрение

Согласно законодательству ЭР, обращение хотя бы 1 процента от общего числа избирателей в городе должно быть рассмотрено на сессии городского собрания. Управа, получив обращение, рассмотрит поступивший документ, проверит несколько первых листов на предмет подлинности подписей. Затем будет вынесен проект решения о дополнительном финансировании для проведения мероприятий подготовки ко второму туру конкурса «Культурная столица 2024». Вероятнее всего, депутатам будет сделано предложение выделить на проект конкретную сумму, которая сейчас в обращении горожан не указана. По словам мэра, управа предложит, сколько денег добавить и откуда их взять, но окончательное решение - за депутатами.

Активисты рассчитывают, что их обращение будет рассмотрено уже 21 февраля. Однако, как пояснил Тармо Таммисте, городское собрание может отложить его рассмотрение на срок до трех месяцев, то есть, до апреля. По закону народное обращение, набравшее достаточное количество подписей, должно быть рассмотрено на сессии горсобрания, минуя предварительные обсуждения в комиссиях, но когда именно это произойдет, зависит от руководства городского собрания.

Поддержим всем миром?

В 2018 году горуправой Нарвы было проведено исследование, согласно результатам которого, 80 процентов от принявших в опросе горожан были за то, чтобы Нарва попыталась стать Культурной столицей Европы в 2024 году. По словам мэра, он знает, что нарвская молодежь ждет от властей решительных действий, поступали также звонки из Министерства культуры с вопросом о том, как продвигается работа по проекту. Данный вопрос волнует и предпринимателей города. Так, например, одно из ведущих промышленных предприятий Нарвы Fortaco Estonia решило выделить часть недостающих денег на участие города в проекте «Нарва - Культурная столица Европы 2024 года». Есть и другие фирмы, желающие поддержать проект финансово, сказал мэр.

- С одной стороны хорошо, что есть спонсоры. Но если Еврокомиссия видит, что бюджет заявки состоит только из спонсорских денег, а из городского бюджета выделяется лишь очень скромная часть, то у комиссии неизбежно возникнут вопросы относительно источников финансирования всех мероприятий Культурной столицы. Иначе получается так, что проект интересует кого угодно, кроме городских властей, - заметил Тармо Таммисте.

Есть ли политическая воля?

В дальнейшем если Нарва выиграет в конкурсе, то потребуется изыскать довольно большие средства на реализацию проекта. Если посмотреть на бюджеты городов, которые уже носили этот титул, то видно, что среднее значение бюджета Культурной столицы составляет не менее 20 миллионов евро. 10 миллионов евро обещает выделить государство при условии, что город при помощи спонсоров вложит примерно такую же сумму. Одобренная заявка должна содержать не только перечень мероприятий и культурных событий, но и примерные бюджеты всех действий по проекту. Без поддержки городского собрания осуществить проект невозможно.

- Встает вопрос о будущем, о том, как будут голосовать депутаты в следующем, в 2021, 2022 годах? Если для реализации проекта потребуется 3 миллиона, а они заложат в бюджете только 300 тысяч, что тогда? - поделился своими опасениями с журналистами мэр, дав понять таким образом, что депутаты своими действиями могут свести к нулю планы по реализации проекта: ведь бюджетом распоряжаются именно они, а не чиновники.

Словом, активная часть населения свое слово сказала. Посмотрим, что ответят депутаты городского собрания. Ответственность за реакцию на общественную инициативу народные избранники несут только перед своими избирателями.

Как стало известно при подготовке номера, во вторник предложение Shiftworks OÜ (они же готовили первую заявку) в сотрудничестве с фирмой Creativity Lab OÜ на сумму 75000 евро (с налогом с оборота) победило в объявленной городом госпоставке по составлению основной заявки на титул Культурной столицы Европы 2024.

НАША СПРАВКА:

Сбор подписей движением #MyNarva2024 продолжается. Поддержать активистов, поставив дигитальную подпись, можно через группу в Фейсбуке www.facebook.com/myNarva2024, подпись на бумаге можно оставить в торговых центрах Астри и Фама, в Нарвском колледже Тартуского университета и театральном центре

Vaba Lava.

Софья БОБОРЕНКО