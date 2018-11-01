Дружба как лучший мотиватор общаться по-эстонски

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Это уже ни для кого не секрет: в неформальной обстановке любой язык изучается легче и веселее, в том числе и государственный. Зная об этом, мы, учителя Нарвской 6-й школы, написали проект для учеников нашей школы, благодаря которому ребята смогли подтянуть и «развязать» свой эстонский язык, то есть получили возможность хорошей практики общения на госязыке.

На память о летнем этапе обучения у ребят останутся снимки и с такими «пасторальными» сценами, и с самолетом.

Состояться нашему очередному проекту помогла поддержка Фонда интеграции. Обучение состояло из двух этапов (летнего и осеннего). Помогать в изучении языка, в изложении на нем своих мыслей, а также новых полученных знаний и впечатлений нашим ребятам помогали другие участники проекта. Ими стали сверстники, так называемые «носители языка» из Нарвской Эстонской гимназии, а также школ Выру и Пыльва.

Где же практиковаться в языке, как не в тех местах, где он особенно употребим? Соответственно, такие места были найдены. В рамках проекта ребята посетили Эстонский Национальный музей в Тарту, побродили по лесу заповедника Кидъярве, где узнали много нового и интересного о жизни муравьев. Незабываемым стало для них и путешествие на пароме по реке Ахья, где снимался фильм «Последняя реликвия». Кроме того, огромное впечатление произвели на школьников экспонаты музея авиации под Тарту и музея спорта в Отепя, обсерватория в Тыравере, мыза Пикаярве. Все экскурсии проходили, естественно, на эстонском языке.

Согласно условиям обучения, ребята каждый день обсуждали на эстонском языке увиденное и на нем же писали отчеты о своих впечатлениях. Особенно сблизила и сдружила участников проекта подготовка к вечерним мероприятиям, среди которых были, например, песенные и театральные конкурсы.

В завершение обучения у ребят состоялась встреча со студентами факультета журналистики Тартуского университета. Будущие журналисты рассказали об особенностях выбранной профессии, дали рекомендации не только по составлению газетного текста, но и по созданию короткого фильма о событиях проекта, который ребята снимали для отчета перед фондом. За круглым столом центра культуры волости Камбья были подведены итоги всего проекта.

Нашим ребятам было тяжело расставаться с новыми друзьями, с которыми на протяжении всего обучения их связывали не только мероприятия проекта: многие ездили друг к другу в гости в другие города уже по собственной инициативе. И несмотря на то, что дружба, переписка и общение ребят продолжаются и поныне, мы, педагоги, надеемся, что впереди школьников ждут новые встречи - в рамках подобных проектов неформального изучения эстонского языка.

Ирена КЕДУС и Марет АННУК, руководители проекта

Фото: архив Нарвской 6 школы