+Галерея. «Вперед на все сто, Эстония!»: нарвитяне танцевали и пели вместе со всей страной

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Нарва встретила Новый 2019 год вместе с остальными 15 городами Эстонии в рамках общеэстонского праздника «Вперед на все сто, Эстония!». Впервые празднование Нового года было организовано в масштабах всей страны по единому образцу. По оценке организаторов, на Петровской площади Нарвы Новый год встретили около трех тысяч человек.

За час до совместного танца все желающие могли разучить танцевальные движения прямо на Петровской площади.

«Эстония танцует»

Сначала на веселую встречу Нового года пригласили тех, кто любит потанцевать. В 15 часов 31 декабря по всей Эстонии был исполнен совместный танец в рамках акции «Эстония танцует», в котором одновременно приняло участие более 8000 человек из 16 городов: Таллинна, Тарту, Пярну, Нарвы, Раквере, Вильянди, Йыхви, Йыгева, Пайде, Курессааре, Кярдла, Выру, Валга, Пылва, Рапла, Вильянди и Хаапсалу.

По словам руководителя акции ЭР100 «Эстония танцует» Райдо Бергштейна, одновременно в разных местах Эстонии танец исполнило более 8000 любителей танцев. Координатор акции в Нарве и руководитель танцевальной студии Varjud Елена Киссин рассказала, что для участия в танце были приглашены ребята, занимающиеся в различных нарвских танцевальных кружках и студиях. За час до совместного танца все желающие могли разучить танцевальные движения прямо на Петровской площади. В результате, к более опытным танцорам активно присоединились многие юные горожане. По оценке Киссин, всего в танце приняло участие несколько сотен участников. Танец, не слишком продолжительный.

Следом стартовала детская программа, в ходе которой ребятишек поздравили герои популярной серии книг про собачку Лотте и её друзей, а также Дед Мороз и Гномик. Дети и взрослые с удовольствием пели эстонские и русские новогодние песенки и водили хоровод у городской елки. Детская программа традиционно закончилась салютом, прозвучавшим специально для тех нарвитян, которые к 12 часам ночи уже будут сладко спать в своих кроватках.

Эксперимент удался

С 23.00 началась новогодняя программа для взрослых, которая завершилась в полночь прямым включением канала ETV+, который вел трансляцию новогоднего обращения президента ЭР Керсти Кальюлайд из Пярну, города рождения эстонской независимости. С наступлением Нового 2019 года прозвучал гимн Эстонской Республики. Активно подпевали в основном представители молодого поколения. Праздничный салют по всей стране, в том числе и на Петровской площади в Нарве, начался в первую минуту нового года, что для Нарвы стало своеобразным нововведением: ведь в последнее время городской салют обычно начинал греметь не ранее часа ночи, давая возможность нарвитянам встретить новый год за праздничным столом.

Поначалу количество собравшихся людей на Петровской площади вызвало опасение, что горожане проигнорируют общеэстонскую встречу Нового года, отдав предпочтение старым и привычным традициям празднования, но минут за десять до «часа Х» главная площадь Нарвы была полна людей.

После завершения фейерверка отличное настроение горожанам создавала кавер-группа ОЛЬГАКЛЁШЪ, исполняя любимые старые песни и новые хиты.

Впервые - совместно и одновременно

Организаторы всеобщего новогоднего праздника «Вперед на все сто, Эстония!» подсчитали, что он собрал в разных городах более 67 000 людей. Это празднование стало достойным завершением юбилейного года, ведь в 2018 году Эстонской Республике исполнилось 100 лет.

- До сих пор в Эстонии не проводилось таких праздников, которые проходили бы одновременно на городских площадях по всей Эстонии с концертами, совместным просмотром новогоднего обращения президента и исполнением гимна. Это стало достойным завершением юбилейного года, – сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ.

По оценкам организаторов праздника «Вперед на все сто, Эстония!», в Хаапсалу приняло участие 400 человек, в Йыгева – 500, в Йыхви – 2000, в Курессааре – 4500, в Кярдла – 1000, в Нарве – 3000, в Пайде – 3000, в Пылва – 2000, в Пярну – 8000, в Раквере – 8000, в Рапла – 1000, в Таллинне – 20 000, в Тарту – 12 000, в Валга – 350, в Вильянди – 500 и в Выру – 1000.

Период празднования столетнего юбилея Эстонии продлится до 2 февраля 2020 года, когда будет отмечаться 100 лет со дня заключения Тартуского мирного договора. В 2019 году события ЭР100 сосредоточатся на сотой годовщине Эстонской освободительной войны.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд объявила следующий год годом эстонского языка.

"Они" на самом деле – "мы" В своей речи президент призвала обратить внимание на «незащищенных» людей, которые не ощущают, что «Эстония сегодня живет более зажиточно, чем когда-либо». - Все они – наши люди. Те, кто доволен ходом дел, и те, кто чувствует, что успех Эстонии их не затронул. Те, кто считает, что именно такую Эстонию мы хотели, и те, по мнению которых, нам еще предстоит пройти тот или иной путь. Те, кто при опросах общественного мнения выражают позицию большинства, и те, чье мнение разделяют немногие, но зато более громогласно. Те, кто говорит дома на эстонском языке и те, кто хоть и разговаривают на другом языке, но нашли место для Эстонии в своем сердце. Все они нужны Эстонии, все эти "они" на самом деле – "мы". Мы должны помнить это и если понадобится, напоминать об этом друг другу, - сказала Кальюлайд в своей новогодней речи.

Софья Боборенко

Фотогалерея: Софья Боборенко