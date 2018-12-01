«Висагинец года» - Витаутас Пяткунас. История успеха

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Витаутас Пяткунас (в центре) получил награды из рук директора администрации Сергея Мицкевича и мэра Дали Штраупайте.

В конце каждого года в Висагинасе принято отмечать людей, которые отличились в той или иной сфере деятельности. Но если процедура «назначения отличников» по номинациям неизменно подвергается критике горожан, то выбор висагинского «Человека года» практически всегда получает единодушное одобрение жителей.

На этот раз звание «Висагинец года» было присуждено директору Висагинского центра обучения технологиям и бизнесу Витаутасу Пяткунасу.

Справка

59-летний Витаутас Пяткунас, доктор общественных (образовательных) наук, имеет два высших образования. В 1982 году окончил электротехнический факультет Каунасского политехнического института и до 1989 года работал на Игналинской АЭС в должности инженера-электрика.

С 1989 года возглавил Висагинскую политехническую школу, впоследствии ставшую Висагинским центром обучения технологиям и бизнесу (Visagino

technologijos ir verslo profesinio mokymo centras – VTVPMC).

Второе высшее образование получил в Каунасском технологическом университете на факультете общественных наук. В 2007 году защитил докторскую диссертацию.

Родной язык – литовский. Свободно владеет русским, английским, немецким и польским языками.

Обеспечил прорыв в развитии города

Возможно, это звучит громко и представляется нереальным: как один человек может обеспечить прорыв для целого города и даже региона? Но именно созданная усилиями В. Пяткунаса материально-техническая база VTVPMC, учебные программы, его личные инициативы и видение перспектив рынка обусловили выбор крупного инвестора: британская компания Intersurgical - одна из крупнейших в мире (1/10 часть рынка) производителей медицинских изделий предпочла развивать свое производство в Висагинасе.

Висагинский центр обучения технологиям и бизнесу.

За приход Intersurgical боролись многие самоуправления Литвы и даже Польши – города с гораздо лучшей логистикой и другими преимуществами географического положения. Но посещение инвестором висагинского профцентра поставило точку в выборе площадки для нового завода Intersurgical.

В лучшем учебном центре Литвы, а таковым является Висагинский центр обучения технологиям и бизнесу, создана не только современная учебно-производственная база, но и накоплен опыт: в течение двух предыдущих лет VTVPMC обучал работников подразделения Intersurgical, работающего в г. Пабраде, что в 100 км от Висагинаса.

Конечно, над привлечением британского инвестора, который на первом этапе вкладывает 10 млн евро и обеспечивает создание 400 рабочих мест, а в последующие годы развивает производство до 1500-2000 рабочих мест, работали Министерство хозяйства Литвы, его подразделение «Инвестируй в Литве», а также местные политики и Висагинское самоуправление.

Визуализация будущего завода медицинских изделий.

Но все их аргументы и даже подготовка площадки в SMART-парке могли бы оказаться тщетными. «Наши компетенции показались компании Intersurgical внушающими доверия, качество обучения – высоким, способным удовлетворить потребности предприятия и самого работника», - говорит Витаутас Пяткунас.

Выбор был сделан, и еще на стадии подписания договора о намерениях цены на недвижимость в Висагинасе стали расти. Завод начинает строиться в начале 2019 года, а в его конце уже должен вступить в строй.

Для 20-тысячного Висагинаса приход Intersurgical - это безусловный прорыв, который, уверены деловые структуры, даст толчок для притока новых инвестиций и развития не только города, но и региона.

Директор региональных отделений Intersurgical Стив Даг во время своего визита в Висагинас сказал о том, что компания рассматривает возможность привлечения рабочей силы в радиусе 50-70 км от Висагинса. В эту орбиту попадает и Даугавпилс.

От «путяги» до лучшего в Литве профцентра

Если про студентов говорят, что они грызут гранит науки, то про В. Пяткунаса можно сказать, что вот уже 30 лет он вгрызается в рынок труда, стараясь на 2-3 шага вперед предусмотреть его потребности.

Висагинское ПТУ было создано для обеспечения рабочими кадрами работающей Игналинской АЭС. КИПовцы, электрики, сварщики, операторы турбинного и реакторного цехов, а также отделочники и повара – такими были профессии училища.

Поварскому делу учат и сегодня - только совершенно в других условиях. В новой кухонной лаборатории можно проводить кулинарные шоу.

