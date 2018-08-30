Члены школьного совета готовы забрать детей из Нарвской Православной школы. Добавлен комментарий отца Виталия

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Еще вчера в интернете обсуждали новость о том, что освободившееся после смерти всеми уважаемого многолетнего директора Нарвской православной школы Андрея Иванена место занял никто иной, как глава Нарвской и Причудской епархии епископ Лазарь (в миру - Александр Гуркин). Однако сегодня стало известно, что со вчерашнего дня эту должность занимает Надежда Черкашина, директор Нарвского Языкового Лицея.

Члены школьного совета Марина Иванова и Анна Шамарина (слева направо) говорят, что готовы забрать детей из школы, если с ними не станут считаться.

Держателем Нарвской Православной школы было НКО, в правление которого входили три человека: директор школы Андрей Иванен, руководивший ею почти с самого ее основания, православный священник Александр Пидвысоцкий, который на данный момент живет в России, и настоятель храма Нарвской иконы Божией матери протоирей Виталий Гаврилов. Фактически после смерти директора школы именно Виталий Гаврилов стал единственным руководителем НКО.

Родители в шоке

Как рассказали нашему изданию вчера члены школьного совета Марина Иванова и Анна Шамарина, деятельность отца Виталия в роли держателя школы их поразила. «Во-первых, посреди учебного года неожиданно начался ремонт — дети страдали от пыли и запаха краски, хотя нельзя сказать, что состояние школы было таким, что экстренный ремонт был ей необходим. Но главное, что согласно уставу школы в выборах нового директора должны участвовать и администрация школы, и родители, и даже ученики. Но на деле никаких выборов не было, и мы лишь на днях узнали, что устав школы изменен и теперь директора держатель школы выбирает единолично», - рассказала Анна Шамарина, у котрой в данной школе учится четверо детей.

«Школьный совет выступал за то, чтобы назначить директором школы нынешнего завуча Елену Петра — мы давно знаем ее, доверяем ей и нынешнему педагогическому коллективу. Теперь же, как мы слышали, и Елене Петра, и многим другим нашим учителям грозит увольнение. Но мы-то отдавали своих детей именно в эту школу — с этими учителями, с этой, а не другой администрацией. Мы этой школе доверяли. И, учитывая, что школа частная и мы вносим за детей плату, по меньшей мере странно, что наше мнение никого не интересует», - добавила Марина Иванова, у которой в Православной школе учится двое детей, один из которых — инвалид. Мамы рассказали, что лично встретиться с отцом Виталием, чтобы обсудить школьные дела, им удалось лишь на днях, но в ходе этой встречи добиться взаимопонимания не удалось. «Мы выслушали немало обвинений в адрес нынешней администрации — на наш взгляд, ничем не подкрепленных. Когда я спросила, вернут ли мне родительскую плату, если я переведу детей в другую школу, отец Виталий ответил: разумеется. Но никакой заинтересованности в том, чтобы мы остались, не проявил», - рассказывает Марина Иванова.

Пресс-конференцию в здании школы отменили

Учитель начальных классов Наталья Разгуляева рассказала, что в течении многих лет, когда финансовое положение школы было не слишком хорошим, и учителя, и родители вкладывали немало сил, чтобы поддержать здание и оборудование в порядке: своими силами делали ремонты, кто-то из родителей дарил школе мебель, кто-то — телевизор и так далее. «Эта школа жила во многом благодаря подвижнической деятельности Андрея Иванена. И теперь, когда он умер, школа сразу оказалась плохой, учителя, которые открыто высказывают свое мнение по поводу происходящего — на грани увольнения. Неужели все это согласуется с христианскими принципами?», - недоумевает учитель.

В пятницу школьный совет и администрация Православной школы пригласили журналистов на пресс-конференцию, в ходе которой хотели познакомить общественность с произошедшими в школе переменами. Однако уже сегодня протоирей Виталий Гаврилов сообщил СМИ, что пресс-конференции в школе не будет: как держатель школы, он запретил ее проведение и считает, что Максим Иванен не имел полномочий ее назначать. В пояснение своей позиции отец Виталий прислал подробный пресс-релиз, который мы полностью публикуем ниже.

