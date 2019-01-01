Ветераны Кохтла-Ярве пригласили на свой праздник детей из Питера

Дата публикации: Сегодня, 11:10 Просмотрено: 70

Ветеранская организация Кохтла-Ярве, в которую наряду с участниками войны, бывшими малолетними узниками нацистских концлагерей и пенсионерами входят и бывшие жители блокадного Ленинграда, пригласили на свой праздник детей из Санкт-Петербурга.

Валерий Тумко благодарит участников спектакля.

В Центре культуры Кохтла-Ярве в сочельник прошел традиционный праздник ветеранов, посвященный Новому году и Рождеству Христову. Узнав, что в городе проходят международные детские соревнования по плаванию, в которых участвуют юные спортсмены из северной столицы России, руководитель Содружества ветеранов и пенсионеров Кохтла-Ярве Валерий Тумко пригласил их на праздник. Ведь в Центре культуры их ждал настоящий сюрприз: балет Сергея Прокофьева «Золушка», постановку которого осуществили со своим танцевальным коллективом «Ритм» Инна Васильева и Ася Селецкая.

Дети из Санкт-Петербурга стали гостями праздника ветеранов Кохтла-Ярве.

Об уровне спектакля говорит такой факт: некоторые пожилые участники праздника посчитали, что «маленькие» роли исполняют самодеятельные танцоры, а большие партии – профессиональные артисты балета. Однако это были гимназисты и студенты из Кохтла-Ярве, занимающиеся в «Ритме».

Старший тренер детской команды пловцов из Питера Любовь Косьяненко сказала, что уже пятнадцать лет она привозит детей на рождественские праздники на северо-восток Эстонии. «И каждый раз здесь нас ждет сюрприз. Вот и на этот раз дети были потрясены приемом, который нам оказали, а балет «Золушка» стал для них настоящим подарком».

Танцевальный коллектив «Ритм» недавно отметил свое тридцатилетие. Как рассказала Инна Васильева, руководители стараются привить детям любовь к классике балета. За годы своего существования коллектив осуществил постановку десяти хореографических спектаклей.

Руководитель Кохтла-Ярвеского Центра культуры Светлана Короткова добавила, что наряду с Международным конкурсом классического вокала, который проводится в Кохтла-Ярве, «Золушка» стала визитной карточкой города.

Руководители города тепло поздравили с праздниками пожилых людей, поблагодарив их за то, что они пригласили на спектакль детей из Санкт-Петербурга. А руководитель ветеранской организации Кохтла-Ярве Валерий Тумко, как и член Рийгикогу Валерий Корб отметили, что культурные и спортивные связи с Россией, которые осуществляет город Кохтла-Ярве, служат восстановлению добрососедских отношений двух стран.

После того, как прозвучали последние аккорды музыки Прокофьева, а участники спектакля вышли на поклон, спектакль продолжился, и весьма необычно. Такая концовка не снилась даже Шарлю Перро и Евгению Шварцу. Дед Мороз выкатил на сцену громадный сундук со сладкими новогодними подарками, которые получили все участники постановки.

(Слева направо) Валерий Корб, Ася Селецкая, Инна Назарова и Валерий Тумко.

Евгений Капов

Фотогалерея: Евгений Капов