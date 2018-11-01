+Галерея. Алан Калдоя поблагодарил за открытие «Свободной сцены» ...свою бабушку

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В субботу, 1 декабря, состоялось торжественное открытие нового театрального центра Vaba Lava, где с приветственной речью выступил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Под аплодисменты публики на сцену вышли основатели театрального центра в Нарве (слева направо) Мярт Меос, Алан Калдоя (с дочерью) и Кристина Рейдольв.

Фото: Александр Цкаев

В своей речи Ратас выразил надежду, что новый театральный центр быстро станет культурным мостом, который на новом важном уровне свяжет Нарву с остальной Эстонией и миром. «Сегодняшнее мероприятие является подтверждением тому, что правительство может при помощи конкретных решений уделять больше внимания тем регионам и населенным пунктам, которые годами оставались далекими от нас, - сказал премьер-министр. – Именно поэтому мы также решили построить в Нарве колледж Академии МВД и запустили программу поддержки Ида-Вирумаа».

Юри Ратас считает, что Vaba Lava в Нарве станет культурным мостом нового уровня.

Фото: Александр Цкаев

По словам Ратаса, открытие Vaba Laba Narva важно не только для нарвского региона, оно имеет большое значение для региональной, интеграционной и культурной политики всей Эстонии. «Я твердо верю, что это поможет многим людям открыть для себя Нарву и вдохновиться этим городом. Это был бы отличный подарок от Нарвы к столетию Эстонской Республики», - заявил премьер-министр.

Со сцены прозвучали также слова благодарности основателей «Свободной сцены» Алана Калдоя, Мярта Меоса и Кристины Рейдольв всем тем, кто помогал и сотрудничал с ними во имя большой цели - Министерству культуры, архитекторам, проектировщикам, строителям, и другим. Алан Калдоя добавил: «Хочу поблагодарить свою бабушку Екатерину Архиповну Майсте. Если бы она не приучила меня с детства любить этот край и уважать здешних людей, то этого театра мы сегодня не открывали бы».

На открытии театрального центра с больши успехом прошел спектакль эстонского проектного театра R.A.A.A.M «Транзит. Остановите музыку», поставленный российским режиссером Дмитрием Егоровым. Его репетиции начались еще за месяц до открытия, когда активно шли строительные работы. Спектакль основан на 47 интервью с известными эстонскими музыкантами: об их гастролях в Советском Союзе, о том времени, когда Эстония хотела свободы. Еще раз в Нарве этот спектакль покажут весной.

На открытии центра наше издание пообщалось с некоторыми гостями. Политик и режиссер Яак Аллик, поставивший в Нарве совместно с театром «Ильмарине» спектакли «Право сильнейшего» и «Домовой», рассказал нашему изданию, что был причастен к появлению в Нарве настоящего театра. «Когда команда Vaba Lava искала в Нарве здание, я обратил их внимание на этот объект, ведь именно здесь тогда проходили спектакли «Ильмарине». То, что они сделали - это большой прорыв, настоящий подарок Нарве»,- сказал Аллик.

Известный предприниматель, директор строительной фирмы Vant Юрий Барков с интересом изучал внутреннюю отделку «Свободной сцены». «Все сделано качественно, со вкусом. Когда-то именно я занимался возведением административного здания завода и рад тому, что оно обрело новую жизнь, ведь сами конструкции здесь сделаны на совесть,» - отметил он.

Руководитель MISA Ирене Кяосаар рада и оживлению театральной жизни в Нарве, и тому, что у Центра интеграции и миграции появится новая замечательная площадка для проведения своих мероприятий. «И, конечно, эстонские спектакли с русскими субтитрами - хорошая возможность для интеграции», - добавила она.

Ирина ТОКАРЕВА

Фото: Александр Цкаев