Пожилые граждане России помогают сохранять историческую память

Дата публикации: Сегодня, 14:51 Просмотрено: 101

Эти слова произнес Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров, побывав в Силламяэ, где 8 ноября отметили 25-летие Союза российских граждан и пенсионеров этого города. Праздничный вечер, посвященный юбилею ветеранской организации, прошел в Силламяэском культурном центре.

Лидия Кашнова знакомит российского дипломата с выставкой, посвященной юбилею организации.

Вице-консул Генерального консульства РФ в Нарве Петр Кодолов также тепло поздравил активистов этой организации с юбилеем и вручил благодарственные письма руководителям Союза российских граждан и пенсионеров Силламяэ Лидии Кашновой, Валентине Константиновой, другим активистам.

Вице-консул Генконсульства РФ в Нарве Петр Кодолов.

Теплые слова поздравления в адрес юбиляров сказала председатель городского собрания Силламяэ Елена Коршунова. Она отметила, что пожилые люди активно участвуют в общественной жизни города.

Так это начиналось: пикет в защиту прав пенсионеров.

Многие помнят, как в первые дни после восстановления независимости Эстонии Объединение пенсионеров Силламяэ, которое 25 лет назад сформировалось в Союз российских граждан и пенсионеров, проводило митинги и пикеты, отстаивая право пожилых людей на достойную жизнь. А это было натуральной !головной болью! Для властей всех уровней. Но результату, которого добились беспокойные пожилые люди, могут позавидовать и сегодняшние молодые.

Силламяэ при «старом режиме» был самым закрытым городом Эстонии. На местном предприятии Министерства среднего машиностроения СССР обогащали урановый концентрат. Потом, когда наступила открытость с ее «гласностью и перестройкой», открылись проблемы, о которых громогласно заявляли на своих пикетах в Силламяэ, Таллинне и даже в Москве знаменитая активистка Эся Шур и Лидия Кашнова. А с восстановлением независимости Эстонии эти проблемы жителей Силламяэ обострились настолько, что против пикетчиков даже было возбуждено уголовное дело. Но их стойкость поражала даже самих представителей власти. Причем, по обе стороны границы. Чего, например, стоит такой плакат: «Путин! Мы не земляки, мы – граждане России»!

Председатель горсобрания Силламяэ Елена Коршунова (справа) поздравляет руководителя Союза российских граждан и пенсионеров Силламяэ Лидию Кашнову.

Поздравить организацию российских граждан и пенсионеров пришли ветеран атомной промышленности бывшего СССР, руководитель центра общественного движения ветеранов-атомщиков Анатолий Козлов, руководители родственных ветеранских организаций Кохтла-Ярве и Кивиыли Валерий Тумко и Саркис Татевосян. Но душевнее всего пожилых людей поздравили дети: аккордеонисты Силламяэской музыкальной школы, разбудив в них своим концертом чувство ностальгии.

Ветеран атомной промышленности Анатолий Козлов.

Журналист задал вопросы Чрезвычайному и полномочному послу России в Эстонии Александру Петрову.

- Какое значение имеют организации российских граждан, работающие на северо-востоке Эстонии?

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Эстонии Александр Петров.

- Мы видим работу таких организаций, как Союз российских граждан и пенсионеров Силламяэ, и отмечаем, что, несмотря на турбулентность в мировой политике, осложнения на межгосударственном уровне, сохраняются тяга людей друг к другу, человеческие контакты, желание чаще ездить друг к другу в гости – из Эстонии в Россию и из России в Эстонию. И такие организации играют большую и заметную роль в поддержании контактов, что мы можем только приветствовать.

Валерий Тумко (в центре) и Саркис Татевосян поздравляют силламяэских коллег.

- Как мы видим, в подобных организациях, в основном, активно работают пожилые люди. К сожалению, старики не вечны. А ведь есть и молодые российские граждане, живущие в Эстонии. Как сохранить преемственность традиций?

- Это, действительно, очень важный вопрос. Крайне важно, чтобы историческая память, которая до сих пор объединяет нас – жителей разных стран, сохранялась и передавалась из поколения в поколение. Чтобы и у молодежи сохранялось чувство гордости за то, что свершили их деды и прадеды.

- Большое значение в сохранении преемственности играет образование. Некоторые молодые люди стремятся получить его в России. Это проблематично?

- Дети из Эстонии едут в Россию и поступают в вузы. Это – одно из направлений, которым занимается посольство России в Эстонии. Если мы говорим о необходимости сохранить историческую память, то кто, если не мы – представители старшего поколения должны этому максимально способствовать? И в таких организациях, как Союз граждан России и пенсионеров Силламяэ это очень хорошо понимают.

Евгений Капов

Фото: Евгений Капов