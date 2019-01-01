+ Галерея. Крещенские купания в Нарве: не окунулись, так побарахтались

Дата публикации: Вчера, 17:06 Просмотрено: 229

В День Крещения Господня или Богоявления, пришедшегося на прошлую субботу, 19 января, в Нарве, в Липовой Ямке, прошли крещенские купания. Как и в прошлые годы, наблюдавших за ними горожан было в разы больше, нежели самих купальщиков, которых набралось порядка трех десятков человек.

Окунуться в воде по колено не так-то просто.

Несмотря на то, что мороз был довольно слабый (- 5 градусов С), холодок заметно пробирался под одежду. Публика зябко ежилась в мехах, а смельчаки обоих полов практически голышом отважно ступали в воду.

Вот только окунуться в ней, как положено, трижды оказалось большой проблемой — глубина водоема, отведенного для этих целей, оказалась людям ...по колено. Поэтому им не оставалось ничего другого, кроме как просто ложиться на дно. Тут следует пояснить, что купание в Нарове запрещено по правилам пограничников, а в заводи это было единственное не замерзшее место, поэтому, чтобы не прорубать купель, купание и решили организовать именно там.

Прежде, чем люди пошли в воду, иерей Даниил Доронин совершил чин освящения воды. Священник подчеркнул, что купания являются почитаемой традицией, но грехи крещенская вода, конечно, не смывает. Для очищения от них необходимо исповедоваться.

Крещенские купания организовала группа православных христиан под руководством Светланы Юдиной. Она рассказала «НГ», что нынешнее крещенское купание стало десятым по счету, и несмотря на то, что Светлана уже не представляет организацию, работающую с ВИЧ-позитивными людьми, которая занималась крещенскими купаниями раньше, желание продолжать организовывать этот праздник у нее осталось.

Светлана Юдина:

- Из года в год люди приходят, чтобы совершить обряд символического очищения. Они очень рады этому празднику. Примечательно, что блюсти эту традицию продолжают все, кто участвовал в нашем первом купании, кроме того люди приводят своих половинок и даже детей. Я рада тому, что к любителям крещенских купаний добавилось много женщин, которых изначально в наших рядах было только три.

- Светлана, а что именно, на ваш взгляд, влечет людей в ледяную воду?

- Я думаю, это уж точно не желание получить побольше адреналина. Это, скорее, продиктовано какими-то духовными качествами, верой в очищение, желанием соприкоснуться с исконно русскими традициями. Радостно, что отличают эти качества людей разного возраста, разных профессий и интересов.

Во время крещенских купаний в Липовой ямке дежурила бригада скорой помощи. Медики не только были готовы оказать первую помощь, если таковая потребуется, но и следили за тем, чтобы в водоём не лезли нетрезвые люди. Меры предосторожности, как показали события тех выходных в столичном районе Пирита, где утонул купавшийся в проруби мужчина, необходимы.

Наталья Соболева

Фотогалерея: Наталья Соболева