Но принятые после Чернобыльской трагедии решения о прекращении строительства третьего энергоблока, а затем – о закрытии ИАЭС снизили потребность в кадрах у атомной станции и, соответственно, ее поддержку былой кузницы рабочих кадров. В 1989 году, когда Витаутас пришел работать в ПТУ, материально-техническая база училища безнадежно устарела.

«Здание нам досталось очень хорошее, оно и сегодня остается лучшим среди литовских профцентров, но для обучения фактически были только доска да мел, - вспоминает В. Пяткунас. – Экономическая блокада Литвы, талоны вместо денег. Получить какое-либо финансирование было просто невозможно».

Но молодой директор не опустил рук – написал письмо в ФРГ директору учебного заведения аналогичного профиля с предложением о сотрудничестве. «Неожиданно для себя я получил положительный ответ, и наше сотрудничество с этим немецким партнером продолжается вот уже 30 лет.

Тогда в Литве еще не было европейских образовательных программ Socrates/Comenius, Leonardo da Vinci, но стремление узнать: как там, на Западе, и ответное желание партнеров заглянуть за железный занавес привело к сотрудничеству не только с Германией, но и с Данией, Норвегией, Голландией, Швецией, Францией.

Связи с зарубежными партнерами - сильная сторона VTVPMC.

«Дания подарила нам стенды для автомастерской, Германия – 9 автомобилей», - рассказывает директор VTVPMC об открытии востребованной в те годы специальности «автомеханик». - Голландия и Норвегия помогли в развитии информационных технологий, и до сих пор у нас этот сектор очень сильный: есть несколько пакетов программ, которые напрямую или косвенно связаны с IT. И таких примеров сотрудничества было множество».

- Витаутас, от чего вы шли – от приобретенного оборудования или от программ обучения?

- Конечно, мы исходили из потребностей рынка - закрывали одни отделения, и открывали новые. Всего за эти годы в стенах нашего центра осуществлялось обучение по 90 программам. Мы старались идти в ногу со спросом, но, чтобы его удовлетворить, нужно было не только желание, но и материальная база, с наполнением которой нам очень помогли зарубежные партнеры, и которая дала свой эффект.

Все очень быстро менялось, и, может быть, не во всем мы успевали за потребностями рынка. Например, устарело сварочное оборудование - пришли новые технологии, и мы закрыли это отделение.

Обучение сварочному делу возобновили только после приобретения нового оборудования.

И только в 2014 году, когда, став энергетическим секторным центром практического обучения, получили от государства инвестиции в размере более 4 млн евро, то смогли приобрести самое современное оборудование не только для вновь открытого сварочного отделения, но и для обучения профессиям электрики, информационных технологий и мехатроники.

Витаутас неохотно рассказывает о прошлом, вынужденно уступая вопросам корреспондента, которому нужны вехи славного пути, титанические усилия и как апофеоз – сегодняшнее благополучие.

В ответах директора сквозит плохо скрываемое удивление: зачем говорить о прошлом, когда на горизонте маячит «Industrija 4.0» - роботизация промышленности, и нужно решать, как перепрофилировать мехатронику и IT под новые потребности рынка труда.

Доктор наук Пяткунас является членом президиума LINPRA – Ассоциации литовской инженерной промышленности, что позволяет ему быть в курсе движений рынка, оставаться на переднем крае профессионального обучения, выстраивая стратегию подготовки кадров в своем учебном заведении.

В интервью он рассказал о принципах обучения специальностям инженерной промышленности.

Зачем профцентру гимназия?

- Витаутас, если специальности сварщиков, электриков, ай-тишников всем хорошо известны, то мехатроника все же для многих остается непонятной профессией.

- Мехатроника – это специальность, объединяющая в себе механику (пневматику и гидравлику), электронику и информационные технологии.

На любом автоматизированном производстве невозможно обойтись без мехатроников, которые занимаются эксплуатацией автоматического оборудования. Они должны уметь программировать, эксплуатировать и ремонтировать автоматизированные линии любого производства.

- Мехатроника, IT – это довольно сложные профессии. Каков уровень успеваемости выпускников прогимназий, которые приходят учиться к вам?

- Скажу откровенно: если средний балл ученика 4-5 по 10-балльной системе, то едва ли он сможет обучаться профессиям инженерного производства. Ученики с таким баллом могут стать хорошими строителями, поварами, парикмахерами. Но для тех профессий, где главное - работа не руками, а головой, нужен хороший фундамент школьных знаний.

