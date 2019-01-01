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Первыми изменения коснутся младшеклассников.

Весной 2018 года в Латвии были приняты поправки в Законе об образовании и Законе об общем образовании, которые предусматривают переход школ на обучение на государственном языке. Переход на обучение на латышском языке будет постепенным, его окончание планируется на 2021/2022 учебный год.

2 апреля 2018 года президент Раймонд Вейонис отметил: обучение в средней школе на государственном языке обеспечит равные возможности всем молодым людям получить качественное образование, что и является целью государства. Вместе с тем, у детей по-прежнему будет возможность изучать предметы, связанные с национальными меньшинствами, их идентичностью и культурой, поддерживать свои корни и многосторонне развивать свою личность.

Постепенный переход: это как?

1 сентября 2019 года для учеников с 10 по 12-й класс общеобразовательных учреждений начнется постепенный переход на обучение на латышском языке. Окончательный переход планируется на 1 сентября 2021 года.

Учеба в основной школе и впредь будет проходить на латышском языке, языке национального меньшинства и билингвально (не менее 80% на государственном языке).

Учеба в средней школе в дальнейшем будет проходить на латышском языке, но у каждого будет обеспечена возможность изучать язык и литературу национального меньшинства.

В школах национальных меньшинств ученики с 1 по 9-й класс и впредь смогут учиться на родном языке.

Новые требования вступят в силу для учеников 1 – 7 классов с 1 сентября 2019 года, для 8, 10, 11-х классов - с 1 сентября 2020 года, для 9 и 12-х классов – с 1 сентября 2021 года.

Повышение уровня знаний латышского языка для педагогов

В переходный период на совершенствование знаний латышского языка у педагогов планируется направить порядка 3,3 млн евро из структурных фондов ЕС.

Педагогам будут обеспечены:

курсы совершенствования латышского языка для выполнения профессиональных обязанностей;

мероприятия для поддержки сотрудничества между педагогами;

курсы повышения квалификации педагогов;

методические и учебные пособия для поддержки педагогов.

В Даугавпилсе

Даугавпилс - второй по величине и самый «нелатышский» город Латвии. По данным Управления делами гражданства и миграции, латыши, проживающие в Даугавпилсе, составляют лишь 19% от всех горожан. А половина населения города, 50% даугавпилчан по национальности являются русскими.

В свою очередь, в апреле 2018 года специалист Управления образования Даугавпилса и методист по вопросам билингвального образования Силвия Мицкевич отметила, что даугавпилсские ученики уже давно сдают экзамены не хуже среднего государственного уровня. Более того, многие экзамены на латышском языке даугавпилсские школьники сдают гораздо лучше. Например, результат по математике в Даугавпилсе выше, чем в среднем по стране. Кроме того, уже много лет подряд даугавпилсская школа нацменьшинств, Русский лицей, является второй лучшей школой Латвии.

Фото русский лицей, подпись: Русский лицей является второй лучшей школой Латвии (Ю. Дунайский)

Вместе с тем, с 1 сентября 2019 года основная школа перейдет на новые модели билингвального образования. Так, будет предложено 3 модели обучения, где первая предполагает, что 80% всех учебных предметов будет преподаваться на латышском языке. Вторая модель обучения – это 50% предметов на государственном языке (с 1 по 6 класс). В свою очередь, третья модель обучения предполагает 80% обучения на латышском языке (7 и 9 классы).

Кроме того, уже в этом учебном году материал экзаменов у 9-х классов будет доступен исключительно на государственном языке, а в следующем году ответы также нужно будет писать на латышском языке.

Для учеников средней школы переход на исключительно латышский язык обучения наступит уже с 2020 учебного года. Но связи с этим в 2019 году вступают новые правила приема в 10-й класс. Так, одно из главных требований для поступления в 10-й класс – средняя оценка на экзаменах не ниже 5 баллов, а также знание латышского языка – не менее, чем на 46%.

Что до самых существенных изменений, ожидаемых в работе дошкольных учебных заведений города, – увеличение количества латышских групп. Так, к 2022 году количество латышских групп в детсадах планируют увеличить до 34.

Также в дошкольных учреждениях Даугавпилса для детей нацменьшинств постепенно будут отказываться от одной из моделей билингвального обучения, когда один педагог использует сразу два языка – и латышский, и русский. Сохранятся только две модели билингвального обучения, работающие по принципу: «один язык – один учитель». То есть один педагог будет использовать только латышский язык обучения, другой – язык нацменьшинств. Вместе с тем, билингвальное обучение будет доступно для детей в возрасте до 5 лет. Затем объем латышского языка будет увеличиваться.

