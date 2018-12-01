«Свободная сцена» в Нарве — для тех, кто не боится экспериментов

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Уходящий 2018 год ознаменовался в Нарве ярким и вдохновляющим событием – 1 декабря в городе торжественно открылся новаторский театральный центр Vaba Lava Narva (или в переводе с эстонского «Свободная сцена»), строительство которого было приурочено к столетнему юбилею Эстонской Республики.

В Нарве, третьем по величине городе Эстонии, как такового театрального здания до сей поры не было. Спектакли гастролирующих местных и зарубежных театральных трупп проходят на сцене дома культуры Rugodiv и концертного дома Geneva (который «вырос» тоже из бывшего ДК). Так что появление в городе своего театрального центра – событие, безусловно, крупного масштаба. И сразу заметим – не только в контексте культурной жизни Нарвы, но и всей республики.

«Открыть для себя Нарву»

О чем было не раз сказано в выступлениях непосредственно в день официального открытия Vaba Lava в Нарве 1 декабря, на которое приехала представительная группа столичных чиновников, политиков, деятелей культуры и искусства во главе с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом. По словам премьер-министра, открытие Vaba Lava Narva важно не только для Нарвы и Северо-Востока Эстонии, оно имеет большое значение для региональной, интеграционной и культурной политики всей Эстонии. «Я твердо верю, что это поможет многим людям открыть для себя Нарву и вдохновиться этим городом», - заявил на церемонии открытия Ю. Ратас. В своей речи Ратас выразил надежду, что новый театральный центр быстро станет культурным мостом, который на новом важном уровне свяжет Нарву с остальной Эстонией и миром.

К слову, на открытии присутствовал и бывший премьер-министр Таави Рыйвас. Ожидали приезда президента ЭР Керсти Кальюлайд. Которая, впрочем, уже побывала в Vaba Lava: в конце ноября президент неделю работала в Нарве и в качестве офиса использовала как раз помещения уже построенного к этому времени театрального центра, а буквально за день до официального открытия участвовала здесь в публичных дебатах о значимости культуры для отдаленных регионов Эстонии.

Целая неделя сценических искусств

Свою работу театральный центр в Нарве начал с программы международной недели сценических искусств. С 1 по 11 декабря в Vaba Lava Narva прошли театральные спектакли, цирковые представления, концерты, здесь можно было посмотреть кино мирового уровня, послушать лекции, принять участие в публичных дискуссиях и театральном семинаре.

Спешу сообщить, что свою постановку «Зеленый луг», основанную на документальных историях работников Игналинской АЭС, привез в Нарву и Литовский государственный драматический театр. Спектакли прошли на ура! «Зеленый луг» задел за живое, так как рассказываемые со сцены истории имели много общего с Нарвой.

Аншлаги были и на премьерном спектакле таллиннского театра R.A.A.A.M «ТРАНЗИТ. Остановите музыку», на визуально-экспериментальной постановке «Гедда Габлер» Королевского драматического театра Швеции, на спектакле «Старший сын» (по Вампилову) петербургского театра «Мастерская», представлениях и мастер –классах для детей современного финского цирка Race Horse Company.

По словам исполнительного директора и члена правления Vaba Lava Кристийны Рейдольф, это было сделано для того, чтобы показать, «каким образом можно использовать новое здание театра и какие эмоции можно ожидать в Нарве в дальнейшем».

Cпектакли шли с переводом на русский и на эстонский язык: тексты высвечивались на специальных экранах.

За 10 дней новый театральный центр «Свободная сцена» в Нарве посетили почти 3000 зрителей.

К слову сказать

Исследование эстонского Института конъюнктуры показало, что 1 евро, вложенный в культурные или спортивные мероприятия, приносит разными путями прибыль региону в размере 4 евро.

Vaba Lava – это…

Во-первых, Vaba Lava – это целевое учреждение (некоммерческая структура), усилиями которой в 2010 году в Таллинне на территории творческого городка Теллискиви был создан многофункциональный театральный центр под одноименным названием Vaba Lava. Теперь у этого ЦУ появилось еще одно детище - Vaba Lava Narva.

Своей театральной труппы у Vaba Lava нет. Сами же театральные центры, и таллиннский, и нарвский, располагаются в зданиях, специально реконструированных для них коммерческими структурами (они являются собственниками этой недвижимости) при поддержке Министерства культуры. Теперь у Vaba Lava есть свой дом и в Таллинне, и в Нарве, в общей сложности это 6 залов. У Vaba Lava Narva (как и у таллиннской) также есть административный и технический персонал и своя продюсерская команда.

