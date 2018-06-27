+ВИДЕО. Биатлонное стрельбище сдадут весной, а трассу обещают к осени

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Первоначальный замысел – завершить на биатлонной трассе в Äkkeküla строительство огневого рубежа к концу истекшего года – не воплотился, но есть все основания полагать, что 100 с лишним нарвских спортсменов, занимающихся этим видом спорта, получат в этом году полноценный стадион.

Сегодня ведутся работы на будущем огневом рубеже.

Как мы уже писали ранее (см. «НГ» от 27.06.2018), биатлонное стрельбище было изначально запроектировано в детальной планировке спортивного парка на Ореховой горке, а разрешение на строительство было получено в 2017 году. Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) поддержал ходатайство целевого учреждения Narva Linna Arendus о строительстве огневого рубежа и выделил на эти цели 120000 евро, при том, что общая стоимость проекта составляет 166751 евро, следовательно, оставшаяся сумма – 46751 – поступит из городского бюджета.

По поводу того, что изначальный план не выполнен, можно было бы съязвить, вспомнив известный афоризм: «Хотели, как лучше, а получилось, как всегда». Однако мы предпочли все осмотреть на месте и выслушать комментарии тренера по биатлону спортивной школы «Энергия» Евгения Вшивцева – человека, который больше всех заинтересован в скорейшем введении стрельбища в строй.

«Развиваться можно до бесконечности»

По ходу строительства возникало множество разных идей, рассказал Евгений Иванович. Все ведь началось в августе 2007 года, когда было получено официальное разрешение на прокладку лыжной трассы. Первоначальные работы вели энтузиасты. Было трудно. Пришлось едва ли не вручную осушать болото. Вплоть до того, что когда Союз лыжного спорта Эстонии выделил в помощь технику, способную перерабатывать корни и мелкие камни, оставляя позади достаточно ровную поверхность, этот агрегат, едва начав работать, утонул в жиже до кабины – еле вытащили.

В настоящее время на лыжной базе Äkkeküla имеется снаряжение для всех желающих, в том числе и обувь для самых маленьких, которую демонстрирует тренер Евгений Вшивцев.

Это было начало, а потом подключились городские власти, целевые учреждения «Тропы здоровья Эстонии» и Linna Arendus, и была создана впечатляющая лыжная трасса, где уже не первый год проводятся соревнования различного уровня. «В итоге, - подчеркнул Евгений Вшивцев, – сейчас мы имеем освещенный и заасфальтированный километровый круг, еще круг на 3 км 300 м, также освещенный, систему искусственного снега и многое другое».

Как поддерживается трасса

В ходе экскурсии можно было увидеть в работе так называемый ратрак – специальное транспортное средство на гусеничном ходу, используемое для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс. Машина такого типа не только утрамбовывает снег, но формирует различные профили с помощью специального навесного оборудования. В частности, создает «вельвет» – ребристую поверхность, действительно смахивающую на фактуру соответствующей ткани, чтобы лыжи не разъезжались, когда спортсмен идет коньковым ходом, иначе говоря, свободным ходом, как на коньках.

Тот ратрак, что используется сейчас на Ореховой горке, уже довольно старый, в свое время полученный в прокат от «Троп здоровья», но в настоящее время как будто появилась возможность обзавестись новой машиной. В биатлонном хозяйстве имеется и квадроцикл с прицепом, также способный прокладывать лыжню – своего рода облегченный вариант ратрака.

Äkkeküla. Автор: Narva Linna Arendus SA (Facebook)

Не захватят ли спортсмены всю парковую зону?

Добротно подготовленная трасса, а если быть точным, форменная лыжная дорога, вовсе не является уделом исключительно профессионалов. Уже сейчас видно, что трасса занимает лишь половину широкого пути, вторая же половина предназначена для тех, кто вышел на прогулку, или же для любителей ходьбы с палками. Причем ни тем, ни другим не возбраняется выход на утрамбованную спортивную половину, разве что какие-то ограничения устанавливаются на время соревнований.

В свое время тренер и руководитель спортивного центра Äkkeküla Владимир Вшивцев в беседе с нашим корреспондентом особо подчеркнул, что главная цель преобразований – создание комфортных условий для отдыха всех без исключения горожан (см. «НГ» от 18.07.2018). На практике это означает, что наряду со спортивными трассами обязательно сохранятся экологические пешеходные дорожки и тропы.

Заметим от себя: в этом есть резон. Допустим, вы неспешно прогуливаетесь, а справа от вас, буквально на расстоянии вытянутой руки стремительно несутся тренирующиеся лыжники или биатлонисты с винтовками.

