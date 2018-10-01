Латвии – 100: пробуди в себе патриота 

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В ноябре Латвийская Республика отметила свой столетний юбилей провозглашения независимости. О плане празднования столь значимого для государства события заговорили ещё в 2015 году, когда на заседании комиссии Сейма министр культуры Даце Мелбарде, заявила: «Программа столетия Латвии будет легкой и понятной для всех, юбилей будем праздновать как день рождения».

Таким образом городские и краевые управления, учреждения, учебные заведения, а также отдельные жители страны имели возможность ощутить приближение большого праздника и заблаговременно подготовиться к самому торжеству.

ПРОГРАММА «ЛАТВИИ -100» (2017 -2021)

n На мероприятия и проекты в рамках празднования столетия Латвийской Республики выделено около 27 млн евро из государственного бюджета. Из них 2,3 млн евро предназначено для проектов в области культуры: новые театральные, оперные и балетные постановки, художественные выставки и музыкальные представления, новые фильмы и музыкальные произведения.

n Ещё 2,9 млн евро было выделено на программу публичной дипломатии Министерства иностранных дел.

n 1,95 млн евро финансирования было предназначено для общественных СМИ и медиа продуктов, посвященных столетию Латвии: передачи, циклы дискуссий, телевизионный сериал о становлении государства и т.д.

n 1,5 млн евро было вложено в развитие народного хозяйства: экономические форумы, дни регионов Латвии и другие мероприятия.

n 0,9 млн евро было распределено на усиление знаний истории: реконструкция борьбы за независимость, образовательные игры, исторические конференции и другое.

n 2,78 млн евро было вложено в международную культурную программу: более 100 культурных мероприятий высокого уровня в 20 странах, проекты сотрудничества с Эстонией, Литвой, Финляндией и другими странами, перевод произведений латышских авторов на иностранные языки, участие в международных книжных ярмарках, сотрудничество с соотечественниками за рубежом.

n 13 млн евро было выделено на инициативу «Латвийская школьная сумка».

n 2,1 млн евро распределили на празднование Дня Независимости в Латвии.

n Программа «Латвии-100» представляет из себя более 900 мероприятий и 100 проектов, поддержанных Госфондом культурного капитала и Латвийским фондом охраны среды, более 400 предложенных самоуправлениями мероприятий. В Латвии действовало около 120 краевых координаторов празднования столетия государства.

n На сегодняшний день было выпущено 16 новых фильмов (игровые, документальные и анимационные) и 70 музыкальных композиций, состоялся цикл концертов «Кольцо Латвии» в каждом из регионов страны, были выпущены книги и организованы художественные выставки.

Много проектов — хороших и разных

Нужно признать, что программа празднования столетия Латвии – это масштабный проект и, пожалуй, рядовому жителю (такому как я, например) сложно сориентироваться и выбрать из всевозможных мероприятий то, что поможет как скрасить досуг, так и ощутить то самое чувство принадлежности к государству.

Однако в силу своей профессии, а также благодаря новостям из средств массовой информации и социальным сетям в течение этого года мне приходилось сталкиваться с теми или иными проектами, которые были включены в программу «Латвии-100». О мероприятиях, привлекших внимание наибольшего числа жителей, в том числе и мое, расскажу подробнее.

Инициатива «Латвийская школьная сумка» – важная часть культурной программы, подготовленной к столетию нашего государства. Ее идея заключается в том, чтобы каждому школьнику независимо от финансовых возможностей родителей дать возможность посетить культурные и художественные мероприятия. Охватываемые сферы: архитектура, дизайн, театр, музыка, изобразительное искусство, танцы, литература, культурное наследие, кино.

Цель проекта - предоставить каждому латвийскому школьнику возможность лично познакомиться с природными и культурными ценностями Латвии, «пощупать» достижения науки и услышать истории успешного ведения бизнеса.

По положению проекта школам выделяется по 7 евро на ребенка в семестр, причем позже учебные заведения будут обязаны отчитаться за все потраченные деньги.

