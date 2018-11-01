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Во вторник в фойе Нарвского колледжа Тартуского университета открылась совместная выставка «50 женщин Грузии» и «Kalliope Austria – Женщины в обществе, культуре и науке», организованная посольством Грузии в Эстонии в сотрудничестве с посольством Австрии. Экспозиция подчёркивает важную роль женщин в формировании гражданских обществ в трех странах в 19 и 20 веках, сообщили BNS из колледжа.

Нарвский колледж Тартуского университета. Фото: visitestonia.com

Посол Грузии в Эстонии Теа Ахвледиани и посол Австрии в Таллинне Дорис Данлер обратились к аудитории с речью, подчеркивающей историческое значение 2018 года для Эстонии, Грузии и Австрии.

Теа Ахвледиани рассказала о вкладе и влиянии 50 знаменитых женщин – художниц, артистов, писательниц и других значимых фигур в истории Грузии на переопределение роли женщин и прогрессивных изменениях в грузинском обществе в 19 и 20 веке. «Эта выставка подчеркивает тот период, в течение которого грузинское государство делает большие шаги вперед в соответствии с общими европейскими ценностями, которые определяют место нашей страны среди других государств западной цивилизации» - сказала посол Грузии.

Дорис Данлер указала на факт того, что роль женщин в истории очень часто обходится стороной. Этот фактор характерен для многих обществ. «Таким образом, необходимо представить достижения женщин в новом ярком свете. Таланты, воля и смелость этих грузинских и австрийских женщин помогли сформировать и обогатить наши страны» – прокомментировала Данлер.

Открытие совместной выставки посетила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, а также послы разных стран в Эстонии, местные деятели культуры, образования и управления города Нарвы. Выставка будет работать до середины декабря.

BNS