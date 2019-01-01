"Кто кого?": Валерия Лаврова и Игорь Смолкин спорят о Нарве. Сегодня, в среду, в 20.30 на ETV+

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Ведущий программы "Кто кого?" Андрей Титов Автор: ERR

Последние годы Эстония уделяет особое внимание приграничной Нарве. В город часто наведываются президент, министры и депутаты, организуются музыкальные фестивали, устраиваются модные показы и театральные постановки. Однако слышен голос и противников чрезмерного внимания к Нарве, ведь большинство мероприятий не окупается. Справедливы ли упреки? В студии встретятся графический дизайнер Игорь Смолкин и нарвский общественный активист Валерия Лаврова.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: rus.err.ee

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