Этой инициативой достаточно активно пользовались и даугавпилсские учебные заведения, которые большую часть средств тратили на поездки в столицу Латвии и посещение заводов, на которых производятся знаковые латвийские товары.

Ученики Даугавпилсской школы центра на экскурсии в Риге. Фото из архива школы

Инициатива «100 дел для Латвии» заключается в том, чтобы создать такие проекты, результатами которых можно пользоваться долгие годы. Девиз проекта - «Следы, которые мы оставим после себя». Свой «след» может оставить любой житель Латвии.

Создать украшения для своего города, облагородить парк, привести в порядок остановку общественного транспорта или смастерить кормушку для птиц – все это возможно в рамках инициативы «100 дел для Латвии».

На данный момент по этой инициативе подано 174 идеи по всей Латвии, 88 из них уже закончены.

Так, в Даугавпилсе учителя и ученики 4-го специального учреждения дошкольного образования высаживали растения, которые вырастили сами. Таким образом, плоды их работы будут радовать глаз, как самим детям и учителям, так и гостям учреждения.

Акция «Дерево Счастья». В рамках Всемирной большой толоки латвийцам было предложено не только внести вклад в создание более зеленой и здоровой планеты, но и положить начало новой традиции под девизом «Каждому свое Дерево счастья!». К участию в акции призывались городские самоуправления, учреждения, фирмы, общественные организации и простые жители, задачей которых было посадить новое дерево и отметить его месторасположение на специальной интерактивной карте.

«Мы будем сажать эти деревья с добрыми мыслями! Это называется позитивное кодирование, которое будет нас программировать на последующие 100 лет. Тут ведь – как в шахматах, нужно думать на сто шагов вперед. И, может, тогда наступит время, когда нам больше не придется собирать мусор!» - сказала руководитель Большой толоки Вита Яунземе.

В городе Медуми Даугавпилсского края в рамках празднования праздника волости также было посажено то самое Дерево счастья.

«Латвия в варежках» - эта акция призывала праздновать сотый юбилей в варежках, а также позаботиться об этом символическом подарке для друзей и близких. Идея такого народного символа празднования столетия республики пришла после выставки CILME (происхождение/ткань как концепция и материл национальной идентичности). Художница Байба Вайводе участвовала в ней с работой Ielaikotās vērtības («Ценности, запечатленные во времени»). Это были так называемые лайки (знаки «нравится») из сотни разных рукавичек: детских и взрослых. Жители Латвии воодушевились этой идеей и принялись вязать варежки к государственному празднику – во многих случаях коллективно!

«Поздравление Латвии» с использованием азбуки Морзе. В преддверии юбилея был организован марафон поздравлений для детей и взрослых, которым предлагалось поздравить Латвию с днем рождения, используя сигналы азбуки Морзе. В рамках проекта было запущено специальное приложение, в котором каждый мог отправить поздравление в день рождения Латвии, зашифровав его азбукой Морзе. Проект был реализован в двух этапах. Сначала до 18 ноября латвийцы могли рассылать свое поздравление Латвии, а также отправить его другим, используя приложение.

Также в сотрудничестве с Латвийским паралимпийским комитетом, с 13 ноября до 17 ноября проходили флешмобы, в ходе которых любой желающий имел возможность послушать и расшифровать школьникам поздравления, написанные нашими паралимпийцами.

«Оббеги Латвию» — это проект, в рамках которого все желающие могли принять участие в 18-дневном забеге вокруг страны. Цель проекта– мотивировать латвийцев стремиться к своим целям, а также сломать стереотипы о невозможности их достижения.

Маршрут забега проходил через 43 края Латвии. Люди могли подать заявку на участие заранее, или же присоединиться в процессе. Участники имели возможность побывать в самых дальних точках Латвии, увидеть самый высокий маяк, рыбацкие поселки и различные необычные объекты как, например, сказочные тропы Мазсалацы, Большую Чертову пещеру в Сигулде и другие.

