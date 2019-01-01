Воссоздать могилу Адольфа Гана и дать одной из улиц его имя – значит восстановить справедливость

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На лето следующего года предприниматель и меценат Александр Брокк и его партнер, депутат Владимир Бутузов, планируют привести в порядок могилу знаменитого градоначальника Нарвы Адольфа Гана, которая находится на старом немецком кладбище, у трассы, соединяющей Нарву и Нарва-Йыэсуу.

Александр Брокк (на фото слева) и Владимир Бутузов надеются, что в обновленном виде могила бывшего градоначальника станет не только туристической достопримечательностью, но и очень важным для каждого горожанина местом. Фото: Софья Боборенко

Александр Брокк:

- Я считаю, что пришло время возродить память о незаслуженно забытом человеке, который так много сделал для нашего города. Память о нем исчезла в связи с историческими событиями 20 века, но теперь пришло время вспомнить заслуги Адольфа Фёдоровича Гана перед Нарвой и Нарва-Йыэсуу.

Сейчас далеко не все местные жители знают, кто такой Адольф Ган и где находится место его погребения. По мнению инициаторов проекта, возрождение памятника на его могиле должно восстановить историческую справедливость.

Мэр Нарвы и основатель курорта Нарва-Йыэсуу

Адольф Ган жил в Нарве с 1855 года. В периоды 1873–1877 и 1882–1884 был городским головой (мэром) Нарвы. Также он был директором правления Товарищества Кренгольмской мануфактуры, первым попечителем Нарвского музея и городских гимназий, при нем появился первый водопровод, в его честь названа самая эффектная нарвская лестница, спускающаяся с улицы Койдула на нижний променад.

Именно инициатива Адольфа Гана когда-то дала толчок развитию рыбацкого посёлка Хунгербург (голодный город – с нем.) в качестве модного места для отдыха состоятельных петербуржцев, положив тем самым начало так называемого «золотого времени» города-курорта. Он сам спроектировал и построил на свои деньги Курзал, который до сих пор остается одним из самых заметных памятников Нарва-Йыэсуу.

В 1875 году в Нарве по инициативе Гана была построена лестница из Старого города (от улицы Койдула) к мосту (лестница Гана). Источник: Википедия

Более ста лет

Адольф Ган был похоронен в 1914 году в фамильном склепе на кладбище прихода Иоанновской церкви в Сийвертси. Сейчас нарвитяне называют его «старым немецким кладбищем». Черная чугунная стела до сих пор хорошо видна с дороги. Могила и надгробие сохранились сравнительно неплохо, рассказывает Александр Брокк, несмотря на то, что пережили две мировые войны и забвение в советское время.

Александр Брокк:

- Основание стелы сделано из удивительно крепкого бетона, который пережил столетие без особого для себя ущерба. В прошлом году мы уже провели некоторые изыскательные работы, расчистили подход к месту захоронения. Сейчас собираем информацию о том, как изначально выглядели могила, памятник на ней, ограда. Надеемся восстановить все детали и элементы как можно ближе к оригиналу.

Художник по металлу Рашид Шамсутдинов уже получил заказ на создание образца чугунной ограды, хотя достоверных сведений о том, как она выглядела, нет. Владимир Бутузов обращался в Нарвский и ряд таллиннских музеев в поисках информации о том, как именно выглядела стела, но, к сожалению, в архивах не сохранились фотографии или чертежи памятника: в то время фотографировать могилы не было принято. Партнеры даже отправили письма потомкам Гана в надежде, что у них найдутся изображения или описания, которые помогут восстановить изначальный вид захоронения.

Александр Брокк надеется, что в обновленном виде могила бывшего градоначальника станет не только туристической достопримечательностью, но и очень важным для каждого горожанина местом. Он планирует сделать также удобный подъезд для машин и автобусов, рядом с могилой установить скамеечку.

Идея восстановить могилу и памятник уже нашла поддержку и у городских властей Нарвы. В бюджете 2019 года на проект выделено 9 тысяч евро, причем эти расходы, подчеркивает Владимир Бутузов, одобрили как депутаты правящей фракции, так и оппозиционеры.

Новая традиция

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин тоже «за» идею восстановления памятника.

Максим Ильин:

- О намерении Александра Александровича Брокка по восстановлению памятника на могиле Гана я впервые услышал в частной с ним беседе осенью прошлого года. В канун рождественских праздников мы встретились вновь и обменялись и мнениями.

Как мэр Нарва-Йыэсуу, считаю данную идею и план по её реализации важным для наших городов. Восстановление монумента на могиле Адольфа Гана, а также приведение в порядок окружающей территории поспособствует ещё большему сближению наших городов и может послужить появлению новой традиции возложения цветов мэрами обоих городов на праздновании дня рождения как Нарвы, так и Нарва-Йыэсуу.

По словам Ильина, город Нарва-Йыэсуу, со своей стороны, подтверждает намерения принять участие в данном проекте, в том числе и финансово, поскольку память об Адольфе Гане для жителей курортного города важна не менее, чем для нарвитян.

