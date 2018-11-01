Вставать с ног на голову – приветствуется!

Дата публикации: Вчера, 15:18 Просмотрено: 146

Триста поклонников брейк-данса из Эстонии, Латвии и России собрались в минувшие выходные в Кохтла-Ярвеском Доме творчества школьников (ДТШ). Их пригласил в гости коллектив Mad Master, которому исполнилось 20 лет. По случаю этой даты накануне прошел большой концерт с участием гостей, был проведен чемпионат Eastern Session-2018, победители которого были отобраны для участия в фестивале Rokin SRASR-Breaking. Он пройдет в декабре в Санкт-Петербурге.

Олег Харьков с юными танцорами брейка.

Мальчики и девочки из разных городов Эстонии и гости страны после своих выступлений с восторгом наблюдали за мастерством своих кумиров – танцоров старшей возрастной группы. А судьи - Михаил из Ижевска, Алексей из Риги и Иван из Питера не только оценивали выступления: они еще дали мастер-класы для начинающих танцоров и их тренеров.

Ребята из разных стран и разных национальностей говорят на одном языке – языке своей специфической культуры, которая их сдружила и сблизила. Один из трех тренеров коллектива брейк-данса и хип-хопа ДТШ Дмитрий Иванов сказал, что у него, коллег Ирины Гороховой и Игната Лахно никогда не возникало проблем на «коренной и некоренной» почве.

- Наши дети дружат между собой. Мы бывали в других странах – там тоже никаких проблем не ощущали. Отношение к нам было доброжелательное и дружеское. Взрослые танцоры и тренеры передают свое настроение детям, и тем в голову не приходит делить ровесников на «своих и чужих».

- Дмитрий, вы работаете с детьми в ДТШ 10 лет, коллектив в два раза старше. За это время, что было самым знаменательным? - Кубок стран Балтии, который лет пять назад мы привезли в Кохтла-Ярве.

Олег Харьков привез в Кохтла-Ярве на праздник сборную команду Нарвы. Он также утверждает, что дети, которых объединила их молодежная культура, вообще не обращают внимания на такие взрослые условности, как национальность.

- Олег, а что такое – брэйк: спорт или искусмство? Судя по тому, что танцоры вытворяют, это спорт. Но то, как они ведут себя на сцене – искусство. Так что же это?

- И то, и другое. Элементы акробатики, гимнастики, даже восточных единоборств – конечно, спорт. Но артистизм, умение вести себя на сцене и общаться с партнером – конечно же, искусство.

Гремит ритмичная музыка. Танцоры не просто выделывают немыслимые трюки, стоят на головах, прогуливаются «лунной» походкой, имитируют движения роботов. И, что главное: танцоры брейка на сцене не «холодные машины», а люди, которые переживают танец – каждый в силу своего возраста.

Во время своего недавнего визита в Кохтла-Ярве президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметила, в том числе, и работу Школ по интересам. ДТШ Кохтла-Ярве находится теперь именно в таком статусе, и наряду с Ахтмеской и Кохтла-Ярвеской Школами искусств дает детям города возможность с пользой для себя проводить свободное время, постигать азы творчества.

Судьи Михаил из Питера, Алексей из Риги, Михаил из Ижевска и руководитель юбиляров Дмитрий Иванов.

Евгений Капов

Фото: Евгений Капов