Книга «Латвии 100» – это работа творческой команды авторов, которые в течение двух с половиной лет путешествовали по всем городам и волостям Латвии, с целью собрать фотокарточки и истории, с помощью которых можно охарактеризовать нашу страну к её 100-летию. Книга включает в себя свыше 4400 фотографий, которые предоставили более 1200 соавторов со всей Латвии – историки, работники музеев, библиотекари, учителя, коллекционеры, журналисты и фотографы. Фотоистории знакомят с жизнью в Латвии на протяжение 100 лет. Всего в книге задействовано около 300 тем, а каждая из фотографий имеет свой комментарий.

Презентация книги «Латвии 100» прошла в Даугавпилсе 28 августа.

Как отметили столетие латвии в мире

К поздравлениям Латвийской Республики с днём рождения присоединилась Прибалтика и другие страны ЕС.

18 Ноября Эстонское телерадиовещание запустило в эфир праздничную программу-поздравление с Днем независимости.

Например, на «четвертой кнопке» Эстонского радио уже с 12 ноября звучали праздничные тематические викторины и минутки изучения латышского языка в рамках Надели Латвии. Также на телеканале ETV+ в день рождения Латвии показали такие документальные фильмы как «Моя Латвия», «Восемь звезд» о латышских стрелках, «Латвия – 100. Борьба за свободу Латвии».

В Вильнюсе 18 ноября на площади Лукишкес литовцы под гимн подняли флаг Латвии.

17 ноября, в честь столетия Латвийской Республики в красно-бело-красный цвет латвийского флага был окрашен Ниагарский водопад. Этот подарок для Латвии и всего латвийского народа был подготовлен по инициативе проживающей в США уроженки Латвии Сандии Байот и почетного консула Латвии в штате Нью-Йорке Ахмета Орена при участии посла Латвии в США Андриса Тейкманиса и посла Латвии в Канаде Карлиса Эйхенбаумса, которые обратились к официальным властям стран с просьбой содействовать этой инициативе. Также были подсвечены еще некоторые объекты в США, Канаде, Израиле и других странах мира.

Также стоит отметить, что выдающееся культурное событие Латвии – «Праздник песни и танца», в этом году стало еще более масштабным и особенным. Так, во XXVI Вселатвийском Празднике Песни и XVI Празднике танца приняло участие около 43 000 человек из 118 латвийских самоуправлений, а также из других стран мира, где латвийцы поддерживают и развивают традицию праздника. Гостями города стали музыкальные и танцевальные коллективы, а также зрители из самых дальних уголков мира.

В Риге прошел XXVI Праздник песни и XVI Праздник танца, в котором участвовали свыше 42 тысяч человек.

А что Даугавпилчане?

Помимо общегосударственных праздников, в Даугавпилсе, самом русскоязычном городе Латвии, в течение 2018 года состоялось множество мероприятий локального масштаба: множество концертов, посвященных 100-летию Латвии, были представлены художественные выставки, а также проведены различные образовательные и развлекательные мероприятия.

Вместе с тем некоторые даугавпилчане оказались особенно инициативными и придумали своё поздравление для родной страны.

Этим летом в Даугавпилсе была организована акция, приручённая к столетию Латвии - «Сто нас – сто раз». Один из спортивных клубов города предоставил жителям и гостям города возможность поднять одну или две гири по сто раз (поднимать можно было с перерывами). Участники акции, которые справлялись с поставленной задачей, получали памятный именной сертификат с символикой столетия Латвии. Участвовали в ней как мужчины, так и женщины, а также люди с ограниченными возможностями.

Участники инициативы «Сто раз – сто нас» в Даугавпилсе.

Открытие аллеи латышских «Знаков силы», сделанных из дерева, стало подарком к столетию Латвии, в создании которого приняли участие педагоги Даугавпилсского дошкольного учреждения №23 Rozīte («Розочка»), а также родители воспитанников.

Так называемые Spēka zīmes («Знаки силы») – символы Латвии, в силу которых верили древние латыши.

