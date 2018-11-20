Экстренная смена администрации Нарвской Православной школы шокировала учителей и родителей

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Многие учителя и родители Православной гуманитарной школы считают, что будущее учебного заведения находится под угрозой с тех пор, как его судьбой единолично распоряжается священник Виталий Гаврилов.

Об этом они рассказали в пятницу, 30 ноября, на пресс-конференции, проведенной в конференц-зале гостиницы «Нарва», поскольку проводить мероприятие на территории школы отец Виталий запретил.

Напомним, что прежний директор школы, всеми уважаемый педагог и журналист Андрей Иванен скончался 30 августа, накануне учебного года. В школе остался сложившийся за долгие годы административный костяк, которому родители доверяли: завуч Елена Петра (стаж работы в школе - 16 лет), бухгалтер, завхоз и секретарь-делопроизводитель в одном лице Елена Иванен (стаж работы - 22 года), директор по развитию Максим Иванен (стаж работы - 11 лет) - вдова и сын покойного директора. Максим Иванен уволен со дня, Елена Петра и Елена Иванен написали заявления об уходе. Временно исполняющей обязанности директора назначена директор Нарвского языкового лицея Надежда Черкашина, а обязанности завуча выполняет учитель той же школы Катрин Лоок. Смена руководства произошла по инициативе священника Виталия Гаврилова - члена правления НКО Oigeusu Hariduse Uhing Ules-tousmine.

Именно НКО является собственником школы. В его правление входили Андрей Иванен, священник Александр Пидвысоцкий (проживающий в настоящее время в России) и протоирей Виталий Гаврилов, настоятель храма Нарвской иконы Божьей Матери. После смерти Иванена отец Виталий, получивший у Александра Пидвысоцкого доверенность на ведение дел, стал распоряжаться судьбой школы практически единолично.

Пытались скрыть нарушения

Накануне пресс-конференции священник разослал всем СМИ пресс-релиз (полностью опубликован на нашем сайте www.prospekt.ee), в котором излагает свою версию событий в школе. «В процессе своего становления школа переживала разные периоды. Было много трудных обстоятельств, в т.ч. и финансовых, но школа их преодолела. Был собран коллектив, получена бессрочная образовательная лицензия. Школа имеет свое лицо, о ней знают в городе, в республике. Большая благодарность за это Андрею Владимировичу, его помощникам, а также всем, кто в разные периоды работал в этом учебном заведении». То есть, вероятно, благодарность распространяется и на Елену Петра, Елену Иванен и Максима Иванена, лишившихся на днях своих рабочих мест.

Однако именно эти трое сотрудников, как утверждает священнослужитель, «ожесточенно сопротивлялись проведению конкурса на должность директора на предложенных держателем условиях», поскольку хотели выбрать «своего» директора.

«В этих условиях держатель школы был вынужден изменить устав, и теперь директор назначается решением держателя, а не совета школы».

Отец Виталий сообщает также, что аудиторская фирма, проводившая контроль 20.11.2018 г., выявила, что в школе имеются серьезные проблемы с ведением учета рабочего времени, оформлением оснований для выплаты зарплаты и недостача наличных денег. «Составлен соответствующий акт. Решается вопрос о целесообразности возбуждения по выявленным фактам уголовного дела»,- подчеркивает священник.

«Только теперь стало ясно, что представители нынешней администрация школы делали все возможное, чтобы скрыть нарушения от держателя, от педагогического коллектива и родителей, а также не допустить в управление школой новых лиц», - подводит он итог.

За два месяца - три директора

Однако, как утверждает теперь уже бывшая администрация школы, условия проведения конкурса на должность директора, предложенные Виталием Гавриловым, не соответствовали требованиям закона. Что же касается «своего» директора, то школьный совет действительно предлагал назначить на этот пост Елену Петра, поскольку она соответствовала всем квалификационным требованиям и хорошо знала все нюансы школьной жизни.

По уставу школы назначать и выбирать директора должен был именно совет ( в который входят родители учеников, учителя и представители администрации), но отец Виталий заявил сразу, что в этой должности епископ Лазарь желает видеть вполне определенного кандидата - Катрин Лоок, нового для школы человека.

Хотя никаких официальных выборов директора не было, в государственный образовательный инфорегистр в качестве и.о. директора была внесена вначале Катрин Лоок, а затем - епископ Нарвский и Причудский Лазарь. Елена Петра и Максим Иванен обратились в министерство за юридической консультацией, и только тогда, 28 ноября, узнали, что отец Виталий изменил школьный устав таким образом, что теперь директора школы назначает ее собственник, а не школьный совет. В тот же день и.о. директора была назначена Надежда Черкашина.

Был представлен на пресс-конференции и акт аудиторской проверки: документ составлен на русском языке, реквизиты аудитора отсутствуют. Самое серьезное обвинение в акте, недостачу 16000 евро, Максим Иванен объяснил тем, что аудитор просто не дал бухгалтеру времени, чтобы подтвердить наличие денег, которые в настоящий момент уже положены на счет школы.

Родители упрекали отца Виталия в затеянном во время учебного процесса некачественном и ненужном ремонте и нежелании общаться со школьным советом и родителями (отца Виталия на пресс-конференцию также пригласили, но он не пришел). Многие родители высказывали мнение, что перемены затеяны с тайной целью «отремонтировать здание за государственные деньги и устроить в нем богадельню».

«Что мы можем сделать, чем вам помочь?» - спрашивали родители у теперь уже бывшей администрации. Однако на этот вопрос никто не смог дать ответа: видимо, это тот случай, когда юридически все корректно.

Остается надеяться, что опасения родителей и учителей не оправдаются. Надежда Черкашина сказала нашему изданию: «Постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы удовлетворить требования держателя Православной школы и договориться с учителями. Очень важно, чтобы Православная школа, как образовательное учреждение, в Нарве сохранилась».

Ирина Токарева