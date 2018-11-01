Нарву захватил вихрь культурных событий: что выбрать?

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Список культурных мероприятий, проходящих в последнее время в Нарве, уже такой плотный, что порой горожанам приходится делать выбор и решать, куда пойти. В ближайшее время ожидается открытие двух новых площадок, что сделает культурную жизнь в городе ещё насыщеннее.

Eesti Konsert - организатор концертов в Александровской церкви - подошел к информированию о мероприятиях основательно: от рекламы на телевидении до растяжек у торговых центров. Фото: Софья Боборенко

Как проходит программа «Осенняя столица» в этом году, нужно ли внедрять цензуру и какие интересные события ждут горожан в ноябре - декабре, рассказал на традиционном инфочасе заместитель руководителя Отдела культуры Дмитрий Вергун.

Количество разнообразных предложений провести досуг культурно в этом году приятно поражает. Так, например, в прошедшее воскресенье, 11 ноября, вечером состоялось сразу три концерта: в концертном доме «Женева» Нарвский Симфонический оркестр вместе с солистами Михайловского театра представляли программу «Золотой век оперы», в ДК «Ругодив» пел грузинский ансамбль «Сими», а в Нарвском замке прошел концерт «Последние реликвии», посвящённый Георгу Отсу, на котором выступили оперные певцы из Минска.

Если раньше завзятые театралы или меломаны старались не пропустить ни одного мероприятия, то теперь посетить все предлагаемые представления становится сложнее. Частично потому, что они проходят в один день, хотя, как сказал Дмитрий Вергун, «город старается развести мероприятия по времени», чтобы у людей была возможность при желании посетить несколько площадок в один день. Другая сторона вопроса - расходы на проведение досуга растут. Если раньше мероприятия «Осенней столицы» проводились или бесплатно или по цене два, потом – пять евро, то теперь средняя стоимость билетов составляет 7-10 евро.

- Ходила бы на все, что предлагается, но, к сожалению, мой бюджет не позволяет этого. Хочется посмотреть самой и показать сыну многое. Интересных событий, действительно, стало много, но приходится выбирать, на что мы идем в этом месяце, а на что – в следующем, - говорит Татьяна Ганюкова, работник муниципального учреждения культуры.

Ещё две площадки

Во вторник 13 ноября Александровская церковь вновь открылась как музыкальная площадка серией концертов, объединивших лучших эстонских и российских музыкантов. На 1 декабря намечено открытие «Свободной сцены» (Vaba Lava) в здании бывшего завода «Балтиец», и с 1 по 11 декабря здесь будет представлен целый ряд мероприятий – это и премьерный спектакль, и гастрольные постановки эстонских и зарубежных театров, концерты, семинары, мастерские и многое другое.

По словам Дмитрия Вергуна, заранее спланированная афиша «Осенней столицы» пополняется прямо на ходу. Например, концертом струнного оркестра Эстонского национального симфонического оркестра (ERSO), который пройдет в «Женеве» 18 ноября, циклом лекций о культуре и концертов на Кренгольме, организуемых Юлией Савицкой и компанией ContempArt, проводивших Дни оперы в Нарве этим летом. Первая лекция посвящена эстонской опере и пройдет сегодня, 14 ноября.

Каждый выбирает по себе

Дмитрий Вергун напомнил, что программа «Осенней столицы» завершится 21 декабря большим концертом, посвященном творчеству Георга Отса. В этот вечер выступят Губернаторский симфонический оркестр Санкт- Петербурга, баритон Сергей Зыков (Санкт-Петербург) и сопрано Елена Коломийцева (Нарва), а также солисты Национальной оперы «Эстония».

Сейчас в Нарве идет Неделя Северных стан (12-17 ноября), вскоре начнется исторический фестиваль «Зимняя баталия» (17 ноября), затем - новая программа известного нарвского музыканта Владимира Чердакова «Avenova» (23 ноября), выступление нарвских молодых поэтов (24 ноября) и Fitness Model Estonia & Baltic 2018 (24 ноября), выступление симфонического оркестра «Таврический» (25 ноября), спектакль, посвященный жизни и творчеству С. Дали (1 декабря) и другие мероприятия - на любой вкус.

Не слишком ли много всего для одного небольшого провинциального города, спросят некоторые. Опыт показывает, что каждое мероприятие найдет своего зрителя, но в рамках растущей конкуренции организаторам все же придется обратить более пристальное внимание на рекламу своих мероприятий.

Возможно, Нарве стоит задуматься о создании единой современной информационной площадки, на которой были бы представлены все события из культурной афиши города: календарь событий, размещенный на городском сайте narva.ee, вызывает у многих пользователей много критики.

«Что есть культура?»

Нарвитянин Алтай на сайте нашей газеты www.prospekt.ee обратился с вопросом к представителю Отдела культуры: «Есть ли в Нарве определение для слова «культура»? Входят ли в «культуру» различные постановки с продвижением извращений (например, театральный перфоманс «Она это Мы», вдохновленный пьесой под названием «Монологи вагины»)? Если нет, то почему это допускается в городе?»

Дмитрий Вергун:

- Отвечу словами из презентации к проекту «Нарва - Культурная столица 2024». Под словом «культура» понимается в широком смысле человеческая деятельность и её результат. Это язык, на котором мы общаемся, общение между людьми, знания, умения, обычаи. В связи с заданным вопросом сразу вспоминается бессмертный роман «Мастер и Маргарита», где упоминается зрелищная комиссия. Так вот, никаких подобных комиссий у нас нет и не предвидится. Это было бы, мягко говоря, ненормально. Каждый зритель ходит на те мероприятия, на которые считает нужным ходить. Конечно, может возникнуть вопрос относительно финансовой поддержки того или иного мероприятия со стороны города – на что тратятся народные деньги? Мы стараемся поддержать все события. Иногда это небольшая финансовая помощь, иногда мы помогаем помещением, техникой, оборудованием. На мой взгляд, чем больше у нас происходит различных мероприятий, тем лучше. Что касается указанного перформанса - это чисто коммерческий проект, который, кстати, уже был показан в Нарве лет десять тому назад, и тогда никаких особых споров о нравственности не вызвал.

Программа Дней города уже готовится

Еще один вопрос от горожан: планирует ли Нарва пригласить Сергея Шнурова и группу «Ленинград» выступить на Днях города?

Дмитрий Вергун полагает, что Нарва не может сделать такое предложение группе «Ленинград», которое заинтересовало бы музыкантов такого уровня в финансовом плане. Однако, говорит он, уже были проведены переговоры с пятью различными исполнителями для выступления на Дне города 1 июня 2019 года.

- Пока не могу назвать тех музыкантов, с которыми мы общались, но наш опыт показывает, что можно договориться с очень интересными группами даже за небольшие деньги, как это не удивительно, - заинтриговал он журналистов.

Софья Боборенко