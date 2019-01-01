Стань активным в борьбе за титул «Культурная столица Европы 2024»

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В субботу 19 января в передаче “Народу важно” на канале ETV+ главной темой эфира стали вопросы о том, сможет ли Нарва позволить себе продолжать участие в конкурсе “Культурная столица Европы 2024” и нужен ли вообще этот титул нашему городу.

Foto: Narva Linnavalitsus

Общественный резонанс, вызванный передачей, свидетельствует: эти вопросы волнуют многих людей - и нарвитян, и жителей Северо-Востока, и тех, кто своим прошлым или эмоционально связан с Нарвой.

Несколько тысяч просмотров передачи в социальных сетях, сам телеэфир, многочисленные комментарии и обсуждения, личные публикации и много заданных вопросов дали ясный сигнал: нужна единая гражданская инициатива, чтобы голос общественности был услышан. Поэтому мы инициировали сбор подписей под обращением к городским властям с требованием обеспечить адекватными ресурсами подготовку финальной заявки города на титул «Культурной столицы Европы 2024». Также создали страницу движения MyNarva2024 в социальной сети Facebook и одноименный хэштег.

#MyNarva2024 - или же “Моя Нарва 2024” - это не движение против кого-либо, это призыв за большую активность и участие нарвитян в борьбе за желанный титул. Быть или не быть Нарве Культурной столицей Европы 2024 - это вопрос выживания города в XXI веке. Тем более что Нарва успешно прошла первый этап отбора, и теперь наши шансы на победу в конкурсе: 50 на 50. Мы на финишной прямой, остался последний и самый важный рывок!

Обращение и движение MyNarva2024 созданы для объединения всех активных горожан и готовых к переменам жителей Нарвы и Вирумаа.

Подпись под обращением - это выражение вашей поддержки и веры в то, что Нарва достойна титула Культурной столицы Европы 2024.

Да, для этого надо будет много сделать, но мы все хотим развития и лучшего будущего для нашего города. И кто, если не мы, должны верить в наш успех!

Электронно подписать обращение к городским властям можно здесь: http://bit.ly/MyNarva2024.

Можно подписать обращение в торговых центрах Astri и Fama (в инфопунктах), Нарвском Колледже Тартуского университета (на первом этаже у администратора).

Также листы для подписей можно распечатать самостоятельно, взяв образец на https://www.facebook.com/myNarva2024, собрать подписи у коллег, друзей и знакомых и принести в точки сбора подписей (Astri, Fama, НКТУ) до 4 февраля этого года.

Больше информации на странице: https://www.face-book.com/myNarva2024

Валерия Лаврова, нарвитянка