Как сообщил нам позже Максим Иванен, пресс-конференция перенесена в другое место, но обязательно состоится.

Ирина Токарева

Комментарий Надежды Черкашиной

Директор Нарвского Языкового Лицея Надежда Черкашина подтвердила нашему изданию, что со вчерашнего дня временно исполняет и обязанности директора Нарвской Православной гуманитарной школы. «Делаю это по просьбе протоиерея Виталия Гаврилова и с благословения епископа Лазаря. Мне помогает исполняющая обязанности завуча Православной школы Катрин Лоок. Сегодня мы начали приводить в порядок основные документы», - сказала нам Надежда Черкашина. Она пояснила, что ее назначение было экстренным, и к своим обязанностям она приступила 28 ноября.

«С документацией в Нарвской Православной гуманитарной школе большие проблемы. Комментировать их я не могу. Такова договоренность с держателем школы. Но я попытаюсь сделать все, что в моих силах, чтобы привести в порядок основные документы в ближайшие сроки. Постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы удовлетворить требования держателя Православной школы и договориться с учителями. Очень важно, чтобы Православная школа, как образовательное учреждение, в Нарве сохранилась".

Пресс-релиз держателя Нарвской Православной школы протоирея Виталия Гаврилова:

«Только теперь стало ясно, что представители нынешней администрация школы делали все возможное, чтобы скрыть нарушения»

Нарвская православная школа была основана священником Владиславом Кумышом в 1991 году. По своему статусу она является частной. С 1996 года по 30.08.2018 г., в течение 22 лет, ее директором был А.В. Иванен.

В процессе своего становления школа переживала разные периоды. Было много трудных обстоятельств, в т.ч. и финансовых, но школа их преодолела. Был собран коллектив, получена бессрочная образовательная лицензия. Школа имеет свое лицо, о ней знают в городе, в республике. Большая благодарность за это Андрею Владимировичу, его помощникам, а также всем, кто в разные периоды работал в этом учебном заведении. По инициативе держателя в школе была установлена мемориальная доска в память об Андрее Владимировиче Иванене.

Школа работает в помещениях, предоставленных Нарвским Воскресенским приходом ЭПЦ МП. Держателем (собственником) школы является НКО Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine (рег. код 80137902). После кончины Андрея Владимировича протоиерей Виталий Гаврилов оказался единственным членом правления держателя школы, который живет в Эстонии, т.к. другой член правления постоянно находится за пределами республики.

Согласно закону о частной школе и Уставу школы, не вмешиваясь в учебный процесс, держатель решает кадровые и хозяйственно-финансовые вопросы, т.к. школа является учреждением держателя школы, а не самостоятельным юридическим лицом, а также осуществляет контроль за исполнением бюджета школы.

После ухода из жизни А.В. Иванена держатель в новых условиях проявил повышенное внимание к работе школы, с целью выбора на должность директора достойного кандидата, обеспечения учебного процесса, расширения внешних связей и сохранения православной специализации школы.

За короткое время после кончины долголетнего директора было осуществлено много важных дел. Держателем было принято решение о проведении ремонта в школьном здании. К настоящему времени проведен полный ремонт коридоров на первом и втором этажах, трапезной, лестницы; установлено новое современное освещение на двух этажах, заказаны красивые и удобные стенды (старые были уже непригодны и опасны, т.к. дети, вставая со скамеек, задевали их головами); полностью заменен линолеум на полу (старый был в дырах); покрытые мелом еще в советские времена стены были выровнены и покрашены краской приятных тонов, подобранных художником-дизайнером Николаем Кобзевым. Школа, расположенная в здании бывшей поликлиники, приобрела совершенно иной вид.

