Пушкин – это наше всё!

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Всё – это и «Артист», и «Поэт», и «Полиглот», и «Исследователь», и «Художник», и «Русский бал». Именно таковы номинации Международного пушкинского конкурса «…Опять я Ваш, о юные друзья!..», организованного нарвским Некоммерческим объединением Sophia, которым руководит София Ермолааевна Школа.

Заведующий художественным отделением Кохтла-Ярвеской Школы искусств Аарне Ханни, открывая выставку, поблагодарил НКО Sophia.

В прошлом году конкурс прошел в пятнадцатый раз. И выставка лучших работ в номинации «Художник», которую Sophia открыла 17 января в галерее RUUT (Квадрат) Кохтла-Ярвеской Школы искусств, посвящена 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, которое будет отмечаться в этом году.

София Ермолаевна объяснила выбор места проведения вернисажа тем, что именно в Кохтла-Ярве работают самые активные учителя, юные воспитанники которых все пятнадцать лет существования конкурса участвуют в нем, ежегодно завоевывая дипломы разной степени. Особенно она отметила роль в организации выставки, преподавателя художественного отделения Школы искусств Ольги Жарковой и ее коллеги Виктории Кривоглазовой, чьи ученики участвуют в нынешней выставке лучших работ.

Преподаватели Ольга Жаркова и Виктория Красноглазова с дипломантом конкурса Анитой Ныммисте.

Ольга Жаркова, которая также руководит первым за пределами России Виртуальным филиалом Государственного Русского музея Санкт-Петербурга, работающим в Кохтла-Ярве, считает, что не зря нарвское Некоммерческое объединение Sophia позиционирует себя как культурно-просветительское общество.

- К глубокому сожалению, современных детей, действительно, нужно просвещать в области русской литературы. Ведь нынешнее поколение детей, в большинстве своем не желающих читать книги, русскую классику, даже ту, что стоит в школьной программе, необходимо знакомить с великими авторами иными методами. Наши ученики, прежде чем создать свои работы, читали и перечитывали не только произведения, но и биографию Пушкина.

Случаются и курьезы: иногда дети в своих иллюстрациях к сказкам Пушкина хотят изобразить настолько современные вещи, что приходится им разъяснять, что в старые времена такого еще не было. Например: «Забросил старик невод в синее море»… И мальчик нарисовал дедушку со спиннингом, который ловит Золотую рыбку. Не знал ребенок, что означает слово «невод». Пришлось объяснить, показать, - рассказала Ольга Жаркова.

К конкурсу в разное время присоединились заочные участники из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Швеции, Англии, Швейцарии и

Польши. Участвовали в нем и одаренные молодые люди с ограниченными возможностями из Санкт-Петербургского Центра развития «Анима».

На выставке в Кохтла-Ярве представлены 86 работ юных художников из разных городов Эстонии и России. После Кохтла-Ярве выставка работ, победивших в конкурсе, будет экспонироваться на родине – в Нарве. В России лучшие работы конкурса за все пятнадцать лет его существования, после выставок находят место в фондах Всероссийского Музея А.С.Пушкина (Мойка,12) в Санкт-Петербурге.

Евгений Капов

Фото: Евгений Капов