Общее и стратегическое управление Vaba Lava осуществляется в Таллинне.

Как прописано в уставе целевого учреждения, Vaba Lava предназначена для того, чтобы поддержать и дать возможность реализовать свои творческие постановки прежде всего маленьким и частным театрам, свободным труппам, свободным художникам (отсюда и название – «Свободная сцена»), у которых нет своей театральной площадки.

По словам члена правления ЦУ и руководителя Vaba Lava Кристийны Рейдолф, Vaba Lava -это «открытая платформа для всех видов сценического искусства, гастрольных спектаклей, премьер, а также концертов, семинаров, конференций, выставок, киносеансов, мастер-классов, фестивалей, показов мод , современных цирковых представлений и тому подобного».

- Наши залы довольно камерные и как будто специально предназначены для творческих экспериментов: blackbox («черный ящик») - зал размером 370 кв. м на 216 мест, студийный зал на 70 мест и малый зал на 50 мест, - ведет экскурсию по зданию руководитель Vaba Lava Narva Анжелика Штыкалов. К слову сказать, подобные экскурсии Анжелика проводит для всех желающих увидеть новое здание, а таковых немало, ведь о строительстве и открытии театрального центра активно сообщали местные и республиканские средства массовой информации. Тем более, что «Свободная сцена» в Нарве расположилась в реконструированном бывшем административном здании некогда знаменитого завода «Балтиец». - В то же время, например, высота black-box составляет 6, 5 метров, что позволяет показывать здесь как спектакли и концерты, так и цирковые представления. У нас нет стационарной сцены и стационарных зрительных мест, их можно убирать, передвигать, вновь собирать. Скоро из Франции должны получить специальную телескопическую трибуну, которая с легкостью будет «уезжать» за кулисы, - уточняет Анжелика. - В нашем театральном центре есть гримерные, подсобные помещения, склады, 4 гостиничных номера и небольшие кухни – для членов театральных трупп, кафе, офисные помещения, галерея, где можно размещать художественные выставки.

Анжелика Штыкалов, руководитель театрального центра Vaba Lava Narva: наши коллеги из таллиннской Vaba Lava считают, что у театрального центра в Нарве есть немало преимуществ по сравнению со столичным. Помимо большого количества театральных помещений еще и, например, близость к многомиллионному Санкт-Петербургу, где есть и много театралов, и масса новаторских театральных коллективов, и тем и другим интересно побывать в Эстонии. Есть идея весной 2019 года организовать неделю Санкт-Петербургского театра.

Не театром единым

«Свободная сцена» призвана зарабатывать за счет аренды своих помещений. И в то же время Vaba Lava имеет свои собственные театральные кураторские программы, ищет деньги для проектов, продюсирует спектакли.

В столичной Vaba Lava, например, проводится свыше 360 мероприятий в год, в том числе это и различные церемонии, корпоративные вечера, торжества. На ее площадях располагается несколько организаций, связанных со сферой культуры.

В здании же нарвской «Свободной сцены» вскоре откроет свой офис Нарвская студия Радио 4 и телевизионный канал ETV+ Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации (ERR). На первом этаже центра уже распахнуло свои двери кафе.

А вот ключевой арендатор Vaba Lava Narva - нарвский театр-студия «Ильмарине» за две недели до открытия отказался от договора аренды, хотя он и был заключен два года назад. В итоге пришли к компромиссу: ”Ильмарине” будет давать в Vaba Lava представления, арендуя помещения по мере необходимости.

Финансовую поддержку творческим проектам (расходы, связанные с созданием постановок), которые осуществляются в стенах Vaba Lava, оказывает фонд «Культурный капитал Эстонии». Театральные центры постоянно ищут сотрудничества и с другими фондами и спонсорами.

Таллиннский коллектив целевого учреждения Vaba Lava поддерживается материально Министерством культуры. Нарвский театральный центр также ходатайствует о поддержке как в Минкульте, так и в самоуправлении Нарвы.

