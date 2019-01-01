ETV+ покажет «Глобус Эстонии»

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Сегодня, 1 февраля, в 20:30 на телеканале ETV+ стартует новая развлекательно-познавательная телеигра «Глобус Эстонии». Девиз передачи — «Люби и знай свой край!»

Ведущие передачи - Алина Захарова и Артур Тюленев Фото: Кайрит Лейбольд

Каждую пятницу гости передачи вместе с телеведущими Артуром Тюленевым и Алиной Захаровой отправляются в увлекательные краеведческие путешествия по одному из 15 уездов Эстонии. Познать родной край помогают яркие и весёлые репортажи Александра Хоботова, Алины Захаровой и Евгения Завадского, а живая музыка в исполнении известной группы поднимает настроение гостям и телезрителям.

Телевикторина «Глобус Эстонии» является адаптацией эстонского проекта «Reis ümber Eesti». Правила игры довольно просты: трем игрокам задается девять вопросов с четырьмя вариантами ответов. В случае неправильного ответа, возможность отвечать на вопрос переходит следующему игроку. Победителем становится тот, кто даст наибольшее количество правильных ответов.

«ETV+ – телеканал, рассказывающий о жизни в Эстонии. О нашей с вами жизни. Мы рады представить новую передачу, которая и отвлечет от повседневных забот, и поможет расширить кругозор, лучше узнать разные уголки нашей страны» , - комментирует выход «Глобуса Эстонии» главный редактор телеканала Екатерина Таклая.

Первый выпуск «Глобуса Эстонии» посвящен Ида-Вирумаа. Новую передачу можно посмотреть как в прямом эфире телеканала, так и на обновленном портале etvpluss.ee