Мнения

Специалист Управления образования Даугавпилса Силвия Мицкевич:

Фото Силвия Мицкевич (Кадр из видео)

«Проблем с обучением на государственном языке в средней школе я не вижу, ведь там и сейчас большая часть обучения проходит на латышском языке, а также экзамены давно сдаются на этом языке. Поэтому и учителя средней школы более готовы к новой реформе образования. Что до учителей основной школы, есть педагоги, которым еще необходимо усовершенствовать свои знания латышского языка. Но учителей в школе хватает, поэтому мы сможем соблюдать правила обучения на латышском языке. Например, если учитель визуального знания хуже владеет языком, то ему будет предложено вести урок билингвально или на родном языке. В свою очередь, тот педагог, который в совершенстве владеет латышским, возьмет предметы, которые войдут в эти 50% или 80%».

Психолог Даугавпилсской средней школы:

«Переход на государственный язык обучения в школах Даугавпилса происходит уже давно. Например, в нашей школе все предметы преподают билингвально, начиная с 1-го класса. Безусловно, при такой модели обучения детям проще перейти исключительно на латышский язык. Однако нужно понимать, что всё зависит и от индивидуальных способностей ребенка. Полагаю, что увеличить количество латышских групп в детсадах – предложение хорошее. Но вместе с тем важно, чтобы родители обращали внимание на способности своего ребенка и также готовили его к школе.

Что до учеников основной школы, на мой взгляд, требования и критерии оценивания результатов государственных экзаменов для 9 класса стали слишком жесткими. Раньше препятствий для поступления в 10-й класс практически не было. Если ученик не очень хорошо справился с экзаменом по латышскому языку в 9-м классе, у него был шанс лучше подготовиться и исправить ситуацию в 12-м классе. Теперь же 10-й класс будет не для всех».

Родительница:

«Думаю, что результаты реформы можно будет оценить лишь тогда, когда мы увидим итоги централизованных экзаменов, которые наши дети будут сдавать в 12-м классе. Моей дочери они предстоят через три года. Но уже сегодня понятно, что легко никому не будет. Хотя бы потому, что сама программа, которую наши дети осваивают уже сегодня, очень сложная. А что будет, когда ее придется осваивать на государственном языке?.. Поэтому забот прибавится и школьникам, и нам, родителям.

С другой стороны, да, эта реформа назрела. Согласна с тем, что впредь она поможет повысить конкурентоспособность выпускников, а грань, которая всегда существовала между теми, кто оканчивал латышские школы и учебные заведения для нацменьшинств, начнет, наконец, стираться. При этом, я полагаю, разработчикам проекта перехода следует особое внимание уделить ряду моментов (чтобы реформа прошла наименее болезненно): это уровень квалификации педагогов, учет индивидуальных способностей детей, а также возможность сохранения национальной идентичности воспитанников, связи с корнями… Очень хочется верить, что все в итоге получится…»

Анна, ученица 10-го класса Даугавпилсского русского лицея:

«На мой взгляд, больших изменений в нашей школе с переходом обучения полностью на латышский язык не произойдет. В старших классах у нас и до этого все школьные предметы, кроме русского языка и русской литературы, преподавали на латышском языке. Единственное, возможно, что некоторым учителям нужно будет перестроиться на объяснение исключительно на латышском. В то время, как все материалы и термины мы получаем на государственном языке, некоторым из учителей легче объяснить какие-то аспекты темы на русском, чтобы мы лучше поняли и усвоили этот материал. Большинство моих одноклассников также солидарны с тем, что этот переход не особо повлияет на нашу повседневную школьную жизнь».

Елизавета, студентка медицинского факультета Рижского университета им. П. Страдыня (из тех, кого новая реформа образования не коснулась):

«В 2016 году я окончила Рижский пушкинский лицей, где мое обучение проходило на русском языке. Затем я поступила в Рижский университет им. П. Страдыня, где и попала в абсолютно латышскую среду. Но сразу добавлю, что с 10-го класса я усердно готовилась к сдаче централизованных экзаменов и брала дополнительные курсы по латышскому языку. Таким образом, трудностей с языком у меня не возникло. Я знала, что мой латышский язык неидеален, но говорить на нем не боялась.

В свою очередь, у моей одноклассницы был иной опыт. У нее первое время были сложности как с языком, так и с вхождением в латышское общество. Но никто из нас не жалеет о том, что в школе проходил обучение на русском языке, ведь знания на родном языке усваивались легче и интереснее».

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В заключении хочется добавить, что о новой реформе образования даугавпилчане зачастую высказываются негативно. С одной стороны, учитывая тот факт, что наш город сложно назвать средой для изучения латышского языка, возникает вопрос: «А где еще наши ученики смогут выучить государственный язык, если не в школе?!»

Другое дело в том, что для одних детей и педагогов переход на латышский язык обучения не будет болезненным, а для других это своего рода вызов. Готов ли Даугавпилс к новой модели обучения – покажет время.

Катрина Орлова

Фото: Ю. Дунайский