САГА О МАКЕТЕ СТАРОЙ НАРВЫ: Анвельт предлагает экспонировать его в Александровской церкви. Ценность макета подчеркивает и президент

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Недавно Delfi и Maaleht писали, что поскольку власти города так и не нашли места, где можно было бы экспонировать уникальный в масштабах всей Европы макет Старой Нарвы, он может на долгое время отправиться пылиться в подвал.

Автор макета Старой Нарвы Федор Шанцын. Фото: Sven Arbet

Сейчас макет находится на хранении в здании Ратуши, но вскоре оно закрывается на ремонт и в отремонтированном здании для него места не предусмотрено.

Министр внутренних дел Андрес Анвельт сообщил Maaleht, что макет можно экспонировать в Александровской церкви. ”Я всецело выступаю за то, чтобы экспонировать макет в Александровской церкви”, — сказал он и добавил, что переговоры о том, как это лучше всего сделать, идут.

Советник по связям с общественностью президента Керсти Кальюлайд, которая сейчас работает в Нарве, Таави Линнамяэ сказал, что президент знает о макете и познакомилась с ним уже раньше. ”Относительно будущего этого макета можно сказать, что это, прежде всего, вопрос городскому руководству и местному сообществу, но глава государства и ранее неоднократно подчеркивала важность сохранения, экспонирования и маркировки исторической Нарвы как в сердцах и памяти людей, так и, к примеру, в городском пространстве. О важности этого макета президент говорила и в своей речи 20 февраля на торжественном мероприятии в Нарве”, — сообщил Линнамяэ.

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