– Зарабатывать на культуре всегда было сложно. К тому же театрам, которые у нас выступают, мы даем льготные условия аренды, - говорит Анжелика Штыкалов. - Есть договоренности с фондами о поддержке гастролей эстонских театров в Нарву: они редкие гости в наших краях. В городское собрание Нарвы мы обратились с просьбой платить зарплату пяти работникам центра в размере 80 тысяч евро в год, но для нас было не принципиально, для какой цели просить деньги, важно, чтобы город почувствовал своё участие и поддержал культурную инициативу, ведь лицо города – это его люди и та атмосфера, которую мы создаём. В любом случае наша задача – со временем выйти на самоокупаемость. Приблизительно 60% деятельности Vaba Lava Narva будет сосредоточено на театре, 40% составят все прочие мероприятия. Например, таллиннский кинотеатр «Сыпрус» выразил интерес к сотрудничеству – демонстрировать у нас авторское и документальное кино.

Уникальный проект

Идея создания «Свободной сцены» (сначала в Таллинне, а потом и в Нарве) принадлежит предпринимателю Аллану Калдоя и директору таллиннского театра R.A.A.A.M, продюсеру Мярту Меосу. Восемь лет назад ее поддержали 9 малых театров Эстонии, создав целевое учреждение Vaba Lava.

- Юридически у целевого учреждения нет собственников, высший руководящий орган - общее собрание основателей, то есть те самые 9 театров, - поясняет Аллан Калдоя, один из основателей театрального центра Vaba Lava в Таллинне и владелец здания, где расположился нарвский театральный центр. - Vaba Lava частный театр в том смысле, что он не основан государством или местным самоуправлением.

- Vaba Lava достаточно уникальный проект не только в нашем, эстонском, но и в международном контексте. По крайней мере так нам говорили театральные эксперты из России, США, Франции и Скандинавии, - продолжает Аллан Калдоя. - Особенность не в том, что у нас арендуемый театр (такие есть и в других местах), а в том, что у нас существует международная кураторская программа, в рамках которой куратор (это сродни должности художественного руководителя – ред.) проводит международный конкурс идей, на который эстонские и зарубежные театры присылают свои заявки. Куратор выбирает лучшие и заносит их в специальную кураторскую программу, посвященную какой-либо теме или стране. Vaba Lava продюсирует каждый сезон 4-8 новых спектакля. Такое международное сотрудничество, в результате которого в наших залах появляются совершенно уникальные постановки, расширяется кругозор, для нашего маленького театрального пространства Эстонии как окно со свежим воздухом.

На открытии «Свободной сцены» 1 декабря Аллан Калдоя со сцены поблагодарил не только Министерство культуры, архитекторов, строителей, всех, кто способствовал появлению Vaba Lava в Нарве, но еще и свою ….бабушку – Екатерину Архиповну Майсте. «Если бы она не приучила меня с детства любить этот край и уважать здешних людей, то этого театра мы сегодня не открывали бы», - процитировали слова предпринимателя многие СМИ.

С Прибалтийским акцентом

12 декабря был объявлен новый куратор на последующие два сезона театрального центра Vaba Lava - литовский драматург и режиссер Мариус Ивашкявичюс. Тема нового конкурса идей кураторской программы — ”Люди перелома”. В фокусе кураторской программы под эгидой Ивашкявичюса — Прибалтика, Россия, Беларусь и Украина 1989-2019 годов . Приблизительно в таких границах времени и пространства театральный центр Vaba Lava выпустит десять постановок в сотрудничестве с эстонскими, литовскими и российскими театральными деятелями, которые будут показаны как в таллиннском, так и в нарвском театральных центрах.

Как сказал Мариус Ивашкявичюс, приветствуются любые идеи и концепции театральных постановок, от политических спектаклей до сказок, от психологического театра до антиутопии.

Перестроили административное здание бывшего завода

Как я уже сказала выше, Vaba Lava Narva расположилась в реконструированном бывшем административном здании некогда знаменитого завода «Балтиец». В свое время он был засекреченным «почтовым ящиком номер 2» (вот почему у открывшегося в Vaba Lava кафе такое название - Кафе номер 2 — отсыл к тем временам), потом существовал в системе Министерства среднего машиностроения Советского Союза, изделия завода поставлялись более чем в 100 пунктов Союза и 40 стран мира. В 1993 году "Балтиец" был ликвидирован.

Сейчас на обширной территории бывшего завода располагаются различные международные производственные компании. В двухэтажной же постройке, где когда-то была главная проходная завода, большой концертный зал и административные помещения, какое-то время функционировала столовая, был открыт дом нарвского театра «Ильмарине». Потом случился пожар, и здание долго пустовало. Несколько лет назад его приобрел Аллан Калдоя – специально для строительства «Свободной сцены» в Нарве.