Накануне столетия житель Даугавпилсского края Мечислав Король, представил свою персональную выставку «Денежные знаки в Латвии. 1918-2018 годы». Особенность выставки заключается в том, что каждый желающий может кратко ознакомиться с развитием денежной системы Латвии в различные периоды нашего государства за последние 100 лет. Как отмечает сам автор, это уникальная возможность соприкоснуться с историей. В 60-е и 70-е годы была собрана основная коллекция, представленная на выставке. Она долгие годы пролежала не востребованной, пока в преддверии 100-летия Латвийской Республики у автора не возникла идея через развитие денежной системы кратко рассказать о различных периодах истории нашего государства и таким образом поздравить свою страну с юбилеем.

Будучи воодушевлённым и полным энтузиазма, Мечислав потратил около трёх месяцев на организацию первой в своей жизни выставки.

Даугавпилчанин Ммечислав Король со своей коллекцией денежных знаков Латвии

На главной улице города Даугавпилса стоит торговая палатка, где можно приобрести шерстяные варежки с изображением латвийских национальных орнаментов. Автор этих работ – пенсионерка и рукодельница Ядвига Горбунова, которая таким образом решила поздравить Латвийскую Республику со столетием.

Даугавпилчанка Я. Горбунова с варежками ручной работы.

В сентябре 2018 года портал grani.lv запустил приуроченный к 100-летию Латвийской Республики флешмоб, в котором приняли участие воспитанники учебных заведений Даугавпилса и края. Молодежь дружно выстраивалась, формируя цифру «100», а итогом этого становились памятные фотографии. Во флешмобе приняло участие 7 учебных заведений.

Даугавпилсская школа.

Центра и детский сад Namiņš во флешмобе «Латвии — сто».

В преддверии Дня независимости, жители страны почтили День Лачплесиса (день памяти героев, павших за освобождение Латвии, государственный праздник). В рамках этого события, в Даугавпилсе прошло уже ставшее традиционным факельное шествие, в котором приняло участие множество горожан и гостей города.

«Я ощутил чувство единения с остальными. Было очень здорово! Не возникло необходимости контролировать массы людей, которые несли в руках «опасные» факела – все двигались в едином потоке. Мы несли по улицам города свет», – поделился своими впечатлениями Николай, один из участников шествия.

Данная акция прошла в городе уже в шестой раз.

Факельное шествие на День Лачплесиса в Даугавпилсе.

Флаг Латвии над Эльбрусом

В августе этого года в социальных сетях появилась фотография, которой могут гордиться все жители Даугавпилса. Альпинисты из Даугавпилса покорили вершину в 5 642 метра, где подняли государственный флаг.

Стоит также добавить, что за два дня этого участники экспедиции «Монблан 2018» подняли флаг Латвии на высочайшую вершину ЕС - Монблан (4810 метров над уровнем моря), тем самым поздравив свою родину с приближающимся юбилеем.

Конкретно в день 100-летия

18 ноября 2018 года празднование Дня независимости в Даугавпилсе началось в 16:30 в Даугавпилсском театре, где состоялось торжественное мероприятие, в рамках которого были вручены награды самоуправления самым активным даугавпилчанам, а также выступил камерный оркестр Kremerata Baltica. Вход на мероприятие был по пригласительным.

Обширной программой празднования для рядовых жителей Даугавпилс, к сожалению, не отличился. Так, концертная часть началась в 20:30 на главной площади города, где горожан и гостей города ждал профессиональный духовой оркестр. Затем с поздравительной речью перед присутствующими выступил мэр города, а следом можно было увидеть прямую трансляцию из Риги, во время которой президент Латвии поздравил страну и ее жителей с этим большим юбилеем.

В 21:00 прозвучал государственный гимн, и все отправились на берег реки Даугавы наблюдать за праздничным салютом. Вот, собственно, и вся праздничная и долгожданная программа…

Празднования Дня независимости Латвии в Даугавпилсе.

