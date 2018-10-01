Свой среди чужих: будет ли Даугавпилс второй родиной россиян?

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Какие ассоциации вызывает Латвия у иностранных туристов? Наверняка многие вспомнят Балтийское море, знаменитые латвийские шпроты и рижский бальзам. Не сомневаюсь, кое-кто скажет, что в Латвии проживает крупнейшая в странах Балтии русская диаспора. И будет прав. Интересно, а как эмигранты из России чувствуют себя в Даугавпилсе и близлежащих городах?

Согласно статистическим данным Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), с 2007-го по 2017 год число граждан России в Латвии выросло более чем на 28 тысяч человек. Так, в начале 2007 года в нашей стране было зарегистрировано 27 380 граждан России, а в начале 2017 года – 55 440. Кроме того, в 2017 году Латвия приняла 227 репатриантов.

Личный опыт

Ксения

Ксения с собственноручно изготовленным украшением.

Художница и коренная москвичка Ксения переехала на постоянное место жительство в Даугавпилс 6 лет назад. Муж девушки - даугавпилчанин, однако первое время они жили на два города – то в российской столице, то в Даугавпилсе. Ключевым фактором для принятия окончательного решения о переезде из мегаполиса в маленький латвийский город стало рождение ребенка.

«Мы пришли к выводу, что в Даугавпилсе с малышом нам будет комфортнее,» -- признается Ксения, отметив также, что во втором по величине городе Латвии привлекательными для нее оказались также располагающая атмосфера и приветливые люди.

«Мне, как интроверту, нравится менталитет латвийцев. Они более сдержанные и не суют нос в чужие дела. Местные жители меня приняли чудесно. Я познакомилась со здешними художниками и теперь состою в Ассоциации художников Даугавпилсского региона», - говорит Ксения.

Алена

После переезда Алена работала визажистом.

Также коренная москвичка Алена переехала в Латвию, поскольку вышла замуж за латыша. Она проживает в Екабпилсе (несколько десятков км от Даугавпилса) с 2017 года. По словам Алены, в маленьком латвийском городе её привлекли спокойствие, хорошая экология, а также доступность и качество продуктов.

«Мне нравится спокойствие, поэтому здесь мне комфортно. А если хочется сменить обстановку, то всегда могу сесть на поезд -- и через пару часов уже буду в Риге. Также меня радует тот факт, что из Латвии легче и дешевле путешествовать», - говорит девушка.

По профессии Алена визажист и в нашей стране работала на себя, выплачивая налоги. Но недавно, как выразилась сама девушка, ее деятельность «прикрыли».

«На меня нажаловались в центр госязыка -- и теперь у меня есть 6 месяцев на то, чтобы выучить латышский, иначе меня ожидает большой штраф. Но при этом хочу отметить, что жалобу написала русская женщина», -- делится переживаниями Алена. По ее словам, латыши -- более спокойный и приветливый народ. Они могут позлиться, но жаловаться вряд ли будут.

Если говорить о других трудностях, с которыми девушка столкнулась в нашей стране, то это уровень доступности медицины: часто приходится месяцами ждать очереди, чтобы попасть даже на платный прием.

«А у меня - астма, поэтому услуги врачей мне бывают жизненно необходимы», - говорит девушка.

Алина

Алина не теряет надежду переехать в Латвию.

Родилась Алина в Москве, но с детства каждый год гостила у родственников в Даугавпилсе. Со временем девушка обрела латвийских друзей и стала приезжать к нам ещё чаще. По словам Алины, Даугавпилс - очень уютный и комфортный для проживания город, где можно отдохнуть от суеты, которая так характерна для мегаполиса вроде Москвы.

Этой осенью Алина задалась целью переехать в Латвию на постоянное место жительство.

«В Даугавпилсе подходящую для меня работу не нашла, поэтому решила обосноваться в Риге. Всё-таки там возможностей больше, рядом море, да и до Даугавпилса по московским меркам - рукой подать», - рассуждала она.

Однако через три месяца девушка вернулась на родину. Причиной тому стало незнание государственного языка, из-за которого Алина и в латвийской столице не смогла устроиться на желаемую работу.

