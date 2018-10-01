Идем в Европу – без цеппелинов и блинов «жемайчю» 

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Национальные блюда в школьных столовых вытесняет «здоровое питание».

Немного о хитах литовской кухни

Если вы приедете в Литву, то вас обязательно угостят цеппелинами – национальным блюдом из тертого сырого (или вареного) картофеля с мясной начинкой, которое сначала варят, а потом подают с очень вкусной подливкой со шкварками.



Литовские цеппелины

Цеппелины, гордость литовской национальной кухни, есть в меню любого ресторана или кафе, за исключением разве что «чили пицц» и им подобным иностранным сетевым ресторанам. Также в меню традиционного общепита есть и другие литовские блюда, например, вкусные «жемайчю» - картофельные блины с мясной начинкой, название которых произошло от Жемайтии – одного из регионов Литвы.

На этих двух хитах литовской кухни мы и остановимся, поскольку цель данной публикации - не кулинарные изыски, а обычное школьное питание, в меню которого до нынешнего года прекрасно вписывались всеми любимые цеппелины и «жемайчю». Отчего же теперь они исчезают из школьных столовых?

Крутые перемены в питании

С 1 мая 2018 года вступил в силу приказ министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, которым был изменен порядок организации питания в дошкольных и общеобразовательных учреждениях – с целью обеспечения подрастающего поколения здоровой пищей.

Кухня в гимназии «Вердянес»

Учебный год был закончен по старинке – с «вредными» блюдами, а с 1 сентября дети были поражены тем, что школьные обеды в одночасье превратились в непривычную и невкусную еду.

Прежде всего, это было вызвано двукратным снижением количества соли. Чай стал несладким, к тому же его запретили пить в обед: Минздрав не рекомендовал запивать пищу. На отдельных столах были выставлены кувшины с простой водой, которую разрешалось выпить после обеда.

Ушли в прошлое поджаристые котлетки и отбивные в панировке: отныне они (без панировки!) должны готовиться только в конвекционных печах.

Вместо сковородок – конвекционная печь.

Естественно – никаких цеппелинов со шкварками! Впрочем, полностью отказаться от достояния литовской национальной кухни не решились: без вредных шкварок и один раз в две недели цеппелины пока разрешаются.

Тушеные овощи, которые ввели в рацион в большом количестве (1/3 второго блюда) не во всех столовых имели эстетический вид, а потому многие дети к ним просто не притрагивались.

Не каждый ребенок любит тушеные овощи.

Лопатку полезного диетического кролика, поданного в один из первых дней после каникул, школьники сравнили с резиной, и почти пустой прежде бачок с отходами заметно увеличил количество содержимого.

Крутые перемены в школьном питании вызвали бурную реакцию в Висагинасе: школьники грозились выйти на митинг, сентябрьские публикации на эту тему на news.tts.lt затмили другие события, а висагинские группы «Фейсбука» просто захлебнулись в комментариях.

Цитаты из висагинских групп «Фейсбука»: «В мусорке будут ваши кролики и тушеные овощи»

- Зайдите во время обеда в магазин - школьники скупают чипсы и колу. На вопрос продавца про обед в школе ответили, что есть его невозможно.

- Дочка в шоке от новых обедов - полкласса не ест.

- У нас уже паника, ребенок голодный со школы пришёл. Рыбная котлета, чай без сахара. Он в принципе рыбу не переносит, а тут еще и чай с ромашкой.

- Надо время, чтобы привыкнуть.

- Что касается маленького ребенка, он от голода будет умирать, но есть не станет то, что ему не нравится.

- Правильное питание - это хорошо, вот только будут ли это есть дети? Едва ли школы станут искать вариации именно такие, чтобы детям нравилась еда. В мусорке будут ваши кролики и тушеные овощи.

- Большинство именно так и сделают, покажите мне первоклассника, который с удовольствием слопает месиво из тушеных овощей.

- Думаю, со временем будут кушать. Не голодным же ходить.

- А где же толерантность? Почему мне и моему ребёнку навязывают «правильное питание»? Блюда без соли и сахара, а цены растут. Даёшь жаренную картошку!

- Каша на воде в саду - это правильное питание?! Я всегда думала, что молоко - это полезно, а оказывается, нет. Правильно тут сказали: все должно быть в меру.

Таким был сентябрь – первый месяц правильного питания в детских учреждениях. А в октябре Литовская государственная пищевая и ветеринарная служба провела плановые проверки в столовых детских садов и школ.

Овощи ко второму блюду обязательны!

