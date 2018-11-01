+ Галерея. Музыка, в которой есть любовь, лечит и окрыляет

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«Позитив при любой погоде!» - таков девиз 8-го фестиваля IdeeJazz, который прошел в Нарве 9-12 ноября и стал еще одним знаковым мероприятием афиши «Осенней столицы».

Мировая звезда, певица, композитор и правозащитница Сона Джобарте с уникальным инструментом «кора» и афро-бит ансамблем стали украшением фестиваля.

Три добрых и уютных вечера в Нарвском колледже, предоставившем свое пространство для джазовых концертов в рамках фестиваля, были наполнены сочной теплой музыкой, контрастирующей с темнотой улицы, проглядывающейся сквозь большие стекла, и то ли мелким снегом, то ли зябким дождем снаружи. Но джаз – это солнечная музыка, несмотря на некоторую грустинку иногда, а в целом – создающая праздник в душе, ведь корни-то ее – в жарких африканских странах.

Диапазон стилей, представленных на фестивале, широк, музыканты сами не всегда точно могут определить для себя, какое направление они представляют, так смешалось все в современном джазе, много экспериментов и неограниченной импровизации! Главный организатор фестиваля Олег Писаренко собрал замечательный букет музыкантов. Программу первого фестивального дня открывала Таня Балакирская и трио Дмит- рия Илугдина из России. Таня – солистка, автор большинства исполняемых композиций, обладательница мягкого и в то же время сильного голоса, витиевато переплетающегося с виртуозными и элегантными джазовыми аранжировками на клавишах Дмитрия Илугдина.

В своих песнях Таня рассказывает личные истории, в которых звучат порой народные мотивы и классический блюз. На вопрос о том, как создаются такие медитативные импровизации, она ответила: «Пишется песня. Потом я приношу ее ребятам и говорю, что это будет фолк-транс, и они сразу все понимают». Таня впервые была в Нарве и призналась, что обожает такие фестивали, где все происходит в неформальной атмосфере. В небольшом уютном пространстве, где зрители близко, нет кулис концертных залов, и можно запросто пообщаться с публикой, петь, видя их глаза и чувствуя их эмоции, быть с ними на одной волне. «А музыка лечит! Я и сама полечилась сегодня», - призналась певица.

Выступление квинтета Rihards Lībietis Orchestra из Латвии было подобно шторму! Энергетика этой группы ярко проявилась в увлеченном и экспрессивном исполнении. Это инструментальный коллектив, имеющий в своем составе музыкантов, играющих на гитарах, ударных и виолончели. Музыкальные вихри увлекали слушателей в пучину страстных мелодий, то к северным безбрежным просторам, а то перенося в солнечную Испанию, где плещется теплое море, скрипят старые двери в маленьких городках, стучат каблуки по каменным мостовым, и все звуки можно услышать в этом феерическом музыкальном потоке.

Что интересно, Рихардс - в основном музыкант-самоучка. О себе он говорит: «Я сам научился играть на гитаре в 16 лет. Потом услышал Guns and Roses, и они стали для меня большим вдохновением. Это переросло в своего рода одержимость. Я ходил в школу, которая была в другом городе, и каждый вечер возвращался домой около 8 часов вечера, надо было делать домашнее задание, после этого я начинал играть на гитаре, обычно до 4-5 утра, когда надо было вставать и идти в школу. Были ситуации, когда оставалось 15 минут до моего «пробуждения», и я притворялся, что спал. Потом я год ходил к преподавателю, он помог мне с классическими аранжировками и открыл мир разных стилей музыки. У меня были регулярные концерты, и я всегда хотел подготовится к ним как можно лучше. Мы также выступали в качестве гостей в разных странах Европы в блюз-клубах. Можно сказать, я учился музыке у всех людей, с которыми мне посчастливилось работать. Возможно, я не могу записать ноты, но я многое понимаю и до сих пор учусь». Рихардс тоже сказал, что музыка должна лечить. «В нашей музыке есть любовь, и мы ею делимся».

Впервые в Эстонии побывала вместе со своей группой звезда мирового уровня Сона Джобарте, представляющая Гамбию и Великобританию. Зрители были очарованы и заражены энергетикой этого выступления. Сона вышла к ним в ярком костюме с африканским орнаментом, с диковинным музыкальным инструментом, называемым «кора». Это 21-струнная западноафриканская арфа, на которой традиционно играют мужчины из племени гриотов, и это умение передается из поколения в поколение только в этом племени и только по мужской линии. Сона стала первой женщиной из касты гриотов, искусно владеющей корой. Она моментально покорила публику виртуозной игрой и зажигательным пением, часто приглашая подпевать ей. Артисты из афро-бит ансамбля устраивали своеобразные баттлы между собой, соревнуясь в умении повторить и импровизировать задаваемые звуки и ритмы на своих инструментах, демонстрируя великолепное владение ими. Песни, которые Сона сочиняет сама, были о родине, о маме, о любви, сострадании и уважении.

Зрители долго не отпускали музыкантов, а после концерта могли пообщаться с ними и постучать по экзотическим ударным инструментам, сделанным из экзотических африканских фруктов.

Впервые в Эстонии выступали также группа Islandman из Турции, играющая современную клубную лаунж музыку и пианист-виртуоз из Польши Соавек Яскулке. Зрителей покорило также выступление популярной немецкой группы De-Phazz и, конечно, эстонских музыкантов Виллу Вески и Лауры Пыльдвере. Фестиваль подарил атмосферу душевного тепла и праздника, которые так необходимы всем в повседневной жизни, и стал подарком Эстонии в год 100-летнего юбилея Республики.

Елена Чепурнова

Фотогалерея: Ольга Чепурнова