«Я посещала языковые курсы в Риге, а также изучала латышский язык с репетитором в Москве, но этого оказалось недостаточно. Мне кажется, в Латвии не хватает рабочих мест, куда могли бы принимать только со знанием русского и английского языков, а латышского – на начальном уровне. Сложно преодолеть языковой барьер, когда у тебя нет возможности попасть в среду».

Тем не менее, Алина планирует подучить латышский язык и попытать своё счастье в Латвии ещё раз: «Общая атмосфера страны мне приятна. Разница в менталитете, конечно, ощущается, но приняли меня хорошо. Пожалуй, латвийцы более спокойные и закрытые, но в этом нет ничего плохого».

В свою очередь, говоря о том, как в целом россияне оценивают Латвию, Алина отметила, что определенная часть жителей России доверяет СМИ, которые вещают о том, что в Латвии русских не любят. Немало и тех, кто воспринимает Латвию как страну, где есть море и вкусная еда, поэтому с радостью отправляются в столицу или Юрмалу, чтобы провести уикенд.

Если Латвия предоставляет тебе репатриацию (право на возвращение на родину своих предков; см. подробнее: https://www.mfa.gov.lv/ru/moscow/konsulskaya-informaciya/repatriaciya-v-latviyu, то тебе необходимо иметь 5 тысяч евро на банковском счету - как доказательство того, что ты не будешь бедствовать. В свою очередь, чтобы доказать, что у тебя есть или были родственники в Латвии, необходимо предоставить документы, которые, кстати, не так просто найти: например, Алине пришлось обратиться в частную адвокатскую контору.

«Статус репатрианта даёт возможность работать без ограничений и путешествовать по странам ЕС без виз, что является огромным плюсом. Минус в том, что ты не можешь поступить на бесплатную основу в университеты Латвии -- несмотря на твои оценки и достижения», - рассказывает девушка.

КОММЕНТАРИЙ от Генерального консульства РФ

В ДАУГАВПИЛСЕ

Как рассказала консул-советник Генерального консульства Российской Федерации в Даугавпилсе Наталия Викторовна Пустовалова, на сегодняшний момент на учете в консульском округе состоит около 8 тысяч человек (https://daugavpils.mid.ru//19). Однако новоприбывших россиян в Даугавпилсе встретишь нечасто.

Н. В. Пустовалова отмечает, что россиян, желающих принять латвийское гражданство, немного.

Н. Пустовалова отметила, что в основном в консульство обращаются граждане РФ по вопросам пенсионного обеспечения, совершения нотариальных действий, а также за получением нового российского паспорта. Также в 2018 году 51 российский гражданин обратился за справкой о браке.

Вместе с тем, 94 человека в 2018 году получили гражданство Российской Федерации.

14 ноября 2017 года был принят указ президента России В. В. Путина, согласно которому все лица, приобретающие российское гражданство, обязаны принести присягу гражданина Российской Федерации.

«В этом году нам всем запомнился случай, когда во время торжественной церемонии принесения присяги женщина 1926 (!) года рождения так растрогалась, что начала плакать», - говорит Н. В. Пустовалова.

Что до граждан РФ, которые желают получить латвийское гражданство, то их процент весьма незначительный, отметила Н. Пустовалова.

К слову, среди героев нашего материала однозначного ответа по поводу желания приобрести латвийское гражданство также никто не дал.

Латвия — в топе

Согласно статистике, процент россиян, выбравших Латвию в качестве страны для проживания, в последние годы очень невелик. Тем не менее, в прошлом году наша страна вошла в топ наиболее популярных среди россиян стран для эмиграции. По итогам опроса, который проводился Всероссийским центром изучения общественного мнения, каждый десятый житель России хотел бы уехать за границу на постоянное место жительства. И если еще в прошлом году россияне даже не рассматривали Латвию как возможный вариант для переезда и дальнейшего проживания, то во время последнего опроса нашу страну в качестве возможной «будущей родины» называли так же часто, как и Финляндию, Чехию, Францию.

Мотивами для будущего переезда люди чаще всего называли высокий уровень жизни, социальную защищенность, экологию, уровень культуры.

Латвия в последнее время как никакая другая страна на своем примере показывает, как русский и европейский мир уживаются в одной конкретно взятой стране на рубеже ЕС и РФ.

А значит, не будет ничего удивительного в том, если пропорции вскоре поменяются и оперировать мы будем уже совсем другими данными статистики.

Катрина ОРЛОВА

grani.lv

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