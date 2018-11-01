«Молодежная серия» выявит лучших пловцов

Дата публикации: Вчера, 17:50 Просмотрено: 110

На первом этапе этих престижных и самых массовых в республике соревнований (Noortesari), завершившихся 10 ноября в тартуском бассейне «Аура», участвовало 330 молодых спортсменов, претендующих на места среди 16 лучших на каждой дистанции, которые по сумме трех этапов выйдут в финал в следующем году.

Фото: СШ "Энергия"

Состязались юноши начиная с 2004 г.р. и девушки с 2005 г.р., причем все заплывы проводились строго среди одногодков.

Нарвские пловцы из «Энергии» выступили более чем достойно, завоевав ровно 10 медалей разного достоинства. Победителями стали – здесь и далее движемся от старших к младшим – Артем Каалик (100 м брассом), Никита Сергеев (400 м кролем), Владислав Кольцов (100 м брассом), а также самые юные, 11-летние Артем Аксенов (50 м на спине) и Дмитрий Каневский (200 м кролем). Серебряные медали завоевали Артур Ласимер (100 м кролем), Егор Васильев (100 м на спине) и Даниэль Михнукевич (200 м кролем), а бронзовые Богдан Никитин (100 м брассом) и Надежда Давыдова (400 м кролем).

Тренируют нарвских спортсменов Сергей Изотов, Игорь Прусаков и Диана Гвоздева.

Сергей Трохачев