А если захочется попробовать самому, то все условия для проката лыж на базе имеются, трасса ни для кого не закрыта, свет горит до 21.00. Винтовку, правда, не дадут. Точнее, дадут, но не сразу, а когда вы окончательно породнитесь с этим увлекательным видом спорта.

Если плохо со снегом

Тогда в дело вступают снеговые пушки. Принцип работы простой: нагнетаемая под очень высоким давлением вода распыляется через форсунки в холодный воздух, после чего оседает в виде снега. На момент нашей беседы работала только одна пушка, вторая же, более навороченная, итальянская простаивала, так как температура была минус 3 градуса, а пушка рассчитана на минус 5 и ниже. Кстати, для обеспечения бесперебойной работы этих агрегатов пришлось углуб­лять естественный водоем: брать воду из водопровода, как выяснилось, дороговато.

Стрельбище еще в работе, но мишени готовы

Огневой рубеж – сердце биатлонной трассы, своего рода conditio sine qua non, условие, без которого нельзя. Мишени в количестве 20 штук сделаны и установлены: финская компания уложилась четко в срок. Из них 12 – электромеханические установки, а 8 – сугубо механические. Конструкция отдельно взятой 4-сантиметровой мишени для стрельбы лежа предельно проста. Это, собственно, стальной прямоугольник на шарнире, если смотреть сбоку.

Свинцовая пуля калибра 5,6 мм попадает в черный центр, который от удара опрокидывается, и пространство мишени закрывается белой крышкой.

Рикошет исключен: пуля расплющивается и падает в снег. Результат налицо – хлопнула крышка, значит попал. Раньше такого не было, использовали надувные шары, потом керамические, вспоминает Евгений Вшивцев.

По сути уже можно стрелять, но пока идут работы по оборудованию рубежа как такового. Именно сюда переместится база, будет устроен штрафной 150-метровый круг, обозначен финиш и т.д.

Все было бы проще, если бы удалось сохранить давнее стрельбище, построенное в 1979 году. Не получилось, как и многое другое, в том числе оружие: оно явно старое, образца 1990-х годов. Остается рассчитывать, что при взятых темпах строительства биатлонная трасса будет завершена к осени нынешнего года, полагает Евгений Иванович.

Но вот стрельбище, как таковое, будет сдано уже нынешней весной, согласно договору с EAS, сообщила нам Софья Хомякова, руководитель Narva Linna Arendus. Необходимые средства в размере не менее 60 тыс. евро выделены, никаких форс-мажорных сложностей при завершении строительства не предвидится.

За целостность установленных мишеней можно не беспокоиться: работники целевого учреждения Александр Пугачев и Михаил Горлович достаточно внимательно смотрят за порядком, плюс – работает видеонаблюдение.

Может ли трасса «прокормить» себя?

В финской Иматре, например, этот вопрос как будто решен за счет туристов. Удовольствие прокатиться на лыжах там обходится клиенту порядка 7 евро за день. Приезжают буквально отовсюду, рассказал Евгений Вшивцев, из Белоруссии, России, Японии. В Нарве в ближайшее время так, скорее всего, не получится, тем более что для спортивных школ города прокат снаряжения бесплатный, что вполне естественно.

Дальнейшее развитие Ореховой горки может с изрядной долей вероятности привести к оживлению коммерческой составляющей. Не следует забывать, что биатлонная трасса – не единственная гордость Äkkeküla. В теплое время года функционирует чрезвычайно замысловатый, изобилующий многочисленными препятствиями маршрут для любителей велокросса: этот путь и пешком-то преодолеть нелегко, не то, что на велосипеде, как заметил Евгений Вшивцев.

Полноценная трасса должна улучшить результаты биатлонистов

В этом не сомневается тренер «Энергии», а также его подопечные – лидеры нарвского биатлона, с которыми нам удалось поговорить. Чемпионка Эстонии Ксения Прибыловская абсолютно уверена, что свое стрельбище, безусловно, повысит мотивированность занятий биатлоном. Одно дело – куда-то ездить, теряя время, и другое – интенсивно тренироваться практически на месте. И, заметим, не особо перегружать себя излишним ношением винтовки, вес которой не должен быть ниже 3,5 кг. С Ксенией вполне согласны Алина Бочтарева и София Балабанова. Именно эти три спортсменки будут участвовать в молодежном чемпионате мира, который пройдет в конце января – начале февраля в словацком местечке Брезно-Осрблье.

София Балабанова (слева) и Алина Бочтарева солидарны в том, что тренировки, а также соревнования на своей полноценной трассе повысят результативность биатлонистов процентов на 30, если не больше. Мнение одного из тренеров «Энергии» прозвучало еще более решительно: результаты улучшатся вдвое!

Сергей Трохачев

Фото: Сергей Трохачев