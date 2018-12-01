Волонтеры добились официального признания и хотят активно работать

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К настоящему моменту собрано более 1000 подписей под коллективным обращением Целевого учреждения Kadunud и добровольцев Ида-Вирумаа Iga Elu, основное требование которого заключается в том, чтобы полиция применяла все имеющиеся ресурсы для нахождения без вести пропавшего человека в самом начале поисковой операции.

На снимке – «ударная» группа добровольцев, а за все время поисков в сентябре-октябре их было более 100. Фото: Анастасия Кивистик

Первый шаг сделан: 11 декабря организация Iga Elu, созданная по инициативе группы волонтеров из разных городов Ида-Вирумаа, получила свидетельство о государственной регистрации. Но это лишь начало пути, так как из-за отсутствия единой поисковой системы, отмечается в пресс-релизе Kadunud, только в сентябре этого года в лесах погибли три человека.

Анализируем причины

До 2007 года в республике имелась единая спасательная структура, финансированная из Норвегии. Тогда все было на уровне, рассказал нашему изданию Николай Тогидный, сын погибшего в сентябре Ивана Федоровича (подробнее см. «НГ» от 17.10). «Проводили тренинги, сбрасывали с вертолетов манекены, учили людей, которые становились дипломированными специалистами» и т.д. Все было, в том числе и обученные собаки. С прекращением финансирования, естественно, все развалилось.

Поиски людей в настоящее время осуществляют полицейские и пограничники, которые не в состоянии в полном объеме проводить спасательные операции, поскольку у них на первом плане своя служба.

Была создана добровольная организация SA Kadunud OPEROG, накопившая к настоящему времени 9-летний опыт поисков. И что же? «Государство годами показывало свою неспособность создать единую систему, в которой непосредственно с начала поисков полиция работает в сотрудничестве с её договорными и подчиняющимися организациями,» – подытожил в пресс-релизе руководитель Kadunud Ааре Рюютель. Все это привело к «абсурдной ситуации, когда государство запрещает... в начале поисков привлекать бесплатную для государства профессиональную помощь», – пояснил он. Между тем три жизни все же были спасены в этом году, а могло быть и больше, но не вышло, потому что не призвали волонтеров в первые часы.

Волонтеры: аргументы «за»

Трагическое происшествие с Иваном Тогидным, подробно изложенное в СМИ, побудило к созданию добровольческой организации Iga Elu. Наши беседы с Николаем Тогидным и Алексеем Непримеровым помогли обозначить детали, которые четко доказывают необходимость волонтерского движения.

Первое – количественный фактор. Поиски в лесу ведутся цепью, люди располагаются на расстоянии видимости друг от друга – в густой чаще это обычно 5 метров. Ясно, что чем больше народа участвует, тем выше шансы на спасение заблудившегося человека. Могут ли полиция и погранвойска обеспечить надлежащее число людей, которых придется отрывать от несения службы? Едва ли. А добровольцы могут. В те тяжелые дни сентября – октября ежедневно в поисках участвовало 20-25 человек, при том, что в общей сложности прибыло более 100 добровольцев. Умножаем 25 на 5 и получаем фронт шириной 125 метров, что, согласимся, гораздо эффективнее, нежели маленькие группы.

Второе – мобилизационная готовность. Когда полиция, наконец, милостиво разрешила добровольцам участвовать в поисках, по призыву Алексея Непримерова, Александра Фролова, Ксении Клочковой (сейчас они – учредители Iga Elu), Виктора и Светланы Андреевых, и других очень скоро на место прибыли десятки людей. Скептики возразят: ну и что, военные среагируют по приказу еще быстрее! Может быть, но – см. выше: количественный фактор! И еще неизвестно, кто кого опередит: добровольцы, подчеркнул Николай Тогидный, «все собираются по свистку!» именно, все, хоть сто, хоть тысяча, сколько получится.

Напоминаем: сегодня оперативные сообщения о начале поисков получают более 5300 добровольцев по всей Эстонии, из которых около 900 выбрали круглосуточное информирование через СМС. Это уже немало, но станет больше, если люди сумеют преодолеть сопротивление чиновничьей массы.



Третье – профессионализм. В ходе поисков Ивана Тогидного выяснилось, что хотя у полицейских имелось надлежащее оборудование, в частности, тепловизоры, однако не все умели ими грамотно пользоваться. Тогда как добровольцы – люди самых разных профессий, в том числе инженеры и компьютерщики, умеющие работать с картами, навигаторами, исключительно сложной техникой. Отсюда простейший вывод: чем больше добровольцев, тем шире выбор специальностей. Количество переходит в качество.

Перечисленное – еще далеко не все. Но уже достаточно, чтобы усомниться в целесообразности упрямого сопротивления чиновничества, которое до сих пор не может или не хочет уяснить главного – помощь стране готова. И все, что нужно – своевременное извещение о происшествии в первые же часы, а желательно, минуты. «Мы за что боремся сейчас? Такие случаи были и будут все равно. И тягомотина, которая растягивается на 4-5 дней, когда человек еще живой, должна быть исключена», – убежден Николай Тогидный.

Что предстоит сделать?

Сбор подписей для обращения в Рийгикогу начат 27 ноября и завершается 22 декабря включительно. Необходима, как минимум, тысяча подписей. Они уже собраны, но чем больше, тем лучше и, возможно, тем скорее власти среагируют на главное требование петиции – установить «в органах, ответственных за розыск пропавших без вести лиц», единую систему, «по уставу которой... ответственный за поиски сотрудник незамедлительно оповещает... основанную на гражданской инициативе и национальном добровольчестве оперативную поисковую группу OPEROG целевого учреждения Kadunud по круг­лосуточному телефонному номеру 6616776». Теперь к группе присоединяется организация добровольцев Ида-Вирумаа, для которой более чем подходит латинский девиз: Praedicatio temporanea vitam salvat, «своевременное извещение спасает жизнь».

Ссылка для сбора подписей в веб-среде: rahvaalgatus.ee

Можно обойтись и без электроники, подписав бумажную петицию. Для этого достаточно посетить отдел цветов «Fie Anna Ivanova lilled pood», расположенный в «Гросси» (Пяхклимяэ, 2а) или в Mega Market (Раквере, 71, вход со стороны Rimi).

Сергей Трохачев

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