В Нарве принимает звонки еще один телефон, по которому могут звонить жертвы насилия

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В Нарве открылся филиал Ида-Вирумааского женского опорного центраприюта. Адрес его не афишируется. А вот телефон сообщают и просят написать крупным шрифтом:

5333 2627.

Итак, штат Ида-Вирумааского женского опорного центра-приюта пополнился (слева направо): консультант Кароли Пыллумяэ, психолог Вера Юхансон, руководитель центра Лилли Андреев, сотрудница Нарвского филиала Ирина Веселова, юрист Яна Таниссаар. Фото: Светлана Зайцева

По этому телефону можно позвонить в случае, если вы столкнулись (лично или, может статься, явились свидетелем) со случаем насилия, будь то физическое, сексуальное, душевное, психологическое, экономическое, и кругом проблем, которые связаны с ним. Пострадавшие от семейного насилия женщины могут попросить временного убежища (в Йыхви и в Нарве есть квартиры для временного размещения женщин с детьми) и консультацию психолога, можно также проконсультироваться по вопросам долгового права и всего, что касается экономического насилия. Все эти услуги бесплатны.

Раньше за консультациями нужно было отправляться в Йыхви, где располагается офис Ида-Вирумааского приюта для женщин. Теперь же можно прийти в его Нарвский филиал. С 16 января прием в Нарве ведет консультант Ирина Веселова. Она нарвитянка, работала медсестрой в больнице, в детском саду, недавно прошла обучение по курсу «опорное лицо для детей с особыми потребностями и их семей».

Ида-Вирумааский центр поддержки — приют для женщин

тел. 5333 2627

naistetugikeskus@gmail.com

www.naistetugikeskus.eu

Звоните, пишите. Вам сразу же окажут помощь и ответят, когда и куда можно прийти на консультацию.

На презентации филиала в Нарве Ирина призналась, что о проблемах семейного насилия знает не понаслышке — люди из ее ближнего окружения, к сожалению, пережили это. Поэтому у Ирины особое отношение к проблемам, которыми она теперь будет профессионально заниматься. По словам руководителя центра Лилли Андреев, Ирине на первых порах будут помогать — дежурить с ней в Нарвском филиале кто-то из сотрудников центра: консультант Кароли Пыллумяэ, психолог Вера Юхансон, юрист Яна Таниссаар, она сама.

Как было сказано на открытии филиала, в Нарве с проблемами насилия можно обратиться еще по некоторым адресам. Помимо полиции это Narva Ohvriabi (Центр помощи жертвам насилия) на Вахтра, 3, телефон 5866 9829 и 5309 7071; отделение приюта Нарвского центра социальной работы на ул.Маслова, 3.

По словам руководителя Нарвского отделения полиции Сергея Андреева, ежемесячно в Нарве полиция возбуждает уголовные дела по 30-40 случаям бытового насилия. И еще ежемесячно полицией фиксируется около 100 случаев насилия, где нет повода начинать уголовное дело.

Наша справка:

Ида-Вирумааский женский опорный центр-приют является некоммерческой организацией. Поначалу (10 лет назад) его деятельность финансиро- вaлась из различных фондов, таких как Совет Налога на азартные игры, Эстонско-Голландский благотворительный фонд; дотации получены также от местных самоуправлений, с которыми у центра заключены договоры о сотрудничестве. С 2017 года основное финансирование опорного центра обеспечено государственным бюджетом.

Светлана Зайцева