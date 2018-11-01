Исторические реминисценции в «Небе над Нарвой»

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Главный зал Александровского собора в Нарве вновь открылся для посетителей. В течение четырех дней - с 13 по 16 ноября - там проходили головокружительные (в прямом смысле) представления и концерты - видеоинсталляция «Небо над Нарвой» на внутренней купольной части, а также концерты «Александровский голос», организованные Eesti Kontsert. Особым гостем в первый из этих дней была президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на открытии после реконструкции большого богослужебного зала. Слева от президента архиепископ Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви Урмас Вийльма, справа советник президента по внешнеполитическим вопросам Лаури Куузинг.

Еще недавно перед входом в большой богослужебный зал красовалась запрещающая надпись, а теперь возможность побывать там и насладиться чудесным зрелищем и музыкой получили многие гости города и сами нарвитяне. «После проведенного в церкви ремонта визуально ничего не изменилось, - рассказывает пастор Владимир Батухтин, - просто сделана консервация купольной части, чтобы сверху не обрушились элементы штукатурки, и проведено отопление. А в целом пока ничего не отремонтировано, надеемся, когда-нибудь церковь будет полностью восстановлена».

История собора драматична, начиная с 1881 года, когда началось его строительство, и до наших дней. «Многие современные люди, - продолжает пастор, - увлечены японской философией ваби-саби, она трактует вещи таким образом: всё, что естественно увядает, красиво. Но в Александровском соборе все увядало в основном неестественно, путем стороннего воздействия - двух мировых войн и лихолетья. Например, в 1962 году церковь отняли у прихода, сделали в ее помещении винно-водочный склад для всей Эстонии. Ящики с алкогольными изделиями стояли здесь штабелями до самого потолка. Таким образом, видимо, хотели одурманить всю Эстонию. Но зимой помещение не отапливалось, так что все бутылки полопались. Потом здесь был просто склад».

Уникальная во всей Европе

А в 1944 году была разрушена колокольня с находившимся там органом. Много и радостей, и трудностей было пережито. Немало перипетий, в том числе и финансовых, приходится преодолевать и сейчас. В истории собора отражается судьба самого города. Именно исторической теме была посвящена первая часть видеоинсталляции. Перед зрителями возникали панорамные виды старой Нарвы, перелистывались страницы ее порой горькой и противоречивой истории, начиная с последней четверти 19 века. Страница за страницей. После мрачных и жутких картин военных разрушений, документальных кинокадров из советской истории города, фотографий из архивов купол вдруг окрашивается ярким синим цветом – это же rukkilill, василек, национальный цветок Эстонии, появился в «Небе над Нарвой» как символ новой жизни.

А потом с купола начинают «стекать» виртуальные капли дождя, и идет вторая часть видеоинсталляции, посвященная воде, которая в христианской религии занимает особое место. С водой связано сотворение всего живого и таинство крещения, мистерия воды отображена и Священном писании. Вода – одна из природных стихий и поддерживает жизнь, а Нарва – город на самой многоводной реке в Эстонии.

В третьей части инсталляции на внутренней стороне купола появлялись изображения святых мучеников – ясные благородные лики, проплывающие перед взором зрителей.

Инсталляция длилась 15 минут, зрители могли смотреть ее, расположившись в удобных широких креслах с откидывающимися спинками, надев специальные очки. Для демонстрации видеоинсталляции в церкви была установлена уникальная звуковая, световая и проекционная техника и 250 специальных кресел. Созданная видеоинсталляция – уникальна, подобной нет на просторах восточной Европы. Эта техника остается в соборе, а видеоинсталляцию «Небо над Нарвой» можно будет посмотреть и в дальнейшем, а также посетить музейную экспозицию и смотровую площадку. Есть надежда, что концертная деятельность здесь также будет продолжаться, и это место станет площадкой для выступления различных коллективов.

Новая жизнь и новые надежды

В течение четырех вечеров в большом богослужебном зале с прекрасной акустикой звучали музыка Баха, Вивальди, Бизе, Генделя, Листа, Моцарта и других композиторов в исполнении многих известных музыкантов и коллективов из Эстонии и России. Каждый день программа была разной. В концертах принимали участие Наталия Креслина, солистка Московского театра Новая опера, эстонские музыканты Айн Вартв, Тааво Реммель, один из самых известных эстонских пианистов Калле Рандалу, Эстонский национальный мужской хор, оркестр Департамента полиции и погранохраны под управлением Хандо Пылдмяэ и другие. В программу был включен и блистательный Нарвский городской симфонический оркестр под управлением Анатолия Щура.

Эти четыре концертных дня словно вдохнули новую жизнь в залы собора, принесли новые надежды. Созданная видеоинсталляция поможет сохранять историческую память, так же как и знаменитый макет Старой Нарвы Федора Шанцына, который, пока еще по не совсем ясной договоренности, хочет принять на постоянное хранение Александровский собор и демонстрировать его в том самом, шестиугольном большом богослужебном зале в 520 квадратных метров. Нужно только, чтобы автор придумал что-то, чтобы макет мог разделяться и время от времени раздвигаться по углам, когда в соборе будут проходить крупные мероприятия.

Елена Чепурнова

Фото: Александр Цкаев