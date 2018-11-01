+Видео. +Галерея. В этом году — на одного деда больше

Дата публикации: Вчера, 12:40 Просмотрено: 313

Четырнадцатая встреча российского Деда Мороза и эстонского Санта-Клауса, местом которой как обычно стал город Нарва, была полна хороших новостей и добрых пожеланий. Были и сюрпризы.

Встреча российского Деда Мороза и эстонского Санта-Клауса в Нарве.

Рождественские деды встретились на мосту Дружбы, а затем они и «сопровождающие их официальные лица» двинулись в сторону Нарвы. С некоторой паузой — российские пограничники задержали одного и эстонских телеоператоров, который слегка увлекся и пренебрег требованием не снимать на границе.

На выходе из погранпункта Дедов встречали журналисты, исполнители народной песни из Санкт- Петербурга, а затем и старый знакомый — мальчик Егор. Юный нарвитянин, как выяснилось, встречает «волшебный дуэт» уже второй год подряд и в честь продолжения дружбы получил от него рождественскую сладость.

Затем процессия переместилась к городской елке на Петровской площади. Здесь ее уже ожидали представители Нарвского горуправления: главы законодательной и исполнительной власти Ирина Янович и Тармо Таммисте, а также генеральный консул РФ в Нарве Юрий Грибков.

В импровизированной форме — отвечая на вопрос, который им достался из рождественского шара, представитель руководства Ивангорода — заместитель главы администрации Татьяна Шарова и глава муниципального образования Виктор Карпенко рассказали Дедам и публике, что хорошего произошло в их городе в уходящем году. Выяснилось, что первыми в этом ряду стало получение средств из еврофондов на продолжение строительства променада, а также уже осуществленная масштабная реновация городских дорог, средства на которую были получены уже из российских источников. В нарвской копилке успешных дел оказались прохождение 1-го тура конкурса «Культурная столица 2024» и также получение средств на продолжение променада.

А Тармо Таммисте радостно поделился, что неделю назад стал дедушкой. Артисты подарили Деду Морозу и Санта Клаусу несколько задорных песен. Затем делегация направилась в детские сады Чиполлино и Сядемеке.

Подробнее — в следующем номере НГ и ВП.

Татьяна Завьялова

Фотогалерея: Татьяна Завьялова