Волейболисты показали отличные результаты, но не среди лидеров

Дата публикации: Вчера, 12:54 Просмотрено: 82

В четвертом финале Кубка Эстонии среди девушек до 18 лет, который прошел 10-11 ноября спортзале «Энергии», команда этой школы четырежды победила соперников с сухим счетом.

Ульяна Сохромова (номер 8, верхний ряд, третья слева) признана лучшим игроком в нарвской команде. Фото: СШ " Энергия"

Воспитанницы тренеров Виктории Прусаковой и Галины Алферовой выиграли у тартуского «Калева», пярнуской спортшколы и двух столичных команд – вновь «Калева» и Audentes-Selver. Счет был один и тот же – 3:0. Это позволило нарвским волейболисткам уверенно занять 1-е место в группе, но, к сожалению, не позволило даже приблизиться к лидерам: поскольку играли они лишь в четвертом финале, то в общем зачете оказались на 17-м месте из 25.

Примерно аналогичная ситуация сложилась у мальчиков класса «В» (2002-2003 гг.р.), которые 10 ноября в Таллинне сражались в третьем финале Кубка страны. Подопечные тренера Алексея Богданова также сыграли 4 игры и одержали 4 победы, правда, не все столь же убедительно. Обыграли 3:0 соперников из Пярну и Тарту и 3:1 команды из Раквере и Таллинна. И вновь: в своем турнире были первыми, а в общем итоге заняли 12-е место из 18 возможных.

Предвидим скептические замечания: а стоит ли рассказывать о командах, которые не дошли даже до «центра» общей турнирной таблицы? Стоит, хотя бы для того, чтобы поддержать в молодых спорт­сменах кураж, иными словами – дерзновение, благодаря которому вполне реально дальнейшее продвижение.

Сергей Трохачев