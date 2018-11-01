Семинар: три четверти насильников - знакомые или родственники жертвы

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В понедельник, 19 ноября, в Нарве состоялся семинар, собравший около 200 специалистов, которые в своей работе так или иначе сталкиваются с жертвами сексуального насилия: полицейских, социальных работников, врачей, психологов, специалистов по защите детей.

Около 200 участников семинара в течение целого рабочего дня обсуждали различные стороны помощи жертвам сексуального насилия.

Как поясняли выступавшие, есть целый ряд причин, по которым работу по помощи жертвам сексуального насилия необходимо совершенствовать. Во-первых, сегодня менее 5% тех лиц, которые испытали на себе сексуальное насилие, обращаются в полицию. По мнению эстонских специалистов, это очень «грустный» показатель, и одна из целей семинара — выяснить, почему сложилась такая ситуация.

Во-вторых, люди, которые обращаются в полицию или больницу по поводу сексуального насилия, достойны особого - очень деликатного - отношения. Сексуальное насилие распространено, но зачастую мы не знаем специфику этих преступлений. Поэтому специалисты должны озвучить эти проблемы и дать свои рекомендации.

И, наконец, именно в Ида-Вирумаа, как свидетельствует статистика, шанс стать жертвой сексуального насилия выше, а потому семинар решили провести в Нарве.

Опыт Норвегии

Именно при активном участии норвежских специалистов в Эстонии появились центры помощи жертвам сексуального насилия, поэтому неудивительно, что Лине Бербу, Линн Сандмоен, комиссаров подразделения борьбы с сексуальными преступлениями полиции Норвегии, пригласили поделиться опытом того, как борются с сексуальными преступлениями в этой стране.

В 2016 году в уголовном кодексе Норвегии, рассказали они, появились два нововведения: во-первых, был увеличен срок тюремного заключения для преступников; во-вторых, были даны определения всех сексуальных преступлений, в том числе и тому, что является сексуальным домогательством.

Если жертве меньше 14 лет, то насильник может получить 10 лет заключения. Если с отягщающими обстоятельствами (нанесение существенного вреда здоровью человека, заражение венерическими заболеваниями, если насилие совершено над очень маленьким ребенком), то до 21 года заключения. Это то же самое, что можно получить за убийство. Практика: 21 год пока никто не получил за сексуальное насилие, максимум — 15 лет, обычно — 10.

В группе лиц старше 14 лет 44.1% случаев сексуального насилия связаны с вечеринками, ночными клубами. Жертва и насильник уже познакомились, вместе употребляли спиртные напитки… Но, подчеркивают полицейские: алкогольное опьянение жертвы не является смягчающим обстоятельством для насильника!

В 20,9% случаев сексуальное насилие совершает знакомый жертвы. 14.8% случаев — это насилие над уязвимыми людьми (проще говоря, инвалидами).

В группе лиц моложе 13 лет в 45% случаев преступление совершается внутри семьи; 61% насильников - отцы или отчимы, 17 % - братья и сводные братья. 30% случаев - насилие совершают знакомые ребенка: соседи, друзья семьи.

Кто является преступником: в 97.6% - мужчины и мальчики, в 2.4% - женщины и девочки.

Больше всего преступников и жертв в возрасте от 13 до 21 года.

Жертву парализует страх

Кай Парт, гинеколог из клиники Тартуского университета, рассказала, почему врачам надо обладать специальными знаниями в области сексуального насилия:

- Порой на прием к гинекологу годами ходят люди с болевыми синдромами (головные боли и проч.), за которыми стоит какая-то сексуальная травма. Заявляют редко, поэтому мы видим лишь вершину айсберга. А влияние сексуального насилия на здоровье чрезвычайно велико.

Специалисты медики подробно рассказали, что происходит с человеком при сексуальном насилии: в большинстве случаев человек полностью теряет контроль над собой. Он не в состоянии ни бежать, ни оказывать сопротивление. Жертва испытывает только страх, который парализует ее волю и разум. Порой до такой степени, что человек может впасть в своего рода амнезию (беспамятство), которая является своеобразной реакцией защиты. Подобные реакции происходят на уровне инстинкта выживания.

Показания жертвы могут быть непоследовательными, неполными и даже неправдивыми, однако это не ложь! И если человек не знает, что такие его реакции естественны, он начинает винить себя в том, что с ним произошло: почему я не убежал, почему не сопротивлялся? И у него начинается психологический кризис. У 33% жертв сексуального насилия возникают мысли о суициде. Вывод: жертву нельзя оставлять в одиночестве, таких людей надо поддерживать.

Тем, кто оказывается рядом с жертвой насилия важно знать, с чего начинать разговор с ним, какие вопросы можно задавать, а какие нет, чтобы человек не замкнулся и не решил, что его осуждают. В ситуации насилия у человека не может быть «нормальной» реакции — нормальной с точки зрения человека, который не попадал в подобную ситуацию. Это очень важно помнить.

«Верим. Сочувствуем. Поможем» - вот что мы должны говорить жертвам при первичном контакте. Мы должны работать над тем, чтобы каждый из нас как можно более точно знал, что и как нужно делать, и чтобы тесное сотрудничество всех служб не оставляло «серых зон», в которых жертва окажется без помощи», - сказал в заключительном слове один из участников семинара, руководитель Юго-Восточного отделения полиции Хельмер Халлик.

Светлана Зайцева

Фото: Ирина Токарева

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