Со средним баллом 4-5 с этим оборудованием разобраться будет сложно.

В 2004 году мы получили статус гимназии и поддерживаем высокий уровень преподавания. Самый главный фактор успеха – качество обучения. Ребята, выбирающие наш центр, а также их родители должны быть уверены в том, что полученные здесь образование и квалификация будут соответствовать современным требованиям.

Учащийся должен знать, что если он получает у нас среднее образование, то сможет выдержать госэкзамены на сотни баллов, что и делают многие наши ученики.

Таким образом, имея качественную гимназию, мы обеспечиваем приток сильных учеников, которые способны освоить такие сложные профессии, как мехатроника и информационные технологии – Java-программирование, компьютерное проектирование и др. Многие из наших выпускников потом получают высшее образование.

Среди выпускников VTVPMC немало тех, кто сдает госэкзамены на 100 баллов.

- Вы составили серьезную конкуренцию двум другим висагинским гимназиям.

- К нам приходит столько же выпускников прогимназий, сколько в две другие висагинские гимназии. Мы укладываемся в средний европейский показатель - 50 процентов молодых людей получают профессиональное образование. По Литве данный показатель составляет 26 процентов, и нетрудно понять, что в этом случае в профессиональные школы приходят далеко не самые сильные учащиеся.

По уровню сдачи госэкзаменов мы занимаем первое место в Литве среди профессиональных учебных заведений, а среди всех 400 гимназий нашей страны входим в 40 процентов лучших.

Без гарантии качественного обучения к нам не пришли бы сильные ученики и не было бы прорыва в преподавании профессий инженерного производства.

- Какой еще плюс дает такое высокое качество обучения?

- Это обеспечивает доверие бизнеса, который заключает с нами договоры на повышение квалификации своих сотрудников.

Предприятия выстраиваются в очередь на обучение в VTVPMC

Сотрудничество с бизнесом началось с предприятием AXON CABLE, работающем в Латвии, в Даугавпилсе. Это большая компания, насчитывающая около 800 сотрудников, которая занимается сборкой кабельных соединений для производств высоких технологий, вплоть до космических кораблей.

«Там много ручного труда, но и немало автоматизированных линий, - рассказывает В. Пяткунас. – Мы предложили этому предприятию услуги обучения, приобрели необходимое оборудование, разработали учебную программу. После успешного трехмесячного курса компания уже сама предложила продолжить это сотрудничество».

Теперь география предприятий, желающих повысить квалификацию своих сотрудников в висагинском центре профессионального обучения, значительно расширилась. Это производители картонных упаковок, лекарственных трав, мясной продукции и многие другие.

У директора VTVPMC – несколько заявок от предприятий, которые выстроились в очередь на обучение. Среди них и крупнейший в регионе производитель пива – Utenos alus. Везде, где есть автоматизированные линии, услуги Висагинского центра обучения технологиям и бизнесу востребованы.

Гендиректор ЗАО «Intersurgical» Сигитас Жвирблис и директор VTVPMC Витаутас Пяткунас подписывают договор о сотрудничестве.

Но самым главным его партнером остается Intersurgical. Кроме того, что уже третий год ведется обучение работников завода компании в г. Пабраде, VTVPMC при содействии партнеров из Финляндии, Франции, Бельгии разрабатывает новую программу по литью пластика, по которой будут обучаться не только сотрудники завода Intersurgical, но и других предприятий Литвы, производящих полимерную продукцию.

На предприятиях Intersurgical достаточно высокие зарплаты. По словам литовского представителя компании, гендиректора ЗАО Intersurgical Сигитаса Жвирблиса, для квалифицированных специалистов, обслуживающих автоматизированные и роботизированные линии, «зарплата может быть не одну тысячу евро». «Висагинас – это город, имеющий довольно большой потенциал. У вас есть очень хороший профессионально-технический центр. Нам нужны различные работники, молодые люди могут получить образование на месте и работать, никуда не уезжая», - сказал С. Жвирблис.

Этого город давно ждал. 2019-й год в Висагинасе пройдет под знаком строительства завода и открывающихся перспектив, в чем большая заслуга директора VTVPMC.

Пожелаем Витаутасу Пяткунасу, новатору и замечательному человеку, чтобы история его успеха на этом не заканчивалась.

Инна Негода

news.tts.lt

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Автор клипа - Дмитрий Харлов (Kharlov Production).