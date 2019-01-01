Все стрелковое «золото» досталось нарвским спортсменам

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Юниорский чемпионат Эстонии по стрельбе из пневматического оружия, состоявшийся 19 января в Рапла, является ответственным этапом в подготовке к предстоящему в марте чемпионату Европы, который пройдет в Хорватии, и на этом фоне успех стрелков «Паэмурру» выглядит более чем обнадеживающим.

Валерия Колюхина, воспитанница тренера Александра Макарова, кроме прочего улучшила свой личный рекорд. Фото: СШ "Паэмурру"

В стрельбе из винтовки победили Роман Ломоносов и Катрин Смирнова. Михаил Иванов стал бронзовым призером, а Анастасия Олевич, хоть и заняла 4-е место, пропустив вперед двух соперниц из Таллинна, но обновила юниорский рекорд Эстонии в общем зачете.

Еще два «золота» в стрельбе из пистолета добыли Егор Шахин и – традиционно – Александра Моисеева, у которой практически нет соперниц в республике. Отметим, обоих чемпионов тренирует Светлана Немцова.

На следующий день стрелки продолжили борьбу на традиционных, 44-х по счету соревнованиях на призы Рапламаа в абсолютной возрастной категории. У винтовочников вновь победил Роман Ломоносов, установив заодно юниорский и взрослый рекорды страны. Интересно, что среди 8 финалистов был и его наставник Андрей Михайлов, занявший 7-е место. Среди женщин первенствовала 24-летняя Валерия Колюхина, которая установила новый рекорд Эстонии, превысив результат юной Анастасии Бобылевой, «потеснившей» неделю назад взрослых рекордсменов (см. «НГ» от 16 января).

В стрельбе из пистолета Александра Моисеева на этот раз стала серебряным призером, а Андрей Бренькин - бронзовым.

Сергей Трохачев