Держателем был заключен договор о сотрудничестве с городским управлением г. Нарва, которого не было у школы в течение 27 лет; заключен договор с обственником здания о бессрочной аренде; подготовлен договор о сотрудничестве с Академией МВД. Получена также материальная помощь из дополнительного бюджета города.

Вместе с тем держатель столкнулся с ожесточенным сопротивлением членов администрации школы в лице зам. директора по развитию Максима Иванена, зам. директора по учебной части Елены Петра и бухгалтера Елены Иванен проведению конкурса на должность директора на предложенных держателем условиях. Особое сопротивление вызвало требование, что директором должен стать практикующий православный христианин.

После того, как выяснилось, что у держателя школы есть кандидат на должность директора не из числа работников школы, вместо помощи со стороны этих представителей администрации держатель школы неожиданно столкнулся с прямым неподчинением, публичными оскорблениями в его адрес, с извращением фактов, распространением угроз и ложных сведений, порочащих как представителей держателя школы, так и их священноначалие.

Указанные представители администрации начали настраивать против держателя и предлагаемой им кандидатуры на вакантную должность директора педагогический коллектив, родителей и даже самих учеников, не гнушаясь при этом никакими средствами.

Несмотря на прямой запрет от держателя школы заниматься выборами директора и требование заниматься своими прямыми обязанностями согласно трудового договора, они продолжили свою подрывную деятельность, опубликовали на сайте школы свои условия конкурса, и не имея на то полномочий. Затем в нарушение устава собрали часть членов совета для назначения директора школы с целью навязать держателю школы кандидатуру из своей среды. По сути они встали на путь разрушения школы только из-за того, что у них нет законного права назначить «своего» директора.

В этих условиях держатель школы был вынужден изменить устав, и теперь директор назначается решением держателя, а не совета школы. Для юридической помощи держателем заключен договор с адвокатским бюро.

Одновременно держателем было принято решение о проверке хозяйственной и финансовой деятельности школы с целью подготовки достоверной финансовой документации для нового директора.

Аудиторская фирма, проводившая контроль 20.11.2018 г., выявила, что в школе имеются серьезные проблемы с ведением учета рабочего времени, оформлением оснований для выплаты зарплаты и недостача наличных денег. Составлен соответствующий акт. Решается вопрос о целесообразности возбуждения по выявленным фактам уголовного дела.

Только теперь стало ясно, что представители нынешней администрация школы делали все возможное, чтобы скрыть нарушения от держателя, от педагогического коллектива и родителей, а также не допустить в управление школой новых лиц. В настоящее время ими предпринимаются попытки получить поддержку своей деятельности от общественности города, медиа, министерства образования и науки и церковного управления ЭПЦ МП.

В этом ряду стоит и объявление Максимом Иваненом о пресс-конференции в здании школы ЗОЛ 1.2018 г. для публичного распространения своего взгляда на положение дел в школе. Поскольку у него отсутствуют полномочия на созыв таких пресс-конференций от имени школы и выступать перед общественностью от ее имени, то уже приступившая к своим обязанностям новая администрация школы вынуждена сообщить о том, что пресс-конференция не состоится, и направить настоящий пресс-релиз всем, кому поступило извещение М. Иванена.

Вместе с тем положение дел в школе начало выправляться, завуч Е. Петра подала держателю школы заявление об увольнении, а с бухгалтером Е. Иванен заключено соглашение о прекращении трудового договора с 07.11.2018 г. Очевидно, что и дни пребывания М. Иванена в школе тоже сочтены, дальнейшее сотрудничество с ним стало невозможным.

28 ноября 2018 г. на должность и.о. директора школы назначена Надежда Черкашина, директор Нарвского языкового лицея, имеющего высокий рейтинг среди школ Эстонии. На полставки завуча школы назначена Катрин Лоок, учитель эстонского языка Языкового лицея.

От имени держателя школы заверяю, что в ближайшее время новой администрацией возникшие проблемы будут устранены.