Отстрелялись на «хорошо» и «отлично»

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На соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия памяти выдающегося эстонского спортсмена, мирового рекордсмена и неоднократного чемпиона страны Эльмара Кивистика (1905-1973), которые состоялись 10 ноября в Табивере, весь пьедестал почета заняли нарвские стрелки из «Паэмурру».

Анастасия Олевич (в центре), победившая в Табивере, Анастасия Бобылева с «серебром» (справа) и Катрин Смирнова с «бронзой» (слева), бывает, часто меняются местами на различных соревнованиях, но пьедестал стараются удержать за собой. Фото: СШ "Паэмурру"

В стрельбе из винтовки победила Анастасия Олевич, а серебряную и бронзовую награды завоевали Анастасия Бобылева и Катрин Смирнова. В эмоциональном плане пришлось нелегко, поскольку для участия в финале на основании республиканского рейтинга за прошедший сезон были отобраны по 8 лучших «винтовочников» и «пистолетчиков» среди мужчин и женщин вместе, сам же финал проходил в режиме «на вылет». Тем не менее подопечные тренеров Александра Макарова и Андрея Михайлова с волнением справились и сейчас готовятся к молодежному чемпионату Эстонии, который пройдет 17-18 ноября, и к международным соревнованиям Open Polish Kaliber, которые стартуют уже 22 ноября в Польше.

Закономерность успеха

Здесь самое место выдвинуть тезис о том, что практика «захвата пьедестала» сделалась вполне привычной для стрелков «Паэмурру». Посмотрим на результаты ранее проведенного открытого чемпионата Ида-Вирумаа по стрельбе из того же пневматического оружия. Соревнования прошли в нарвском стрелковом тире, и вроде бы можно утверждать, что, мол, родные стены помогли. Но не с такой же степенью «кучности»!

Итак, упражнение «40 выстрелов». Среди юношей, в стрельбе из пистолета места с 1-го по 3-е распределились так: Егор Шахин, Эрик Моораст, Иван Булаевский. У «винтовочников» в том же упражнении пьедестал выглядел иначе: Артем Эрт, Роман Ломоносов, Федор Секаев.

Девушки в том же упражнении отстрелялись из пистолета в следующей последовательности: Александра Моисеева, Милана Пятницкая, Марта Фролова. На винтовке победила Катрин Смирнова с 411,1 очками, и точно такой же результат показала Анастасия Бобылева, ставшая серебряным призером, так как окончательные места определило количество центровых десяток. «Бронза» досталась Анастасии Олевич. И хоть «всякое сравнение хромает», но смотрим выше и видим, что на турнире в Табивере Анастасия Бобылева также была второй, а другая Анастасия и Катрин четко поменялись местами.

Возвращаясь к чемпионату Ида-Вирумаа, исследуем результаты упражнения «20 выстрелов». Здесь возникает довольно много новых имен, что свидетельствует о солидном заделе у школы «Паэмурру». Распределение мест в стрельбе из пистолета у юношей: Олег Полтев, Всеволод Дорофеев, Никита Даргель; у девушек: Анна Хуссу, София Семишкур, Диана Кокорина. Не отпустили пьедестал «винтовочники» – Кирилл Румянцев, Артем Плотников и Максим Румянцев, – а равно и «винтовочницы» – Анастасия Олевич, Екатерина Исаченкова и Ксения Крот.

Было еще одно упражнение в стрельбе из пневматической винтовки «20 выстрелов сидя с упора». И вновь появляются новые имена. У юношей победил Тимур Копылов, за которым последовали Владислав Шупилов и Никита Филенков. Среди девушек первой стала опять-таки Анастасия Олевич, второй Екатерина Исаченкова, а Ксении Крот еще раз досталась бронзовая награда.

Некоторые из перечисленных спортсменов не ограничились своей возрастной категорией, но состязались со взрослыми в упражнении «60 выстрелов». Стрельба из пистолета принесла серебряную медаль Александре Моисеевой. В стрельбе из винтовки Роман Ломоносов и Артем Эрт заняли, соответственно, 2-е и 3-е места, и совершенно аналогично выступили у женщин Анастасия Бобылева и Катрин Смирнова: «серебро» и «бронза». Да, результаты ниже, но уже тот факт, что молодые достаточно успешно и далеко не в первый раз выступают практически наравне со взрослыми, говорит не просто о хорошей подготовке, но об отлаженной системной подготовке, в немалой степени благодаря тренерскому коллективу. Это Александр Макаров, Светлана Немцова, Марина Семкина и Андрей Михайлов.

Сергей Трохачев