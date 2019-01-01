Для подготовки заявки на участие Нарвы в конкурсе культурной столицы Европы деньги даст Fortaco

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Одно из ведущих промышленных предприятий Нарвы Fortaco Estonia решило выделить часть недостающих денег на участие города в проекте "Нарва-культурная столица Европы 2024 года", полная стоимость которого составляет 210 000 евро. При составлении бюджета на 2019 год городские власти город выделили на подготовку проекта лишь 75 000 евро.

"Участие города в проекте "Нарва-культурная столица Европы 2024 года" является стратегически важным действием, способным изменить в лучшую сторону имидж города, раскрыть его культурный и образовательный потенциал, обеспечить экономический рост, рост в социальной сфере, что создаст благоприятную основу для долгосрочного развития города", - говорится в заявлении компании, размещенном на ее странице в Facebook.

Компания Fortaco Estonia решило выделить часть недостающих для участия в проекте средств, а также организовать сбор подписей в поддержку проекта.

Напомним, что на конкурс "Культурной столицы Европы-2024" осенью 2018 года поступили заявки от трех эстонских городов – Тарту, Нарвы и Курессааре.

В финал прошли Нарва и Тарту. Однако нарвские власти при рассмотрении бюджета города на 2019 год решили урезать расходы на подготовку финальной заявки на участие города в международном конкурсе и сократили запланированную сумму 210 000 до 75 000 евро. Чиновники объяснили решение тем, что заявка была необъективной и вызывала множество вопросов по части расходов.

Редактор: Артур Тооман

Источник: rus.err.ee

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