- От себя лично хочу выразить глубокое уважение Александру Александровичу за те проекты и идеи, которые он реализует в Нарве, опираясь сугубо на собственные силы и возможности, доказывая на личном примере патриотизм и любовь к родному городу, - добавил Ильин.

НАША СПРАВКА: Адольф Фёдорович Ган (эст. Adolf Theodor Hahn, 8 октября 1832 года, д. Ухора Ямбургского уезда — 1 августа 1914 года, Нарва) — русский инженер, общественный деятель. В 1851 году окончил с золотой медалью и званием инженер-технолог Санкт-Петербургский практический технологический институт. С 1855 года жил в Нарве.

Работал инженером в торговом доме «Д. Зиновьев и К°», позже стал одним из совладельцев. С 1891 купец 1-й гильдии. В 1873-1878 и 1883-1910 член правления товарищества Кренгольмской мануфактуры. Активно участвовал в общественной жизни города. Со дня основания городской думы избирался гласным (т.е. депутатом - прим. ред.).

Городской голова города Нарвы (1873—1877 и 1882—1884).

Способствовал открытию Нарвских гимназий. С 1875 по 1908 - Почётный Попечитель Нарвской мужской гимназии, а с 1.07.1884 — председатель Попечительского совета Нарвской женской гимназии. Подарил здания для церковно-приходской школы Иоанновской церкви, Нарвскому городскому училищу и Нарвской женской гимназии. В 1878 Гану присвоено звание почётного гражданина города Нарвы за заслуги перед городом. В 1881 пожертвовал 12300 рублей Нарвской мужской гимназии для учреждения стипендии ученикам. В 1883 был представлен Его Императорскому Высочеству и получил благодарность за пожертвование дома для женской гимназии. Один из учредителей Нарвской бесплатной библиотеки-читальни (1897).

Инициатор основания курорта Нарва-Йыэсуу. В 1881-1882 на свои деньги построил кургауз (Курзал), построил дачу «Вилла Каприччио», ставшую достопримечательностью курорта, сделал проект грязелечебницы. 30 лет был председателем Исполнительной комиссии по благоустройству курорта Усть-Наровы (Гунгербурга и Шмецке).

В 1875 году в Нарве по инициативе Гана была построена лестница из Старого города (от улицы Койдула) к мосту (лестница Гана), при нём также проложили бульвар на берегу реки Нарва, заложили Темный сад, провели первый в Эстляндии водопровод (1876).

При организации Музея имени супругов Лаврецовых А. Ган стал попечителем музея.

В период 1882 - 1900 действительный статский советник.

Почётный гражданин Нарвы (1878).

Награжден 7 орденами: орден Св. Станислава 1-й, 2-й, 3-й ст., орден Св. Анны 2-й, 3-й ст., орден Св. Владимира 3-й, 4-й ст., а также серебряной медалью «В память царствования императора Александра III». narvalib-kodulugu.net

«Пора начать заниматься кладбищами»

Руководитель ЦУ «Нарвский музей» Иво Пости оценивает идею Брокка очень позитивно, полагая, что восстановление монумента на могиле Адольфа Гана должно стать первым, но очень важным шагом по приведению в порядок старых городских кладбищ.

Иво Пости:

- Во всех цивилизованных странах старые кладбища становятся парками, своеобразными музеями, если на них похоронены интересные люди из прошлого. Наши же старые кладбища сейчас больше напоминают лес. Очень важно при восстановлении сохранить историческую правду – тот вид, который был создан в 1914 году.

Сертифицированный гид-экс­кур­с­овод по Нарве Александр Опенко замечает:

- Основываясь на своей практике, могу сказать, что обычные туристы мало знакомы с личностью Гана и местом его погребения особо не интересуются. О могиле бывшего градоначальника больше спрашивают специалисты-краеведы из других городов: есть ли памятник, восстановлен ли он. Конечно, было бы интересно посещать место захоронения в ходе экскурсий как интереснейший исторический объект, посвященный одному из самых выдающихся нарвитян. Думаю, что можно было бы подготовить и отдельную экскурсию по монументам в окрестностях города.

Улица в честь бывшего мэра?

Возможно, популяризации личности Адольфа Гана могла бы послужить улица, названная в его честь, считает Брокк. Владимир Бутузов поддерживает эту идею и продвигает её среди своих коллег по городскому собранию. Как известно, депутатам в ближайшее время предстоит решить вопрос о переименовании двух улиц – Даумана и Тиймана, чьи названия кажутся части общества неуместными.

- Мы порой вспоминаем военных или политических деятелей, которые бывали в Нарве проездом, но забываем про человека, который сделал очень много для развития нашего города, а для курорта Нарва-Йыэсуу и вовсе является отцом-основателем. Назвать одну из улиц Нарвы в честь Адольфа Гана – значит отдать дань памяти достойному представителю общества, внесшему неоценимый вклад в развитие города, - уверены партнеры по идее.

Софья Боборенко