- Прежде чем принять окончательное решение, где же быть Vaba Lava, мы изучили в Нарве немало мест - склады в порту, бастионы, Нарвский замок, огромную территорию бывшего промышленного мануфактурного гиганта Кренгольм, общались с самыми активными девелоперами Нарвы, - рассказывает вашему корреспонденту предприниматель. - В пользу «Балтийца» приняли решение потому, что его здание находится в центре города. В то же время на «Балтийце» уже был примерно подходящего размера зал, что позволило оставить сумму инвестиций на более-менее приемлемом уровне. Плюс собственники здания были готовы его продать. Окончательное местоположение будущего театрального центра (ул. Линда, 2) было согласовано с Министерством культуры.

Проект нового театрального здания сделало известное таллиннское архитектурное бюро Allians Arhitektid. Строительные работы выполнила таллиннская фирма Rand ja Tuulberg.

- Нарвский центр Vaba Lava создан в сотрудничестве между целевым учреждением Vaba Lava, правительством Республики и Министерством культуры, а также собственником здания OÜ Linda Kaks, - поясняет Аллан Калдоя. - Правительство и министерство выделили львиную долю финансирования для реконструкции и ремонта, ЦУ Vaba Lava организовало конкурс госпоставки и руководило строительством, паевое товарищество Linda Kaks сдало готовое здание в аренду Vaba Lava таким образом, что в следующие 10 лет Vaba Lava будет получать больше дохода от своих суб-арендаторов, чем платить аренду, так что по сути нарвская Vaba Lava получила помещения бесплатно, плюс частично покрываются коммунальные расходы центра.

Стоит процитировать

«Для меня Vaba Lava - это не столько театр, сколько пространство для создания миров. Залы этого здания специально построены так, чтобы быть полностью преобразуемыми: сценой может быть один край зала, его центр или же все пространство; даже материал стен - фанера - выбран исходя не из дешевизны, а для того, чтобы не было жалко забивать гвозди, прикреплять конструкции, отрывать её кусками, если сломается - короче, экспериментировать!

Архитектура оказывает влияние на человека и способствует его развитию. Так вот Vaba Lava - это пространство для креатива, то есть как раз для того, чего в Нарве так не хватает. Я очень надеюсь, что руководители театрального центра найдут способ представить именно этот аспект Vaba Lava нарвитянам и особенно нашей молодежи. Сцены у нас в городе в принципе есть, но сцена, где я могу создавать самостоятельные миры, полностью контролируя их (как в книге Дугласа Адамса "Автостопом по галактике"), появилась только сейчас. Это, я считаю, и есть основная ценность этой площадки».

Иван Сергеев, главный архитектор Нарвы

Нарвитяне «не поймут»?

Будем честны: в общем хоре восторженных отзывов об открытии в Нарве новаторского театрального центра уже зазвучали и скептические голоса, причем, не только рядовых зрителей, но и людей театра. Так, на прошлой неделе известный театральный деятель, режиссер Яак Аллик в своем интервью большой эстоноязычной газете Eesti Päevaleht утверждал, что нарвитяне не станут активными посетителями экспериментальных постановок Vaba Lava, они, мол, консервативны и привыкли к театральным спектаклям и залам иного формата – классического.

Что по этому поводу думает руководство Vaba Lava?

- Мы проводили опрос среди горожан, и могу сказать, что от нас ожидают самого разного: ориентироваться на что-то одно просто невозможно! – говорит Анжелика Штыкалов. – Да, наши площадки предполагают более экспериментальные постановки. Но спектакли у нас будут идти самые разные. Мы нацелены на то, чтобы дать людям, с одной стороны, больший выбор и, с другой, возможность расширить свои представления о современном театре.

На взгляд Кристийны Рейдольф, «жители Нарвы уже давно готовы быть частью Эстонии и остального мира. Они открыты инновациям. Так давайте предоставим им эту возможность!»

А теперь приглашаем на небольшую экскурсию по Vaba Lava Narva. И добро пожаловать в новый нарвский театральный центр! Узнать о том, что в нем происходит, можно здесь: narva.vabalava.ee/ru

Светлана Зайцева

Фото графии Светланы Зайцевой