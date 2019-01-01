Двенадцать флагов украсили теннисный зал

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В Нарвском спортивном центре 20 января завершился XIII юношеский турнир Европейской теннисной ассоциации Narva Cup, собравший в этом году 96 спортсменов из Эстонии, России, Латвии, Литвы, Польши, Болгарии, Украины, Молдавии, Австрии, США, Швеции и Финляндии.

Таисия Беляева (слева) выступает в клубе «Динамит»: название вполне подходит ее стремительному характеру. Валерия Крохотина (справа) тренируется у мамы, которая 27 раз становилась чемпионкой Санкт-Петербурга. Фото: Сергей Трохачев

Назовем сразу победителей у девушек и юношей. Ими стали Валерия Крохотина из Санкт-Петербурга и Густавс Дамбиньш из Латвии. И серебряные призеры, уступившие им в финале, оказались их соотечественниками: это Таисия Беляева и Давис Ролис.

В парном разряде победили эстонские теннисистки Эмма Намниекс и Дезире Пярн, а международный дуэт Валерия Крохотина – Виктория Мария Мандма (Эстония) стал вторым. У юношей Густавс и Давис в паре завоевали «золото», а россияне Дмитрий Бессонов и Степан Пискунов – «серебро».

Четвертые также призеры

Поскольку матчи за 3-е место не игрались, бронзовые награды получили все участники полуфиналов. А именно, в одиночном разряде: эстонки Андреа Роотс и Эмма Намниекс; у юношей россияне Андрей Козлов и Макар Елесин. В парах, в том числе и «смешанных» (на турнире, где спорт­смен нарабатывает собственный рейтинг, такие дуэты возможны) это: Анаис Фернандес-Лааксонен (Финляндия) – Патрисия Унгуре-Рогозовица (Латвия) и Кристина Феликсова – Александра Окорокова (обе из России), а также Никита Гавриленокс (Латвия) – Мориц Лесьяк (Австрия) и Андрей Козлов – Стивен Жоромски (США). Таким образом, наибольшее число медалей досталось гостям из Латвии и России.

Некоторые впечатления

Победительница Валерия Крохотина в определенной степени продолжает семейную традицию, так как ее мама Ольга Крохотина (ранее Иванова), отметила Валерия, многократная чемпионка Санкт-Петербурга в одиночном и парном разрядах, чемпионка открытых первенств Болгарии, Берлина и т.д.

Соперница Валерии Таисия Беляева отважно сражалась в финале. Ее конек – сильные удары, когда мяч с высокой скоростью летит очень низко, порой задевая сетку, и отскакивает от пола столь же низко, так что Валерии приходилось иногда подбирать его чуть ли не с пола. Этот стиль весьма эффектен, но и опасен, поскольку мяч может угодить в сетку, что и происходило неоднократно в конце встречи, когда Таисия несколько подустала. Неудивительно: это был ее первый международный турнир, как объяснил ее папа Василий Беляев, она уже много сыграла, в том числе и в паре. Зато набранные баллы пойдут в зачет и впредь Таисия будет участвовать сразу в играх основной сетки, минуя квалификацию.

Где «нарвский теннис»?

«Если игроки довольны, значит мы свою работу сделали неплохо,» – подытожил после церемонии награждения бессменный организатор Narva Cup Олег Белехов. Действительно, от участников прозвучали лишь положительные отзывы, поэтому наш главный вопрос касался тенниса в Нарве. Получается некоторый парадокс: тринадцатый год подряд здесь проходит международный турнир 2-й категории, он всячески поддерживается городскими властями, а нарвитян среди участников мы как-то не наблюдаем.

Между тем турнир Narva Cup давно получил «постоянную прописку» в Нарве, несколько дней подряд все желающие могут следить за разнообразной техникой молодых спортсменов, и, возможно, настала пора заявить свое направление. Корты есть, занятия проводятся: важно, чтобы они сделались системными и получили государственную поддержку.

«Мы надеемся, что потенциал для развития тенниса в Нарве есть», – считает Олег, периодически возникает вопрос об организации теннисных групп на базе имеющихся спортивных школ. Но, видимо, сразу внедрить это новшество не получится.

Будет ли продолжение?

Безусловно. «Если случится так, что турнир перейдет куда-то в новое место и обретет другое название, то он уже не будет 2-й категории. А мы категорию хотим держать: это все-таки определенный престиж», – уверен Олег Белехов. Это лучше, чем 3-я категория, здесь и очков больше, а они в течение года накапливаются, формируя рейтинг спортсмена. В принципе можно рассчитывать на развитие молодежного тенниса в Нарве, считает Олег.

Тем более, заметим от себя, Narva Cup – это бренд, который хорошо известен в спортивном мире. И если грамотно под него подстроиться, создание городской теннисной школы отнюдь не выглядит утопией. Особенно сейчас, на гребне борьбы за титул Культурной столицы Европы.

Сергей Трохачев