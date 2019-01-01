«Старую Нарву» можно наблюдать в дигитальном виде

Дата публикации: Сегодня, 11:08 Просмотрено: 180

Компания Hades Geodeesia OÜ по своей инициативе выполнила дигитальную модель макета Старой Нарвы, созданного нарвским мастером Федором Шанцыным.

Созданная фирмой Hades Geodeesia OÜ модель макета Старой Нарвы.

Получившаяся дигитальная модель макета дает представление об общей стилистике и объемах Старого города. Она была осуществлена методом лазерного сканирования и фотограмметрии. С моделью можно ознакомиться по ссылке hades.ee/droon/vananarva/3d/.

Тийт Хион, руководитель фирмы Hades Geodeesia OÜ:

- Используя современные технологии, мы сделали первоначальный дигитализированный материал. Он уже сейчас довольно эффектно смотрится, но, по сути, ещё не 3-D модель, а её «сырая» версия, можно сказать, первый шаг. На основании проделанной нами работы дальше можно делать полноценную 3-D модель, в которой появятся не только здания, но и улицы, люди, окружавшая когда-то жителей города действительность.

По словам Тийта Хиона, дигитализированная модель отражает не исчезнувшую реальность шведского периода в истории Нарвы, а только творение Федора Шанцына – макет старого города, сохранность и будущее которого вызвало большой резонанс, в том числе публичную дискуссию в конце прошлого года. До сих пор нарвские власти не приняли окончательного решения по месту хранения макета, который вынужден переехать из ратуши в связи с её реконструкцией. Компания Hades Geodeesia OÜ вызвалась на добровольных началах и совершенно бесплатно запечатлеть макет, тем самым сохранив и вид города Нарвы шведских времен для будущих поколений.

Основа для проектов будущего

Более того, специалисты компании придумали для города интересный маркетинговый ход с использованием макета, заключающийся в создании, например, современной видео­игры или игры дополненной реальности, герои которой действовали бы на давно исчезнувших улочках.

Тийт Хион:

- Время эксплуатации построенных в советское время домов в старой части города рано или поздно подойдет к концу. Возможно, не мы сами, но уже последующие поколения наших детей или внуков захотят восстановить Старый город или его отдельные здания. Дигитализированная версия макета может стать основой для таких проектов.

Дигитальный макет Старой Нарвы можно открыть с помощью устройств VR (виртуальной реальности) и сейчас, замечает представитель фирмы-изготовителя, но, к сожалению, это невозможно продемонстрировать через интернет-браузер.

Создание полноценной 3-D модели для VR – дело трудоемкое и дорогостоящее. Поэтому компания пока не планирует браться за него, но готова вернуться к этому вопросу, если появится реальный проект, который потребует наличия такой модели. Это может быть проект по восстановлению отдельных зданий (домика Петра Первого, например), создание инсталляции для Нарвского музея или проект виртуальных экскурсий по улицам Старого города. Возможно, идеи сейчас могут показаться довольно сумасбродными, но компания готова внести свой вклад в их осуществление.

По информации главного архитектора Нарвы Ивана Сергеева, Балтийский институт фильмов, медиа, искусства и коммуникаций Таллиннского университета в сотрудничестве с университетом города Осло заканчивают разработку игрового приложения дополненной реальности на основании макета Федора Шанцына. Как это будет выглядеть и насколько будет соответствовать исторической реальности – покажет время. А пока можно в деталях рассмотреть макет Старой Нарвы, сделанный нарвским мастером.

Софья Боборенко