По итогам этого рейда редакция https://news.tts.lt/ побеседовала с начальником висагинского отделения пищевой и ветеринарной службы Бируте Габрилене и постаралась выяснить, в чем были причины «сентябрьского бунта» и как, спустя два месяца, обстоят дела в школьных столовых.

Начальник пищевой и ветеринарной службы: «Многое зависит от поваров»

Бируте Габрилене рассказала, что переход на новые принципы питания дался нелегко: основательно поменялся перечень продуктов и сырья для приготовления пищи, уменьшено количество калорий: считается, что дети стали менее подвижными, т.к. много времени проводят за компьютером.

В то же время калорийность пищи должна достигаться не сахаром, мучными изделиями или другими углеводами, а более здоровыми продуктами. Установлена частота и количество употребления мясных продуктов, овощей, бобовых и картофеля.

В детских садах и школах пришлось составлять принципиально новые меню, чтобы выполнить требования Минздрава по здоровому питанию. В помощь столовым детских дошкольных и общеобразовательных учреждений в Литве была выпущена специальная книга с примерами рецептов, учреждения были вынуждены приобрести ее за 100 евро.

- Г-жа Бируте, вы проверяли столовые и пробовали приготовленные блюда. Что вы можете сказать о соблюдении новых норм питания и о качестве обедов?

- Претензий ни к одной школьной или детсадовской столовой по сути нет. Есть мелкие замечания по гигиеническим требованиям. Но методы приготовления, конечно, разные. Кто-то придерживается методических указаний – по изданной Минздравом книге с рецептами, кто-то придумывает свою новую рецептуру.

Конечно, не сразу все получилось, особенно у тех поваров, кто сначала пользовался исключительно методическими указаниями - вроде все приготовлено по рецепту, а чего-то не хватает. Но постепенно работники столовых усовершенствовали эти рекомендуемые блюда. Многое зависит от поваров, от их фантазии и умения.

Например, в русской гимназии «Атгимимо» и литовской - «Вердянес» повара готовят по своим авторским рецептам, и результаты у них замечательные! Конечно, им потребовалось немало усилий и изобретательности, чтобы пища соответствовала всем критериям новых правил. Но когда все вкусно приготовлено, то и уменьшенное количество соли не ощущается.

Цитата из висагинской группы «Фейсбука»: «Многое зависит от поваров, в какой-то школе плохо кормят, в какой-то получше. Например, «Атгимимо» всегда славилась вкусной едой».

О столовой этой 4-годичной гимназии хочется сказать особо. Вкусные обеды и буфет с широким ассортиментом выпечки и салатов являются одним из решающих аргументов в пользу выбора этого учебного заведения для выпускников прогимназий-восьмилеток. И это объяснимо: для 14-18-летних молодых людей вопрос питания – не на последнем месте, особенно для мальчиков-подростков.

Директор гимназии Ванда Бейнорене дорожит этим «бонусом» своего учреждения – продукты закупаются в фермерских хозяйствах, а повара здесь отменные! В свое время трое из них, в том числе директор столовой Ольга Твердовская, приехали в Висагинас с Украины после окончания кулинарных техникумов. А какая же хохлушка не любит готовить! Вот у Ольги и ее коллег и получается все очень вкусно.

Директор гимназии «Атгимимо» Ванда Бейнорене высоко ценит профессионализм своих поваров.

Проверяющая комиссия не смогла сдержать восторга от обеда в этой гимназии: «Как в ресторане!». Конечно, если курица запечена в фольге вместе с картошкой и баклажанами, то о недосоле при такой вкусноте просто забывается. Кроме того, приспосабливаясь к новым условиям, директор столовой О. Твердовская мудро разбила обед на две части.

Директор столовой Ольга Твердовская.

«Нельзя запивать обед, значит, в первой части даем воду, а во второй разрешается чай и компот из свежезамороженных фруктов. Пусть они несладкие, зато к ним подаем блинчики со сгущенкой или пирог, а в буфете есть булочки с корицей и пирожки 3-4-х видов», - говорит Ольга.

Домашняя еда как контрабанда

Конечно, не везде удается готовить «как в ресторане» и обеспечивать разносолы – в больших школах это сделать сложнее. Поэтому многие ученики приносят с собой соль и сахар, а некоторые по-прежнему игнорируют школьные обеды, приходя в школу с домашней едой в контейнере.

Цитаты из висагинских групп «Фейсбука»:

- Новые правила питания запрещают родителям давать с собой детям в школу то, что не входит в список разрешённых продуктов.

- То есть кусок жареной говядины приравнивается к контрабанде?

