Жертвы сексуального насилия могут получить срочную комплексную медпомощь в четырех больницах Эстонии

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Как пояснила нашему изданию Кеэте Янтер, организатор семинара и главный специалист Департамента социального страхования, такой интерес со стороны специалистов говорит о том, что действующая с января этого года комплексная медицинская услуга помощи жертвам сексуального насилия развивается и совершенствуется.

Марина Сидорова и Кеэте Янтер (слева направо) утверждают: в Эстонии три четверти насильников - знакомые или родственники жертвы.

О том, как и кому помогают больницы Эстонии в рамках этой услуги, беседуем с Кеэте Янтер и Мариной Сидоровой, ответственной акушеркой приемного отделения Ляэне-Таллиннской Центральной больницы - это одна из четырех больниц Эстонии, где оказывают услугу комплексной медпомощи жертвам сексуального насилия.

- Что изменилось после появления этой услуги?

- Важно то, что если раньше в нашей больнице такую помощь оказывали дежурные врачи, и жертве иногда приходилось долго ждать, то теперь в случае обращения мы сразу вызываем прошедших дополнительную специальную подготовку врачей, которые дежурят дома. С января по ноябрь к нам обратились за помошью 39 человек.

- Сколько всего людей уже получили такую помощь и кто они?

- За полгода такую помощь по всей Эстонии получили около 80 человек, меньше всего обратившихся было в Ида-Вирумаа - всего 8 человек, но и центр помощи в Ида-Вирумаа при Ида-Вируской центральной больнице открылся позже других - только в мае этого года.

Важно, что помощь стандартизирована, и в любой больнице будет оказана совершенно одинаково. Важен первый контакт с жертвой, иногда стоит начать с оказания первой помощи. Также в ходе оказания помощи сразу собирается доказательный материал для полиции в случае, если жертва захочет туда обратиться. Как правило, большая часть жертв обращается в полицию.

Пока за помощью обращались только женщины, мужчин не было, хотя мы готовы оказывать помощь и мужчинам. Средний возраст жертв - 21-24 года, есть и несовершеннолетние, и женщины старше 50 лет. Но чаще всего - это молодые активные женщины, для которых одна из веселых вечеринок закончилась, скажем так, плачевно. То, что насилуют чаще всего незнакомые - миф. Нападения незнакомых насильников с нанесением телесных повреждений случаются довольно редко.

- Что входит в комплексную услугу?

- Мы не только беседуем с человеком, выясняем, что случилось, собираем возможные доказательства для полиции, но и сразу же тестируем на все заболевания, передающиеся половым путем, в том числе - на вирус СПИДа. И одновременно начинаем профилактику возможного заражения - сразу же, с момента обращения. Сразу даются необходимые препараты, а после консультации с врачом-инфекционистом назначается полный, 28-дневный курс лечения, и все это бесплатно. Это очень важно, потому что благодаря этой бесплатной профилактике, которую можно получить только в наших центрах, можно избежать тяжелого заболевания. Обязательно помогает жертвам и психолог.

Подчеркну - мы готовы к помощи полностью, поэтому в случае беды обязательно надо обращаться. Никто из нас ни в коем случае не осудит жертву, не скажет ей: «Зачем ты вообще туда пошла, зачем пила, почему надела короткую юбку, и так далее».

- Как часто жертвы обращаются в полицию?

- В центр помощи жертву привезут и в том случае, если она обратилась вначале в полицию. Мы также считаем это правильным, ведь важно не только помочь жертве, но и защитить ее от новых посягательств со стороны насильника. Но обращаются в полицию не все, а лишь примерно половина или чуть больше половины жертв.

Сотрудничество с полицией достаточно тесное, для них важна доказательная база, которую мы собираем, для нас же все самое главное в том, что жертвам будет оказана всевозможная помошь. И мы обязательно просим людей придти повторно, потому что многие заболевания, передающиеся половым путем, проявляются не сразу и требуют повторного тестирования, например, через полгода.

NB! Адреса и телефоны всех центров помощи жертвам сексуального насилия и более подробную информацию по теме сексуального насилия можно найти как на эстонском, так и на русском языке на сайте www.palunabi.ee. В Ида-Вирумаа помощь жертвам сексуального насилия оказывают в Ида-Вируской центральной больнице, вход со стороны ЕМО, телефон дежурной сестры 3311041.

Ирина Токарева

Фото: Ирина Токарева

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Семинар: три четверти насильников - знакомые или родственники жертвы