Социум"Кто кого?": Валерия Лаврова и Игорь Смолкин спорят о Нарве. Сегодня, в среду, в 20.30 на ETV+
Дата публикации: Сегодня, 15:59 Просмотрено: 96
Ведущий программы "Кто кого?" Андрей Титов Автор: ERR
Последние годы Эстония уделяет особое внимание приграничной Нарве. В город часто наведываются президент, министры и депутаты, организуются музыкальные фестивали, устраиваются модные показы и театральные постановки. Однако слышен голос и противников чрезмерного внимания к Нарве, ведь большинство мероприятий не окупается. Справедливы ли упреки? В студии встретятся графический дизайнер Игорь Смолкин и нарвский общественный активист Валерия Лаврова.
Редактор: Ирина Киреева
Источник: rus.err.ee
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