Исходя из публичных комментариев и отзывов жителей, а также гостей города, которые посетили официальную часть празднования 100-летнего юбилея, можно сделать вывод, что торжество понравилось не всем. По мнению части присутствующих, концертная программа оказалась не слишком разнообразной. Кроме того, по мнению большинства, для маленьких жителей города и вовсе никаких развлечений не нашлось. Действительно порадовал большинство даугавпилчан традиционный фейерверк.

Вместе с тем результаты общественного опроса, который был проведен на портале grani.lv, свидетельствуют: свыше 70% даугавпилчан и вовсе провели самый значимый для страны день дома. Также опрос, который мы проводили незадолго до самого юбилея, дал знать, что большая половина жителей Даугавпилса, несмотря на все стремления организаторов торжеств, не считает себя патриотами.

Заместитель руководителя Управления культуры Даугавпилсской городской думы, Вита Вилевко дает комментарий по поводу организации праздника: «Подготовка к празднованию столетнего юбилея Латвии в Даугавпилсе началась уже в прошлом году. С 2017 года в нашем городе было организовано множество значимых мероприятий. Например, в прошлом году состоялся цикл мероприятий, посвященных столетию конгресса латышей Латгалии, в сотрудничестве с Министерством культуры Латвии был организован Народный форум. Начиная с января все культурные учреждения Даугавпилса предлагали множество мероприятий, которые достигли своей кульминации в ноябре. Это были как городские, так и общегосударственные мероприятия, организованные совместно с Министерством культуры, канцелярией президента Латвии, бюро «Латвии-100», Ассоциации больших городов и другими государственными учреждениями. Стоит добавить, что все мероприятия были тщательно продуманы и хорошо организованы, поэтому всё, что мы планировали, прошло успешно».

Отпраздновали. что дальше?

Организовать празднование столетней годовщины планировалось таким образом, чтобы никто не оставался наблюдателем со стороны; напротив , чтобы каждый, кто считает себя частицей Латвии, имел возможность стать активным участником и даже соорганизатором праздника.

К реализации празднования столетия были привлечены тысячи латвийцев, миллионы евро. Планы относительно празднования обсуждались на протяжении нескольких лет, однако удалось ли по достоинству отметить юбилей – здесь ответ неоднозначный. Удалось ли с помощью невероятного количества мероприятий, фильмов, представлений, инициатив, а также большого количества вложенных средств укрепить чувство патриотизма в нации?

В каждой стране, крае, городе есть люди, которые любят свою родину безоговорочно. Любят потому, что они здесь родились, потому что здесь живут их родные и близкие. Эти люди желают родине благополучия, организовывают мероприятия и участвуют в них, тем самым еще больше подпитывая в себе и в окружающих дух патриотизма.

Есть и другая категория людей -- которым эта праздничная мишура и не нужна вовсе: свой патриотизм они выражают в облагораживании территории или в том, что выкидывают мусор в контейнеры, а не складируют в лесу. Они молча посетят концерт, выставку, куда позовут самых близких друзей, поднимут 100 раз гирю или же свяжут варежки…

Есть же и те, кто по личным причинам или по чьему-то навязанному мнению и вовсе настроены в отношении празднования скептически, если не сказать – отрицательно…

Страна отметила юбилей, перешагнув вековой рубеж. Кто знает, каким будет оно, второе столетие нашего государства? Спустя еще сто лет об этом предстоит судить уже нашим потомкам, которые уже на уроках истории будут изучать, как, где и с какими чувствами мы провели важный в нашей общей истории день – 18 ноября 2018 года.

И давайте не забывать: от того, каким будет наш рассказ, во многом зависит представление наших потомков – о себе самих, о родном городе и стране. Будем ли хранить в памяти и гневно высказываться по поводу потраченных на празднование средств или расскажем детям о невероятном чувстве единения, которое витало в воздухе на протяжении всего периода подготовки к мероприятиям? Время покажет.

Салют ко Дню независимости, Рига.

Катрина ОРЛОВА

Фотографии: Юрий Дунайский

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