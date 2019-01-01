В Ида-Вирумаа продолжают отмечать 75-летие полного снятия блокады Ленинграда

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В городах и волостях северо-восточной Эстонии продолжают чествовать бывших жителей блокадного Ленинграда. Торжество, посвященное этой дате, прошло 28 января в Содружестве ветеранов и пенсионеров Кохтла- Янченко.

Мэр Кохтла-Ярве вручила подарки ленинградцам.

Мэр не сдержала слез

После того, как руководитель ветеранской организации города Валерий Тумко зачитал поздравление исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова зарубежным ленинградцам, мэр Кохтла-Ярве от имени всех жителей города поздравила тех, кому силы позволили прийти на этот праздник. Она высказала искреннее восхищение подвигом ленинградцев, сказав, что жить и работать в тех непостижимо тяжелых условиях, снабжая фронт оружием и боеприпасами, было настоящим подвигом, который сегодня никому не удастся принизить.

Мэр Кохтла-Ярве не сдержала слез.

Слушая воспоминания ветеранов, переживших ужасы блокады, Людмила Алексеевна не смогла сдержать слез. Ленинградская блокада коснулась и ее родных: в осажденном Ленинграде умерли ее бабушка и дедушка по отцовской линии. Она и сегодня не понимает, как можно было в тех страшных условиях родить и вырастить ребенка, как это сделала ее свекровь.

Валентина Андреевна Михайлова, которой пошел 99-й год, рассказала, как это было. Она прочитала собравшимся большой отрывок из Блокадной поэмы Ольги Бергольц. Прочитала наизусть, без шпаргалок. А потом рассказала, что означала подлая пытка голодом, которую устроили фашисты жителям осажденного Ленинграда.

Валентина Андреевна Михайлова.

- Голод - это не просто колоссальное унижение человеческого достоинства, это нечто гораздо большее. Вы знаете, что такое дистрофия? Это когда организм человека за неимением какой-либо пищи начинает поглощать сам себя. Просыпаешься, а у тебя ноги подкосились, и руки не работают. А мне был 21 год, и я была уже беременная. Я получала 125 граммов хлеба, который хлебом можно было назвать условно: он был торфяной, корка отваливалась. Это даже не геноцид: тому, что сотворили фашисты с жителями Ленинграда, особенно с детьми, еще не придумано точное название. На человеческом языке такого слова просто нет.

Ленинградцы – герои на все времена!

Виктору Александровичу Масленникову повезло: его по Дороге Жизни осенью 1942 года вывезли из блокадного Ленинграда в тыл - деревню в Ярославской области. У мамы было четверо детей. Средние брат и сестра умерли от голода в блокаде. Он родился 9 мая 1935 года. 9 мая у Виктора Александровича два праздника, но главным он считает День Победы.

Виктор Александрович Масленников.

- Освобождение Питера от блокады – это Ленинградский День Победы. И я не понимаю, как сегодня потомки тех, кто вероломно напал на нашу страну, могут рассуждать о том, надо ли называть ленинградцев героями. (Ветеран имел в виду статью в немецкой газете Süddeutsche Zeitung, опубликованную под заголовком «Москва злоупотребляет памятью о Ленинграде». Авт.). – Ленинград – город-герой, а ленинградцы – герои: и взрослые, и дети. А вообще, эта

статья – элементарная провокация. Этой фрау, написавшей такое, я бы искренне посоветовал хотя бы всего лишь один день попробовать продержаться на 125 граммах блокадного хлеба.

Возмущена публикацией СМИ ФРГ и дочь Анны Дмитриевны Кузнецовой Елена, которая привела на торжество старенькую маму – бывшую партизанку Ленинградского фронта, участвовавшую вместе с регулярными войсками в прорыве блокады Ленинграда.

- Прочитав перевод этой статьи, я заплакала: мне стало горько и обидно за маму. Сейчас моя дочь живет в Германии. Она меня убеждала, что там ничего такого нет, а, на самом деле, мы видим обратное. Еще не хватало, чтобы они диктовали нам, как следует праздновать день освобождения Ленинграда от фашистской блокады!

Анна Дмитриевна Кузнецова вела с фашистами «рельсовую» войну.

Ленинградцам ветеранская организация и горуправа Кохтла-Ярве устроили скромный праздничный стол, мэр вручила подарки. Особое место на празднике заняла фотография, на которой изображены блокадная пайка хлеба и хлебные карточки. Рядом с ней горела поминальная свеча.

Евгений Капов

Фото: Евгений Капов