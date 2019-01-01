Нарвский сумоист выиграл этап кубка Европы

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На соревнованиях в Эрде (пригороде Будапешта) воспитанник «Энергии» Никита Курлович победил в своей возрастной группе U-16 и добавил к этому еще «бронзу» среди 18-летних.

Для полного комплекта Никите Курловичу не хватило серебряной награды. Фото: СШ "Энергия"

В рамках этого очередного этапа, предназначенного для взрослых, участвовали также и молодые спорт­смены в пяти возрастных группах, а всего 390 борцов из 11 стран. Стоит отметить, что если среди сверстников Никита выступал в весовой категории до 55 кг, то в старшей группе соперники были потяжелее, до 60 кг, так что бронзовая награда здесь – серьезное достижение.

Никита выступил также 20 января в Тарту на чемпионате Эстонии по дзюдо среди взрослых, кадетов U18 и в абсолютной весовой категории, где участвовали 185 сильнейших спортсменов из Эстонии, правда, занял там 5-е место. Зато отличились нарвские дзюдоистки Алина Мехиляйнен и Кристина Карпенко, завоевавшие, соответственно, серебряную и бронзовую награды, причем Алина – среди взрослых.

На прошлой неделе Олимпийский комитет Эстонии отметил в Таллинне лучших спортсменов и тренеров за второе полугодие 2018 года. По результатам чемпионатов Европы и мира награды получили нарвитянка Анастасия Сазонова, бронзовый призер чемпионата Европы по сумо, и ее тренер Иван Новицкий, признанный кроме того по линии Федерации дзюдо лучшим судьей Эстонии 2018 года.

Сергей Трохачев