- Что у тебя в кармане? Руки на парту, ноги расставить!

- Чья это говядина?

- Это не моё... Мне подбросили... Не бейте, дяденька.

- Все-таки имеются в виду сладости, чипсы и т.д.

- Нет, не только сладости. Там и мясо в панировке, и очень много всего запретного.

- И какая ответственность? Административная? Уголовная? Что значит запрещают? Взял с собой и ешь. Или будет замечание в дневнике?

- Вот и мне интересно, кто и как будет отслеживать, что ребенок ест. В конце концов, бегают они на переменах… Выйдут из школы и поедят, что хотят.

- В мои годы бегали покурить на переменах, а тут поесть! Берешь и несешь в столовую что хочешь. Чуть что - жалоба директору. Не поможет - запрос в органы защиты прав ребенка или в ЕС, и тут же хозяева покажут министерству, что, кому и где можно есть!

Справедливости ради, надо сказать, что спустя два месяца детей, приносящих еду из дома, становится все меньше – большинство привыкает к новому питанию, из которого теперь исключен и такой «неполезный» продукт, как молоко.

Не пейте, дети, молоко - будете здоровы!

Лозунг всех времен «Пейте, дети, молоко, будете здоровы!» в Литве канул в лету. Еще совсем недавно школьные столовые украшали плакаты, на которых счастливые дети демонстрировали бутылки с молоком, которое давали бесплатно.

Теперь эти плакаты исчезли со стен школьных столовых. Их лозунг «Гярким пена кеквена дена» (Пьем молоко каждый день) уже не актуален.

Таким образом, «Peno programa» («Молочная программа») являлась зримым доказательством заботы о подрастающем поколении. Сегодня из столовых исчезли как плакаты, так и само молоко.

- Г-жа Бируте, куда подевалось молоко, оно что, тоже признано неполезным?

- «Peno programa» существует и теперь, но в другом виде – детям дают экологические йогурты и кубики сыра «Džiugas». То есть растущий организм получает кальций и без молока.

«Džiugas» - это тоже литовский бренд и, кстати, весьма недешевый продукт. Но сомнительно, что этот сыр для гурманов из-за своего специфического вкуса нравится всем детям. Да и количество соли в этом продукте явно зашкаливает. Но если министр А. Верига решил, что сыр «Džiugas» детям полезнее, чем молоко, то так тому и быть.

А экологические йогурты! Не знаем, как в Латвии и Эстонии, но в литовских магазинах к вечеру полки с уцененными продуктами заполнены экологическим йогуртом – не пользуется он спросом. Не дорос еще литовский потребитель до здорового питания. Ну, ничего, скоро дети научат этому своих родителей.

Однако не йогуртом единым сыт школьник. Какие продукты сегодня входят в меню детских учреждений?

Рацион школ и детских садов

- Г-жа Бируте, что теперь входит в еженедельные меню школ и детсадов?

- 2 раза в неделю положено давать красное мясо (свинину или говядину); 2 раза – белое мясо (курицу, индюшатину или кролика); 1 раз в неделю – рыбу. Причем, если в первую неделю подавалась рыба нежирных сортов, то на следующей она должна быть жирной – лосось или скумбрия.

1/3 блюда должны составлять овощи – тушеные или свежие. В день дети должны получать до 3-х наименований овощей, включая те, что входят в первое блюдо.

Обед в столовой гимназии «Вердянес».

Обязательны бобовые – фасоль, горох или чечевица. В меню школ они должны присутствовать не реже 2-х раз в неделю, в детских садах – 3 раза в неделю.

- На каком положении теперь находятся традиционные литовские блюда, например, цеппелины?

- Блюда из тертого картофеля – это неполезная еда из-за обилия крахмала, углеводов, поэтому национальные блюда отходят на второй план.

Лет через 10...

Почти 3 месяца здорового питания в школах и детских садах показывают, что дети постепенно привыкают к новой еде. Лет через 10, а возможно, и раньше, вырастет поколение, вскормленное здоровой пищей, и национальные литовские блюда исчезнут из повседневной жизни.

Идем в Европу – со здоровым питанием. А что же цеппелины – как неотъемлемая часть национального идентитета?

Полагаем, что их культурно упакуют в рамки европейских ценностей: в книги рецептов народов Европы, в программы кулинарного туризма и в меню редких в будущем ресторанов литовской национальной кухни.

А пока всего этого не произошло, приезжайте в Литву, в Висагинас - на цеппелины!

Добро пожаловать, соседи!

Инна Негода,

главный редактор портала news.tts.lt,

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